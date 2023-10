Bas Dost kollabiert in Ligaspiel zwischen Nijmegen und Alkmaar - Partie abgebrochen

Üble Erinnerungen an Christian Eriksen: Bas Dost bricht am Sonntagabend in den Niederlanden zusammen.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Bundesliga-Profi Bas Dost ist am Sonntagabend beim Spiel seines niederländischen Klubs NEC Nijmegen bei AZ Alkmaar dramatisch kollabiert. Der 34-Jährige sackte in der Nachspielzeit ohne gegnerische Einwirkung im Mittelkreis zusammen und lag regungslos auf dem Rücken. Nach bangen Minuten der Erstversorgung teilte AZ mit, dass Dost bei Bewusstsein und ansprechbar sei. WAS IST DER HINTERGRUND?Bei dem Zusammenbruch wurden Erinnerungen an den Kollaps des Dänen Christian Eriksen wach, der bei der EM 2021 einen Herzstillstand auf dem Feld nur knapp überlebt hatte. WIE GEHT ES WEITER? Das Spiel wurde nach dem Vorfall zunächst unterbrochen und dann abgebrochen. Nijmegen hatte 2:1 geführt, der frühere Wolfsburger und Frankfurter Dost hatte das 1:0 erzielt. DIE BILDER ZUR NEWS: Getty Nächste Spiele Pokal NEC RJC Spielvorschau Eredivisie EXC AZ Spielvorschau