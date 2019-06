Brasilien vs. Venezuela: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER und Co. - hier seht Ihr die Copa America

Die Copa America ist in vollem Gange! Brasilien empfängt heute Nacht Venezuela - Goal erklärt Euch, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Fünf Jahre nach der WM im eigenen Land empfängt seine Gäste zur Copa America. Heute Nacht - von Dienstag auf Mittwoch - kommt es am 2. Spieltag zum Duell Brasilien gegen Venezuela. Anpfiff ist um 2.30 Uhr in der Arena Fonte Nova in Salvador.

Nachdem sich Neymar kurz vor Turnierbeginn einen Bänderriss im rechten Knöchel zuzog, musste der Gastgeber bereits im ersten Spiel auf den Ausnahmekönner verzichten. Mit Spielern wie Alisson Becker, Philippe Coutinho oder Roberto Firmino geht die Selecao dennoch als Favorit in die Partie gegen Venezuela.

Wach bleiben lohnt sich! Denn die Partie heute Nacht wird live übertragen. Wo Ihr das Spiel streamen könnt und wie Ihr den Stream am TV laufen lasst, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Brasilien vs. Venezuela: Die Daten zum Spiel der Copa America

Duell Brasilien vs. Venezuela Datum Mi., 19. Juni 2019 | 2.30 Uhr Ort Arena Nova Fonte, Salvador Zuschauer 55.000 Plätze

Brasilien vs. Venezuela: Läuft die Copa America heute Nacht live im TV?

Treue Fans der Copa America können sich daran erinnern, dass das Turnier beim letzten Mal auf Sat.1 und Kabel eins lief. Dieses Jahr sieht es allerdings anders aus. Lest in diesem Abschnitt, wer das Turnier live überträgt.

Zeigt das Free-TV Brasilien gegen Venezuela heute Nacht live?

Schlechte Nachricht für alle Südamerika-Fans: Die Copa America 2019 wird auf keinem deutschen Free-TV-Sender live übertragen. Auch Sat.1 und Kabel eins sahen in diesem Jahr von Übertragungsrechten am Turnier ab.

Das Spiel zwischen Brasilien und Venezuela läuft also nicht im Free-TV.

Überträgt das Pay-TV das Spiel zwischen Brasilien und Venezuela?

Wenn das frei empfangbare Fernsehen eine Partie nicht überträgt, ist der Bezahlsender Sky oftmals die nächste Anlaufstelle. Doch für die Copa America sicherte sich auch der Pay-TV-Kanal keine Rechte.

Somit läuft das Spiel weder im Free-TV noch im Pay-TV. Die gute Nachricht: Es gibt dennoch eine Lösung, das Spiel live und in kompletter Länge am TV laufen zu lassen. Wie das geht, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Brasilien vs. Venezuela: Wo läuft die Copa America heute Nacht im LIVE-STREAM?

Die Zeit von wackeligen und illegalen LIVE-STREAMS aus dem Internet ist vorbei - denn der Streaming-Dienst DAZN hat als "Netflix des Sports" neue Maßstäbe zum Wohle aller Sportfans gesetzt. Auch die Copa America und somit das Spiel Brasilien gegen Venezuela könnt Ihr live und in kompletter Länge auf DAZN verfolgen.

Die Übertragung auf DAZN startet kurz vor 2.30 Uhr, also wenige Minuten vor Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Freddie Schulz.

Um auf die Streams von DAZN zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abo bei der Streaming-Plattform. Das gibt es einen Monat lang kostenlos, danach wird eine Gebühr von 9,99 Euro monatlich fällig. Wenn Ihr also noch kein Kunde seid, könnt Ihr Euch den Gratismonat sichern und das Spiel kostenlos streamen!

Dafür müsst Ihr Euch nur via DAZN-App einloggen (gibt es gratis im App Store und Google Play Store) und könnt dann an Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV zugucken. Mit der Playstation oder dem Amazon Fire TV Stick könnt Ihr die Streams sogar auf herkömmlichen TV-Geräten abspielen. Alternativ könnt Ihr Euch noch am Laptop, PC oder MacBook einloggen.

Nach Ablauf des Gratismonats kann das Abo kostenlos gekündigt werden, eine Vertragsmindestlaufzeit gibt es nicht. Auch später könnt Ihr Eure Mitgliedschaft jederzeit monatlich beendigen.

Jeder, der aber dabei bleibt, kann auf das volle Programm von DAZN zugreifen - das beinhaltet nicht nur die Copa America, sondern derzeit beispielsweise auch die FIFA Frauen-WM, Baseball oder Radsport. Einen Überblick über das Programm bekommt Ihr hier.

Brasilien vs. Venezuela: DAZN zeigt auch die Highlights und das Re-Live

Nachdem die Zeitzonen in Brasilien zwischen vier und sieben Stunden hinter der deutschen liegen, laufen die Partien oftmals zu ungünstigen Zeiten. Diejenigen, die nicht wach bleiben wollen, können auf DAZN auch im Nachhinein die Highlights schauen.

Den Stream findet Ihr ganz einfach auf der DAZN-Plattform und könnt ihn jederzeit abrufen. Wem die Highlights nicht genug sind, kann auf DAZN sogar auf das komplette Re-Live zugreifen.

Brasilien vs. Venezuela: Goal präsentiert Euch den TICKER zum Spiel

Mit über 500 Journalisten auf der ganzen Welt ist Goal auch in Südamerika bestens aufgestellt. Auf unserer Seite findet Ihr daher auch einen Ergebnis-TICKER zum Spiel.

Hier laufen alle Tore, Vorlagen, Karten und Wechsel in Top-Geschwindigkeit ein. Somit seid Ihr jederzeit bestens informiert zum aktuellen Spielstand in Salvador. Ihr findet den TICKER unter diesem Link.

Copa America: Die letzten zehn Sieger