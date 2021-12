Benfica Lissabon vs. Sporting CP: TV und LIVE-STREAM - alles rund um das Spitzenspiel der Primeira Liga

Spitzenspiel in der portugiesischen Liga: Benfica empfängt im Lissabon-Derby den Nachbarn Sporting. Anpfiff im Estadio de Luz in Lissabon ist heute um 21.15 Uhr Ortszeit, 22.15 Uhr in Deutschland.

Benfica Lissabon kommt gerade aus einem äußerst kuriosen Ligaspiel: Beim Derby gegen Belenenses wurde das Spiel wenige Sekunden nach Anpfiff abgebrochen. Der Grund: Zu dem Zeitpunkt waren bei Belenenses nur noch sieben Spieler auf dem Platz, wobei sich der siebte Spieler verletzte und das Spiel laut Regularien abgebrochen werden musste.

Der Spielstand zu dem Zeitpunkt: 7:0 für Benfica, wobei auch Julian Weigl erfolgreich war. Der Grund für die geringe Anzahl an Spielern liegt an einem Corona-Ausbruch bei Belenenses, weshalb insgesamt 14 Spieler infiziert sind. Details zum Skandal in der portugiesischen Liga gibt es hier.

Benfica vs. Sporting LIVE: Die Begegnung der Primeira Liga im Überblick

Begegnung Benfica Lissabon vs. Sporting Lissabon Wettbewerb Primeira Liga | 13. Spieltag Datum Freitag | 3. Dezember 2021 Anpfiff 21.15 Uhr Ortszeit | 22.15 Uhr deutsche Zeit Ort Estadio da Luz | Lissabon Bilanz (44 Ligaspiele) 20 Siege Benfica

14 Unentschieden

10 Siege Sporting

Benfica vs. Sporting: So wird das Derby aus Lissabon im TV übertragen

Spitzenspiel aus einer der technischen feinsten Ligen der Welt - das sollte sich kein/e Fußballanhänger:in entgehen lassen! Zugegebenermaßen, 22.15 Uhr ist etwas spät für ein Spiel - aber dafür verpasst man da nicht viel mehr.

Wer also nicht einschlafen kann oder gerne noch ein wenig den Fußballabend nach Union Berlin vs. RB Leipzig (LIVE auf DAZN) austrudeln lassen möchte, der sollte sich Benfica vs. Sporting nicht entgehen lassen. Aber wie wird das Spiel übertragen?

DAZN und Sportdigital zeigen heute Primeira Liga: So wird Sportings Derby bei Benfica gezeigt

Gute Nachrichten für alle interessierten Fans: Gleich zwei Sender übertragen heute das Duell aus Lissabon! Sowohl der beliebte Streamingdienst DAZN, als auch der etwas unbekanntere Sender Sportdigital sind heute für euch im Einsatz!

Fangen wir mit DAZN an - schließlich ist das kein klassischer Fernsehsender. DAZN ist nämlich eigentlich im Internet anzusiedeln, hat aber mittlerweile auch zwei Fernsehsender!

DAZN im Fernsehen? So wird heute Benfica Lissabon vs. Sporting übertragen

DAZN 1 und DAZN 2 heißen die beiden - das ist leicht zu merken. Da diese aber nur bis Mitternacht ausstrahlen und das Spiel heute wohl etwas darüber hinausgeht, werden die Fernsehsender hier nicht zum Einsatz kommen.

Dafür kann man das Lissabon-Derby aber natürlich LIVE auf der Internet-Plattform von DAZN sehen. Alles was man dafür benötigt ist ein gültiges Abonnement - mehr Infos dazu gibt es im Laufe des Artikels.

Auch Sportdigital überträgt heute die Primeira Liga: So wird Benfica - Sporting im TV gezeigt

Vorher wollen wir nämlich noch einen Blick auf Sportdigital werfen. Der Fernsehsender füllt in der Fußballwelt nämlich die Nischen! Wenn DAZN, Sky und Co. auf die großen Wettbewerbe ein Auge werfen, kann man bei Sportdigital auch etwas weniger renommierte Spiele sehen.

Ob die portugiesische Liga oder Ligen und Wettbewerbe aus Nord- und Südamerika, Afrika oder Asien ... hier sieht man auf jeden Fall mal etwas anderes als Bundesliga und Premier League. Das Problem an Sportdigital: Man benötigt ein Sky- oder HD+-Abonnement, um das Programm sehen zu können.

Benfica Lissabon - Sporting Lissabon: Die Primeira Liga im LIVE-STREAM

DAZN und Sportdigital zeigen heute also die portugiesische Liga im Fernsehen - davon haben wir in den Abschnitten zuvor ja berichtet. Da gibt es aber ein Problem: Nicht jede/r Anhänger:in hat einen Fernseher im Wohnzimmer stehen, daher sind viele Fans auf einen LIVE-STREAM angewiesen.

Fußball heute LIVE: Benfica vs. Sporting läuft auf DAZN

Also schauen wir, wie DAZN sein Programm im LIVE-STREAM überträgt - keine Sorge, es ist total einfach. DAZN ist ja eine Streamingplattform und daher wie dafür gemacht, das Derby im LIVE-STREAM zu übertragen.

Wenn man sich einmal bei DAZN anmeldet, ist es möglich, auf alle Streams der Plattform zuzugreifen und das mit gleich zwei unterschiedlichen Geräten. LIVE-Events und besonders beliebte Programmpunkte tauchen direkt auf der Startseite auf - so wird es auch beim Lissabon-Derby heute Abend sein.

Portugiesischer Fußball heute LIVE: So günstig ist nur DAZN

Die Voraussetzung dafür: Ihr müsst ein Abonnement abschließen. Den beliebten Probemonat gibt es seit Oktober zwar nicht mehr, teuer ist der ganze Spaß trotzdem nicht. Ihr habt sogar zwei unterschiedliche Abo-Varianten!

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Benfica Lissabon vs. Sporting: Das ist der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr wollt immer auf dem aktuellen Stand bleiben, könnt heute aber leider nicht auf den LIVE-STREAM von DAZN zugreifen? Dann legen wir euch den GOAL LIVE-TICKER ans Herz!

Mit diesem wisst ihr zu jedem Zeitpunkt des Spiels nicht nur, wie es steht, sondern erfahrt auch sonst alle wichtigen Informationen in Echtzeit. Der LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos und hier zu finden.

Benfica Lissabon vs. Sporting: Die Aufstellungen im Derby

Ihr wollt wissen, ob Julian Weigl oder doch jemand anderes spielt? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel!

