Wer zeigt / überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 live im TV und LIVE-STREAM? Die EM-Qualifikation der DFB-Junioren

EM-Qualifikation: Bosnien U21 vs. Deutschland U21! Wir verraten Euch, wer das Duell der DFB-Junioren live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

EM-Qualifikation: Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in der Gruppe I auf Bosnien U21. Das Duell steigt am Dienstagabend in der bosnischen Stadt Zenica. Anstoß ist um 18 Uhr.

Die DFB-Junioren wollen in ihrem zweiten Quali-Auftritt den zweiten Sieg einfahren. Zum Start der EM-Qualifikation setzte sich die runderneuerte Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz mit 5:1 gegen Wales U21 durch.

Den Härtetest vor dem Duell gegen die bosnische U21-Auswahl hat das deutsche Team bestanden. Gegen U21-Europameister Spanien erkämpfte sich Deutschland ein 1:1. Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg traf für die DFB-Auswahl. Einziger Wermutstropfen: Dennis Geiger (TSG Hoffenheim) muss das Bosnien-Spiel verletzungsbedingt absagen.

Bosnien U21 vs. U21: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell der DFB-Junioren in der EM-Qualifikation live im TV und im LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Bosnien U21 vs. Deutschland U21: Die DFB-Junioren in der EM-Qualifikation

Duell Bosnien U21 vs. Deutschland U21 Typ EM-Qualifikation, Gruppe I Datum Dienstag, 15. Oktober | 18 Uhr Ort Bilino Polje (Zenica, Bosnien) Zuschauer 15.600 Plätze

Wer zeigt / überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 live im TV?

Wird das Duell der deutschen U21-Nationalmannschaft heute live im TV übertragen? Läuft die Partie Bosnien U21 vs. Deutschland U21 im Free-TV? Und wenn ja: Welcher Sender ist für die Übertragung der EM-Qualifikation der DFB-Junioren am Dienstagabend zuständig? Wir beantworten Euch alle Fragen zur TV-Übertragung in diesem Abschnitt.

ProSieben MAXX zeigt / überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 live im Free-TV

Seit diesem Spätsommer steht fest: ProSieben MAXX hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft gesichert - egal, ob Test- oder Pflichtspiel. Damit ist also alles klar: ProSieben MAXX überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 live und in voller Länge im Free-TV.

Nur beim Tochtersender von ProSieben verpasst Ihr keine Sekunde des zweiten Auftritts der DFB-Junioren in der EM-Qualifikation. Los geht's um 17.55 Uhr - kurz vor dem Anpfiff um 18 Uhr.

Wollt Ihr Bosnien U21 vs. Deutschland U21 live im TV bei ProSieben MAXX verfolgen? Dann bekommt Ihr es mit folgenden Gesichtern und Stimmen zu tun:

ARD, ZDF, Sky und Co. - Wer zeigt / überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 live im TV?

Die Antwort ist ganz einfach: Niemand außer ProSieben MAXX zeigt das Duell der DFB-Junioren live im TV. Das liegt daran, dass sowohl ARD und ZDF als auch Sky, RTL, Eurosport und Co. keinerlei Rechte an den Live-Übertragungen der deutschen U21-Nationalmannschaft besitzen. Diese liegen bekanntermaßen bei ProSieben MAXX.

Wer zeigt / überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM?

Ihr wisst bereits, dass ProSieben MAXX für die Live-Übertragung im TV verantwortlich ist. Doch könnt Ihr das Duell der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Bosnien auch im LIVE-STREAM verfolgen? Und wenn ja: Wo ist das möglich? Wir verraten es auch in den nächsten Zeilen.

www.ran.de zeigt / überträgt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 kostenlos im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist ProSieben MAXX Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Privatsender überträgt das Duell zwischen Bosnien U21 und Deutschland U21 in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.ran.de.

Der LIVE-STREAM auf ran.de ist kostenlos. Somit könnt Ihr die DFB-Junioren live und ohne Anmeldung / ohne Abonnement im Internet verfolgen. Los geht's im LIVE-STREAM ebenfalls um 17.55 Uhr - kurz vor dem Anpfiff.

Bock auf Bosnien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM auf www.ran.de? Dann bitte:

Wo Ihr Euch den LIVE-STREAM zum EM-Qualifikationsspiel der DFB-Junioren reinzieht, bleibt Euch überlassen. Im Internet findet Ihr den Stream auf www.ran.de. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose ran-App auf Eure mobilen Geräte herunter:

Zeigt / überträgt DAZN Bosnien U21 vs. Deutschland U21 im LIVE-STREAM?

