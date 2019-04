Wie 1950: Brasilien stellt weiße Trikos für die Copa America vor

Bis 1950 trug Brasilien weiße Trikots. Nun kehrt das Shirt für die im Sommer anstehende Copa America zurück.

Fast sieben Jahrzehnte war das weiße Trikot für die brasilianische Nationalmannschaft als Unglücksbringer beim WM-Trauma 1950 so gut wie tabu, seit Dienstag ist das Hemd mit dem blauen Kragen wieder offizielle Spielkleidung der Selecao.

Wie vor 100 Jahren beim ersten Copa-America-Triumph der Brasilianer sollen Neymar und Co. das traditionelle Shirt auch in wenigen Wochen beim erneut daheim stattfindenden südamerikanischen Nationencup (14. Juni – 7. Juli) wieder tragen.

Vorgestellt wurde das neue Trikot sowie ein moderner gestaltetes Wappen vom neuen Präsidenten Rogerio Caboclo, der gut ein Jahr nach seiner Wahl am Dienstag im Beisein von FIFA-Boss Gianni Infantino nun auch offiziell sein Amt antrat. Zudem kündigte der 46-Jährige die Gründung einer "Beratergruppe aus Stars" an, mit Ex-Weltmeistern wie Cafu und Jairzinho sowie Trainer-Guru Carlos Alberto Parreira an der Spitze.

: Gelb bleibt erste Wahl

Das weiße Shirt war bis zur WM 1950 das Trikot Nummer eins der Selecao. Als den WM-Gastgebern aber mit einem 2:1-Erfolg den bereits sicher geglaubten Titel im finalen Duell im überfüllten Maracana-Stadion entriss, verschwand das Unglücksstück in der Mottenkiste. Nach einer Leserumfrage wurde Gelb zur neuen Farbe, und es soll auch weiterhin Stammtrikot bleiben, genauso wie Blau als erste Wahl beim Ersatztrikot.

In seiner Antrittsrede gab Caboclo zudem bekannt, dass Ex-Nationalspieler Sylvinho, zwischen 2004 und 2009 mit dem zweimal Champions-League-Sieger und dreimal spanischen Meister, die Olympia-Mannschaft übernehmen wird. Zudem stellte der CBF-Boss Pläne für ein neues Trainingsgelände der Selecao in der Nähe des Olympia-Parks von Barra de Tijuca in Rio de Janeiro vor.