Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am 32. Spieltag in der Bundesliga steht heute um 20.30 Uhr etwa die Partie Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig auf dem Programm. Somit messen sich der Elfte und der Vierte, wobei die Fohlen und die Sachsen 38 und 54 Punkte mitnahmen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete mit einem Heimerfolg.

Borussia Mönchengladbach gewann lediglich eines seiner bislang letzten vier Meisterschaftsspiele. Das gelang der Mannschaft von Adi Hütter mit einem Auswärtssieg gegen Greuther Fürth. Unmittelbar zuvor und danach gab es für Fohlen zu Hause ein Remis gegen Mainz 05 und eine Niederlage gegen den 1. FC Köln. Es folgte am 23. April ein 3:3 in Freiburg.

Am kommenden Montag (2. Mai, 20:30 Uhr) trefft ihr im BORUSSIA-PARK auf @RBLeipzig. Was erwartest du vom Spiel, Flaco? ⤵ — Borussia (@borussia) April 27, 2022

RB Leipzig erlebte zeitgleich eine Heimniederlage gegen Union Berlin. Damit endete eine Serie der Elf von Domenico Tedesco mit neun ungeschlagenen Liga-Auftritten, in denen sie siebenmal gewann und zweimal die Punkte teilte. Hierbei begann der Vormonat mit Dreiern in Dortmund sowie in Leverkusen und dazwischen zu Hause gegen Hoffenheim.

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig Datum: Montag, 2. Mai 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

SAT.1 hält Senderechte an der Bundesliga. Genauer gesagt laufen in der regulären Saison drei Partien im Free-TV. Weiters könnt Ihr Euch den Supercup sowie die Relegation aus Eurer Sicht kostenlos ansehen. Aber steht es um die Übertragung der Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig?

Insbesondere wenn Ihr Anhänger der Fohlen oder der Sachsen seid, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: SAT.1 strahlt in der regulären Saison nur die Freitagsmatches der 1., der 17. und der 18. Runde aus. Nachdem wir allerdings am 32. Spieltag befinden und heute Montag ist, liegt Ihr für Übertragung des Matches Gladbach – Leipzig bei DAZN richtig.

Wenn Ihr Euch die Partie zwischen den Fohlen und den Sachsen ansehen wollt, benötigt Ihr somit ein Abonnement.

Danach nimmt der Kauf wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend müssen die Besitzer von Smart-TVs die kostenlose Applikation installieren. Andernfalls könnt Ihr Eure Fernseher mit einem PC oder Notebook vernetzen. Das gelingt Euch mithilfe eines HDMI-Kabels. Doch schreibt Euch jetzt die Kernfakten zur Übertragung des Kräftemessens zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig:

Übertragungsbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Expertin: Julia Simic

Julia Simic Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

Euch ist also auch ohne eines internetfähigen TV-Gerätes geholfen. Und das liegt an der Tatsache, dass DAZN zu seinem gesamten Programm LIVE-STREAMS bereitstellt. Zusätzlich hat das den schönen Nebeneffekt, dass Ihr Euch die Übertragung des Spiels Gladbach – Leipzig von überall aus ansehen könnt. Hierfür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets. Weiters zählt natürlich ein geeigneter Internetzugang zu den Voraussetzungen.

Nach 15 Spielen in Folge ohne Niederlage, müssen wir uns heute geschlagen geben.#RBLFCU pic.twitter.com/vSNePLpnnz — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 23, 2022

Zudem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Genauer gesagt erfährt Ihr bei uns alles zu spielentscheidenden Szenen in der Partie Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig. Im Zuge dessen bekommt Ihr als Zusatzservice Push-Mitteilungen.

Überdies findet Ihr ab morgen die besten Szenen der Partie Gladbach gegen Leipzig im YouTube-Kanal der Sportschau. Genau genommen werden dort die Höhepunkte von allen Bundesliga-Partien hochgeladen. Und Ihr könnt aus Eurer Sicht kostenlos darauf zurückgreifen.

Wir informieren Euch ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.