Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER - so wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Arminia Bielefeld den HSV. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

Zum Abschluss des zehnten Spieltags der 2. kommt es am Montagabend zum Top-Spiel. Der Tabellendritte Arminia Bielefeld empfängt um 20:30 Uhr den Spitzenreiter in der Schüco-Arena.

Der HSV geht mit einer besonderen Motivation in die Partie, denn die Hamburger haben mit der Arminia noch eine Rechnung offen. So verlor man das letzte Duell in Westfalen im vergangenen Februar mit 0:2.

Ariminia Bielefeld möchte derweil seine guten Auftritte an den ersten neun Spieltagen bestätigen und sich an der Tabellenspitze festsetzen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie Arminia Bielefeld vs. Hamburger SV live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV): Das Montagsspiel in der im Überblick

Duell Arminia Bielefeld - Hamburger SV Datum Montag, 21. Oktober 2019 | Anpfiff: 20.30 Uhr Ort Schüco-Arena, Bielefeld Zuschauer 26.515 Plätze

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV schauen: So geht's!

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen derzeit vollständig beim Pay-TV-Anbieter Sky. Während das Montagsspiel früher live im Free-TV bei Sport1 zu sehen war, laufen in der aktuellen Rechteperiode alle Spiele der 2. Bundesliga live auf Sky.

Sky zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV

Die Übertragung beginnt um 20:00 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1. Moderiert wird die Übertragung von Yannick Erkenbrecher. Als Kommentator begleitet Oliver Seidler die Partie.

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV bei Sky: Alle Infos

Beginn der Übertragung : Montag, 21. Oktober, 20 Uhr

: Montag, 21. Oktober, 20 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Sport Bundesliga 1 HD) Moderator: Yannick Erkenbrecher

Yannick Erkenbrecher Kommentator: Oliver Seidler

Um das Spiel auf Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter. Alle Infos über die verschiedenen Optionen und Angebote findet Ihr am besten auf der offiziellen Webseite von Sky .

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV): Wo läuft die 2. Liga heute im LIVE-STREAM?

Auch am PC, Smartphone oder Tablet ist Sky die einzige Anlaufstelle, um das Spiel zwischen Bielefeld und dem HSV live zu verfolgen. Der Sender aus Unterföhring bietet Euch dabei verschiedene Möglichkeiten. Wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits Kunde bei Sky seid, könnt Ihr kostenlos den LIVE-STREAM auf Sky Go nutzen. Die Zugangsdaten zu dem Streamingdienst von Sky erhaltet Ihr bei Abschluss Eures Abos. Dabei könnt Ihr Euch mit Eurem Account auf bis zu vier Geräten registrieren.

Sky Go ist seit diesem Jahr auch auf dem PC oder Mac nur mit der offiziellen App des Pay-TV-Anbieteres nutzbar. Unter folgenden Links findet Ihr die passende App für Euer Endgerät:

Sky Ticket zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM

Solltet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Arminia Bielefeld und dem Hamburger SV ohne Sky-Abo sehen wollen, gibt euch Sky Ticket die Möglichkeit, das Spiel spontan freizuschalten.

Um Arminia Bielefeld vs. Hamburger SV live zu sehen, braucht Ihr bei Sky Ticket anders als bei Sky Go keine eigene PIN. Stattdessen schaltet Ihr das Spiel kostenpflichtig frei.

Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Wenn Ihr nur das Spitzenspiel am Montagabend sehen wollt, seid ihr für einmalig 15 € dabei. Alle weiteren wichtigen Informationen dazu gibt es HIER .

Hier findet Ihr ab zirka einer Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften.

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV): Die Highlights heute kurz nach Abpfiff auf DAZN schauen

Wenn Ihr Euch Bielefeld vs. Hamburg im Anschluss noch einmal in der Zusammenfassung ansehen wollt, ist DAZN wohl die beste und schnellste Möglichkeit. Der Streaminganbieter aus Ismaning stellt Euch die Highlights ab 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf zur Verfügung.

Auch die Highlights der ersten Liga findet Ihr bei DAZN. Darüber hinaus verfügt der Streamingdienst über ein breites Angebot an Spitzensport. So überträgt DAZN ausgewählte Spiele der Bundesliga, der und aus den Topligen Europas live und exklusiv. HIER erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert und wie die Preise aussehen.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Bilanz

ARMINIA BIELEFELD (bislang wettbewerbsübergreifend 39 Duelle) HAMBURGER SV 8 Siege 21 10 Unentschieden 10 21 Niederlagen 8 43 Tore 71

Arminia Bielefeld vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem! Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Bereits 20 Minuten vor Spielbeginn versorgt Euch unser Tickerer mit den wichtigsten Infos zum Spiel. Während der Partie verpasst ihr kein Tor und keine wichtige Szene. HIER geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal .

