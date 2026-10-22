Bitteres Novum! Vinicius Junior enttäuscht bei Real Madrids Kantersieg gegen Leipzig erneut - Jose Mourinho wird deutlich

Beim deutlichen Sieg von Real Madrid gegen RB Leipzig in der Champions League hat Vinicius Junior einmal mehr enttäuscht. Jose Mourinho sprach anschließend Klartext zur Leistung des Superstars.

Vinicius blieb über weite Strecken hinter seinen Erwartungen zurück, strahlte kaum Torgefahr aus und war an keinem der vier Treffer seiner Mannschaft beteiligt. Seine auffälligste Szene war ein Abschluss kurz vor der Pause, den Leipzigs Torhüter Maarten Vandevoordt mit einer Glanzparade entschärfte.

Wie schlecht in Form der Brasilianer aktuell ist, verdeutlich eine Statistik. Laut Datendienstleister Opta unternahm Vinicius zum zweiten Mal in Serie während des Spiels keinen einzigen Dribbling-Versuch - ein trauriges Novum in seiner Karriere. Dabei gehören die direkten Duelle mit seinen Gegenspielern eigentlich zur großen Stärke des 26-Jährigen, der in seinen vorherigen 309 Pflichtspielen insgesamt nur dreimal auf ein Eins-gegen-Eins verzichtete.

Nach rund 70 Minuten war Vinicius' Arbeitstag schließlich beendet. Für ihn kam Ex-Leipziger Yan Diomande ins Spiel, der kurzerhand selbst für die Entscheidung sorgte. Erst bereitete er das 3:0 von Kylian Mbappe vor (83.), vier Minuten später setzte er den Schlusspunkt per traumhaftem Volley zum 4:1-Endstand. Tidiam Gomis hatte den zwischenzeitlichen Ehrentreffer für die Sachsen erzielt. Für die anderen Tore der Königlichen sorgten Bernardo Silva und Arda Güler.

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Vinicius Junior gibt sich nach Leipzig-Spiel nachdenklich

Mourinho stellte im Anschluss klar: "Ich habe Vinicius Junior nicht ausgewechselt, weil ich unzufrieden war, sondern weil ich eine starke Bank habe und wir neue Energie wie Yan und Endrick brauchten. Daran muss man sich gewöhnen." Außerdem wischte der Portugiese Bedenken über die Reaktion des ehrgeizigen Flügelstürmers weg. "Wenn Vinicius Junior traurig ist, ist das eine persönliche Angelegenheit. Ich bin zufrieden mit seiner Leistung; die Erwartungen an ihn waren immer hoch, er soll den Unterschied machen", betonte er und hob hervor, dass dieser "größere Defensivaufgabe übernommen" habe.

Nach seiner Auswechslung war Vinicius umgehend in Richtung Kabine verschwunden. Bei Instagram schrieb er anschließend zu einem Bild vielsagend und zugleich nachdenklich: "Jeden Augenblick leben. Alles geht vorüber."

Schon seit Wochen scheiden sich die Geister an Vinicius' Auftritte (vier Torbeteiligungen in elf Pflichtspielen). Derart, dass zuletzt sogar wilde Verschwörungstheorien die Runde machen, wonach ein Doppelgänger im Real-Trikot zu sehen sei. Zudem funktionierte die Offensive der Blancos ohne Vinicius zuletzt blendend, der nach seiner Roten Karte am 10. Oktober noch bis zum 21. November gesperrt ist und damit auch den Clasico gegen den FC Barcelona am kommenden Sonntag verpasst.

Warum für Jose Mourinho sogar Vinicius Junior eine Ausnahme machte

So auch beim 4:1 über den FC Sevilla am vergangenen Wochenende. Die offensive Dreierreihe hinter Mbappe bildeten Endrick, Güler und Diomande. Wohl auch, um etwaige Gedankenspiele, Vinicius könnte trotz seiner Spielberechtigung in der Königsklasse ob des guten Auftritts des Quartetts gegen Leipzig nur auf der Bank sitzen, aus dem Weg zu gehen, machte Mourinho bereits kurz nach Abpfiff sogar eine Ausnahme für seinen gescholtenen Schützling. "Ich mag das nicht, aber ich tue es, weil es eine fast unvermeidliche Situation ist: Er wird am Mittwoch von Anfang an spielen. Die Champions League ist eine Möglichkeit, ihn motiviert zu halten, damit er nicht einzig und allein trainiert, ohne zu spielen", sagte er.

Die nächste Chance, sich zu zeigen, bietet sich Vinicius dann erst wieder am 4. November. Dann trifft Real in der Champions League auf Underdog AEK Athen. Es ist gleichzeitig die letzte Chance, sich für einen Stammplatz nach der Länderspielpause und seiner abgesessenen Sperre zu bewerben.

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Jose Mourinho lässt es offen: Wer verteidigt hinten rechts im Clasico?

Bis dahin dürften neben Mbappe allen voran Güler und Diomande gesetzt sein. Sollte Jude Bellingham wieder etwas zurückgezogen im Zentrum spielen, könnten auf dem rechten Flügel erneut Endrick oder auch Allzweckwaffe Federico Valverde auflaufen. Letzteren bot Mourinho zuletzt zweimal als Rechtsverteidiger auf, obwohl sowohl Neuzugang Denzel Dumfries als auch Dauer-Bankdrücker Trent Alexander-Arnold im Kader standen. Gut möglich, dass der Kapitän auch im Clasico hinten rechts agieren wird.

Nach dem Leipzig-Spiel blockte Mourinho jegliche Fragen darüber ab. "Valverde als Rechtsverteidiger gegen Barcelona? Ich spreche nicht über das Spiel am Sonntag. Fragt nicht. Ich werde euch nicht verraten, ob Fede im Clasico als Rechtsverteidiger spielt. Ich sage es euch jetzt nicht und auch nicht am Samstag. Er hat heute Abend ein fantastisches Spiel gemacht, das ist alles, was ich sagen kann", sagte er und würdigte die Kaderbreite: "Es tut mir weh, Fede als Rechtsverteidiger aufzustellen und dafür zwei großartige Rechtsverteidiger draußen zu lassen."

Barca erlitt am Dienstag hingegen die erste Pleite der Saison.In einem spektakulären Schlagabtausch unterlag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick PSG mit 2:4. In der Liga stehen die Katalanen mit neun Siegen aus neun Spielen an der Tabellenspitze - der Vorsprung auf den Erzrivalen beträgt sechs Punkte.