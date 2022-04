Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am 30. Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer Leverkusen heute RB Leipzig. Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr in der BayArena.

Durch eine starke Aufholjagd in der Rückrunde ist RB Leipzig nun mit nur einem Punkt Rückstand der direkte Verfolger der Werkself.

Das Hinspiel ging mit einem 3:1 klar an Leverkusen. Schafft es Leipzig heute, zu gewinnen und auf einen direkten Champions-League-Platz vorzurücken? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live: Die Fakten zur Begegnung

Wettbewerb Bundesliga, 30. Spieltag Begegnung Bayer Leverkusen - RB Leipzig Datum Sonntag, 17. April 2022 Uhrzeit 19.30 Uhr Ort Leverkusen, BayArena

Twitter / Getty

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Bayern und Dortmund sind in dieser Saison der Konkurrenz klar enteilt. Doch der Kampf um die Plätze für die Champions League und Europa League verspricht nach wie vor Hochspannung. Die heutige Begegnung könnte vorentscheidend für die direkte Qualifikation zur Champions League für die Saison 22/23 werden. Fans fragen sich daher zurecht: Wird die Partie zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Leider müssen wir diese Frage mit einem klaren Nein beantworten - das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen!

Die Rechte zur Übertragung der Bundesliga liegen nämlich in dieser Saison bei den beiden Sendern DAZN und Sky.

Bundesliga live im TV und STREAM: DAZN oder Sky - welcher Sender überträgt die Bundesliga am Sonntag?

Doch welcher der beiden Sender überträgt die Spiele am Sonntag? Die Rechtelage für die Saison 21/22 zur Bundesliga-Übertragung sieht wie folgt aus: Sky konnte sich alle Spiele, die am Samstag stattfinden, sichern, sowie jene der englischen Wochen. DAZN zeigt somit den Rest, also alle am Freitag und Sonntag stattfindenden Begegnungen.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live im TV: DAZN überträgt die Bundesliga am Sonntag

Wir haben also geklärt, wo das Spiel heute live zu sehen ist - nämlich auf DAZN! Bisher war das Angebot von DAZN lediglich auf Streaming im Internet beschränkt, doch seit letztem Sommer bietet Euch der Sportsender zudem noch zwei lineare Sender an. Die beiden Haussender DAZN 1 und DAZN 2 zeigen ausgewählte Inhalte des Ismaninger Streamingdienstes im TV und damit auch die Begegnung zwischen Bayer und RB!

Die Begegnung wird ab 19.30 Uhr live auf DAZN 1 ausgestrahlt.

Der einzige Haken? Bisher können beide Sender nur via Sky oder Vodafone empfangen werden.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live im STREAM: DAZN überträgt die Bundesliga am Sonntag

Neben der Übertragung auf DAZN 1 könnt Ihr das spannende Spiel natürlich auch wie gewohnt im LIVE-STREAM abrufen. Dieser ist auf zahlreichen Geräten abrufbar und lediglich an eine stabile Internetverbindung und die Mitgliedschaft beim Streamingdienst gebunden. Diese Mitgliedschaft ermöglicht es Euch, neben der Bundesliga auch die Champions League, LaLiga, Serie A und die Ligue 1 live zu sehen.

Die Kosten für die Mitgliedschaft bei DAZN belaufen sich auf entweder 24,99 Euro pro Monat für das Jahresabo oder 29,99 Euro für die Monatsmitgliedschaft.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live auf DAZN: Jetzt anmelden

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live auf DAZN: Die Übertragung in der Übersicht

Vorberichte: ab 19 Uhr

ab 19 Uhr Spielbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Seb Kneißl

Seb Kneißl Moderation: Freddy Harder

Weitere Infos zu DAZN

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen: Mit GOAL nichts verpassen!

Auch GOAL mischt heute wieder munter mit, wenn es um die Bundesliga geht. Bei unserem kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung verpasst Ihr definitiv nichts und erhaltet Infos zu den wichtigsten Szenen nahezu in Echtzeit.

Zum LIVE-TICKER

Bundesliga heute live im TV, STREAM und TICKER: So wird Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute übertragen

TV DAZN 1 LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL