Borussia Mönchengladbach vs. VfB Oldenburg heute: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM?

Gladbach bestreitet ein Testspiel gegen den VfB Oldenburg. Hier bei GOAL gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Nachmittag (07. Januar 2023) trifft Borussia Mönchengladbach im Testspiel auf den VfB Oldenburg. Die Partie wird um 14:00 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Die Borussia aus Mönchengladbach konnte sich letztes Jahr mit einem 4:2-Sieg gegen den BVB in die Winterpause verabschieden. Trotzdem steht man aktuell nur auf dem achten Platz und würde damit nächstes Jahr nicht international vertreten sein. Das ist natürlich nicht das Ziel des Teams von Trainer Daniel Farke.

Neben der heutigen Partie gegen Oldenburg treffen die Fohlen in der Vorbereitung übrigens noch auf Arminia Bielefeld und den FC St. Pauli.

Der VfB Oldenburg überwintert auf dem 16. Tabellenplatz in der 3. Liga. In den letzten fünf Ligaspielen kassierte man vier Niederlagen. In der zweiten Hälfte der Saison muss jetzt definitiv eine Leistungssteigerung her, wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im LIVE-STREAM.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Oldenburg heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. VfB Oldenburg Wettbewerb Testspiel Anpfiff 07. Januar - 14:00 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Gladbach vs. Oldenburg heute: Gibt es eine TV Übertragung?

Für alle, die auf eine TV-Übertragung des Testspiels gehofft haben, gibt es leider schlechte Nachrichten. Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Oldenburg wird nicht im TV übertragen.

Wo Ihr die gesamten 90 Minuten der Partie trotzdem live sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Oldenburg heute: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Ihr könnt das Spiel nämlich per LIVE-STREAM verfolgen. Verantwortlich für die Übertragung ist dabei Fohlen-TV. Hierbei handelt es sich um den eigenen LIVE-STREAM-Sender von Borussia Mönchengladbach, der exklusive Interviews, Pressekonferenzen u.v.m. zeigt. Außerdem könnt Ihr dort auch die LIVE-STREAM-Übertragungen der Testspiele der Fohlen sehen.

Allerdings ist das Ganze nicht kostenlos abrufbar. Damit Ihr Zugriff auf die gesamten Inhalte von Fohlen-TV bekommt, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Das kostet Euch 4,17 Euro pro Monat. Sobald Ihr das Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr allerdings direkt den LIVE-STREAM zum Spiel dort sehen. Den Link dafür haben wir hier für Euch.

Außerdem wird der LIVE-STRAM des Testspiels auch auf dem YouTube-Kanal des Bundesligisten übertragen. Dort könnt Ihr die Partie also ebenfalls live sehen und das Beste daran ist, die Übertragung bei YouTube ist auch noch völlig kostenlos.

Ihr könnt einfach auf diesen Link klicken und schon landet Ihr heute ab 14:00 Uhr im YouTube-LIVE-STREAM für das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. VfB Oldenburg.

Getty Images

Die Bundesliga und Champions League live erleben - jetzt anmelden bei DAZN!

Einige Bundesliga-Spiele von Borussia Mönchengladbach könnt Ihr live bei DAZN sehen. Dort werden nämlich immer alle Freitags- und Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse übertragen.

Außerdem laufen dort viele Champions-League-Partien sowie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Genauso kommen Fans von Basketball, Tennis, Motorsport, Boxen oder Football bei DAZN auf ihre Kosten. Apropos Kosten, für ein Abonnement bei DAZN müsst Ihr 29,99 Euro pro Monat bezahlen. Etwas günstiger ist das Jahresabo mit 24,99 Euro monatlich.

Hier gibt es mehr Infos zu DAZN:

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Oldenburg heute im LIVE STREAM: Die Aufstellung

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen der Teams hier veröffentlicht.