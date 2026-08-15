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Tim Ursinus

Bedient sich der BVB jetzt bei Barca? Borussia Dortmund wohl in der Favoritenrolle

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Héctor Fort

Die Chancen des BVB auf einen Transfer des Barca-Talents sind offenbar gewachsen.

Ein möglicher Wechsel von Barca-Talent Hector Fort zum BVB scheint immer wahrscheinlicher zu werden. Wie Matteo Moretto berichtet, befindet sich Borussia Dortmund im Rennen um den Rechtsverteidiger inzwischen in der Pole Position. Bereits vor wenigen Tagen hatte der spanische Transfer-Journalist in einer Sendung von Radio Marca von einem grundsätzlichen Interesse der Schwarzgelben an dem 20-Jährigen gesprochen.

Zwar sei Fort unter anderem auch in der Premier League begehrt, der BVB sei aktuell aber der Favorit auf einen Zuschlag. Auch seien schon erste Gespräche geführt worden. In Dortmund könnte der junge Spanier die Nachfolge von Yan Couto antreten, der sich kürzlich per Leihe Como 1907 angeschlossen hatte. Das italienische Überraschungsteam sicherte sich obendrein eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro für den Brasilianer.

Dementsprechend steht Trainer Niko Kovac derzeit lediglich Julian Ryerson als gelernter Rechtsverteidiger zur Verfügung. Waldemar Anton, Filippo Mane oder Linksverteidiger Daniel Svensson stellen hingegen nur Notlösungen für die Position auf der rechten Schiene dar, sollte der BVB-Coach erwartungsgemäß auf seinem System mit einer Dreier- respektive Fünferkette beharren.

BVB: Wie viel Geld verlangt Barca für Hector Fort?

Als Ablösesumme für Fort wären wohl 20 Millionen Euro fällig. Ebenfalls möglich ist dem Bericht zufolge ein Deal über zehn Millionen Euro, der aber mit einer Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent für die Blaugrana verbunden sei. Auch ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption sei nicht ausgeschlossen.

Eine feste Verpflichtung scheint trotz der Forderungen der Katalanen aufgrund der neuesten Entwicklungen aber nicht unwahrscheinlich zu sein. Durch den geplatzten Transfer von Said El Mala könnte der BVB die eigentlich dafür eingeplanten 50 Millionen Euro für die Verstärkung der Kaderbreite nutzen. Als erste Alternative zum Offensivspieler des 1. FC Köln gilt derzeit Giannis Konstantelias von PAOK Saloniki, der dem Vernehmen nach für rund 25 Millionen Euro zu haben ist. Dementsprechend wäre noch genügend Kaufkraft vorhanden, um bei Fort in die Vollen zu gehen.

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Allerdings ist Fort noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in Europas Spitzenfußball. Nachdem es in Barcelona nur zu Kurzeinsätzen gereicht hatte, verbrachte er die abgelaufene Spielzeit leihweise beim FC Elche. Trotz der deutlich geringeren Konkurrenz blieb ihm aber auch dort der große Durchbruch verwehrt. Letztlich sprangen knapp über 600 Spielminuten verteilt auf 17 Auftritte heraus. In diesen steuerte Fort drei Tore und zwei Assists bei.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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