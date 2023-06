FC Bayern schließt Verkauf Leon Goretzka wohl nicht mehr aus - FC Liverpool als Interessent?

Leon Goretzka will den FC Bayern wohl nicht verlassen. Doch ein Verkauf könnte realistisch werden – in die Premier League?

WAS IST PASSIERT? Leon Goretzka denkt angeblich nicht an einen Abschied vom FC Bayern, auch wenn die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld des FCB in der kommenden Saison deutlich größer werden könnte. Wie die tz nun vermeldet, schließt man in der Vereinsführung einen Verkauf mittlerweile aber nicht mehr aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grund dafür sei, dass man das Mittelfeld-Duo Kimmich/Goretzka mittlerweile kritisch sehe. Zudem soll Kimmich von Tuchel eher auf der Acht gesehen werden - eigentlich Goretzkas Lieblingsposition. Mit Konrad Laimer ist ein Neuzugang wohl schon perfekt, dazu buhlen die Bayern um Declan Rice.

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Liverpool, der sein Mittelfeld unbedingt verstärken muss, könne ein Interessent sein, schreibt die tz. Jude Bellingham wechselt wohl zu Real Madrid, damit ist Wunschoption der Reds vom Tisch. LFC-Kandidat Mason Mount ist sich offenbar mit ManUnited einig, Liverpool-Coach Jürgen Klopp gehen die Optionen aus der obersten Schublade aus.

Mit Goretzka könnte Liverpool sein Mittelfeld aufbessern, der deutsche Rekordmeister Platz auf der Gehaltsliste schaffen und durch den noch bis 2026 laufenden Vertrag des Ex-Schalkers eine hohe Ablösesumme generieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Goretzka erlebte ein durchwachsenes Jahr an der Säbener Straße. In 40 Spielen kommt der 28-Jährige auf 6 Tore und 6 Vorlagen.