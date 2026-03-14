Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoBayern München
Hier live sehen!Hier live sehen!
Marko Brkic

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

Der FC Bayern ist in der Bundesliga zu Gast bei Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie - bei Sky oder DAZN? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, dem 14. März, kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München. Die Begegnung des 26. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

GOAL verrät Euch, ob die Begegnung bei Sky oder DAZN im TV und Live Stream zu sehen ist.

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

DAZNHier live sehen!
Sky WOWHier live sehen!

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden auch in dieser Saison vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das Spektakel zwischen Leverkusen und dem FC Bayern beginnt bereits um 15.15 Uhr und ist gleich auf mehreren Kanälen zu sehen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird die Partie von Martin Groß.

Wer das Spiel im Livestream verfolgen möchte, benötigt entweder ein gültiges SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW.

Parallel dazu werden drei weitere Begegnungen des Spieltags ausgetragen. Diese laufen gemeinsam mit Leverkusen gegen Bayern in einer Konferenz bei DAZN. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechendes Abo - ein DAZN-Super-Sports-Abo genügt.

Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern München crest
Bayern München
FCB

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen Bayern München

crest
Bundesliga - Bundesliga
BayArena

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
28
J. Blaswich
4
J. Quansah
8
R. Andrich
12
E. Tapsoba
16
A. Tape
6
Equi Fernández
19
E. Poku
24
A. Garcia
30
I. Maza
11
M. Terrier
14
P. Schick
26
S. Ulreich
2
D. Upamecano
3
M. Kim
20
T. Bischof
27
K. Laimer
17
M. Olise
42
L. Karl
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
7
S. Gnabry
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Die Werkself sucht aktuell nach Konstanz und kann ihre Leistungen nur selten über mehrere Spiele hinweg bestätigen. Aus den vergangenen fünf Partien sprang lediglich zweimal ein Sieg heraus, dazu kamen zwei Unentschieden sowie eine Niederlage gegen 1. FC Union Berlin. Unter der Woche holte man jedoch ein starkes 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Arsenal.

News über Bayern München

Der FC Bayern steuert mit großen Schritten auf seine 35. deutsche Meisterschaft zu. In der Tabelle der Bundesliga liegen die Münchner derzeit komfortable elf Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund. Am Dienstag bezwang man zudem Atalanta Bergamo mit 6:1 im Hinspiel in der Königsklasse.

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
19/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 5 Spiele

FCB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

1

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN? Nützliche Links

Werbung
0