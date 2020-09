Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Bundesliga live

Gladbach und Union Berlin wollen heute die ersten Punkte der Saison einfahren. Goal erklärt Euch, wo Ihr das direkte Duell live verfolgen könnt.

und der 1. FC treffen am 2. Spieltag der aufeinander. Anstoß im Borussia-Park ist heute Nachmittag (Samstag) um 15.30 Uhr - und Ihr könnt live zusehen!

Sowohl Gladbach (0:3 gegen Borussia Dortmund) als auch Union Berlin (1:3 gegen Augsburg) starteten mit einer Niederlage in die Saison. Im direkten Aufeinandertreffen wird zumindest eines der beiden Teams sicher Punkte einfahren.

Gladbach gegen Union Berlin wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu. Zudem präsentiert Euch Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin live sehen: Die Bundesligapartie im Überblick

Duell Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin Datum Samstag, 26. September 2020 | 15.30 Uhr Stadion Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 10.804

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin: Wo läuft die Bundesliga live im TV?

Borussia plant, bis zu 10.804 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Der Rest ist auf die Übertragung im Fernsehen angewiesen. Doch wo müssen Gladbach- und Union-Fans heute einschalten?

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin: Hier läuft die Bundesliga live im TV

Wer gehofft hatte, Gladbach gegen Union Berlin live im Free-TV sehen zu können, wird enttäuscht. Kein frei empfangbarer Sender zeigt die Partie live. Lediglich die Highlights sind in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr zu sehen.

Der exklusive Anbieter des Live-Spiels ist stattdessen Pay-TV-Sender Sky. Hier läuft die Begegnung ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD) 4. Kommentator der Begegnung ist Marcus Lindemann.

Sky zeigt zudem die Konferenz der fünf Nachmittagsspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), wo bereits ab 14 Uhr mit den Vorberichten auf den 2. Spieltag eingestimmt wird.

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin live im TV - die Übertragung von Sky im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

Sky Sport Bundesliga 4 (HD) Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Die Sky-Sender sind jedoch verschlüsselt und können lediglich mit einem Sky-Abonnement freigeschalten werden. Alle Details zu den Konditionen des Abos mit dem Bundesligapaket findet Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Bild: imago images / Revierfoto

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Sky bietet sein Programm nicht nur im Fernsehen an, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM. Über die Portale Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Gladbach gegen Union streamen.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin läuft im LIVE-STREAM von Sky Go

Sky Go bietet allen Sky-Abonnenten die Möglichkeit, die Übertragungen auch unterwegs zu streamen. Mithilfe der kostenlosen Sky-Go-App könnt Ihr die Bundesliga somit auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen.

Die Übertragung von Gladbach gegen Union ist dabei identisch mit der im TV. Auch hier beginnt die Berichterstattung um 15.15 Uhr mit Kommentator Marcus Lindemann. Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum Download der kostenlosen Sky-Go-App!

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen

Wer noch kein TV-Abo bei Sky besitzt, ist bei Sky Ticket richtig aufgehoben. Hier könnt Ihr Euch noch rechtzeitig vor Anpfiff anmelden und Euch einen Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen.

Für 19,99 Euro monatlich steht derzeit das Sky-Ticket-Abo zur Verfügung, mit dem Ihr alle Bundesligaübertragungen von Sky streamen könnt. Mehr Details dazu findet Ihr unter diesem Link.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen bekannt gegeben.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin live in TV und STREAM: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Bundesliga gesichert und präsentiert die Highlights aller Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die wichtigsten Szenen von Gladbach gegen Union sind dort ab 18 Uhr zu sehen.

Als Voraussetzung gilt hierbei das Abonnement von DAZN. Das gibt's für alle Neukunden 30 Tage lang kostenlos zum Testen. Erst anschließend werden Gebühren fällig, solltet Ihr das Abo weiterführen wollen.

Das Abonnement kostet ab dem zweiten Monat 11,99 Euro monatlich oder insgesamt 119,99 Euro im Jahresabo. Alle weiteren Informationen zur Registrierung findet Ihr hier.

Eberl: Ich freue mich über jeden einzelnen Besucher, der am Samstag im Stadion sein wird. Ich denke, dass es ein erster Schritt zu einer neuen Normalität sein kann. #BMGFCU pic.twitter.com/zhRKU9trN0 — Borussia (@borussia) September 24, 2020

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Union Berlin: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr wollt kein Abo abschließen, um über das Spiel heute Nachmittag informiert zu werden? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Mönchengladbach schildert.

Spielszenen, Analysen und Statistiken laufen dort im Minutentakt ein - und das alles natürlich vollkommen kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick