Australian Open heute live: Wer zeigt / überträgt das Tennis-Turnier 2022 im TV und STREAM?

Das neue Tennisjahr steht in den Startlöchern - die Australian Open sind in vollem Gange! Für Tennisfans geht das neue Jahr also richtig gut los, GOAL wirft in diesem Artikel einen Blick auf wichtige Informationen rund um das Turnier.

Jesus hier, Djokovic da - rund um den Impfstatus des Tennis-Superstars wurde schon viel geschrieben und diskutiert. Das Ende vom Lied: Der Serbe darf nicht an den Australian Open 2022 teilnehmen - und so können wir uns endlich auf das Sportliche konzentrieren.

Nach dem Aus von Djokovic standen die Chancen im Männereinzel aus deutscher Sicht nicht schlecht, doch Alexander Zverev musste schon im Achtelfinale gegen Denis Shapovalov die Segel streichen. Mit Angelique Kerber war auch im Dameneinzel eine gesetzte Deutsche vertreten - für Sie war das Turnier aber sogar schon nach der ersten Runde gegen Kaia Kanepi vorbei.

Die Australien Open sind in vollem Gange, wir steuern in den unterschiedlichen Kategorien auf die Finals zu. GOAL erklärt, wie die Australian Open heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Australian Open heute live im TV und STREAM: Das war 2021 in Melbourne los

Australian Open heute LIVE im TV verfolgen: So ist Grand-Slam-Tennis im Fernsehen zu sehen

15 Disziplinen gibt es bei den Australian Open in diesem Jahr: Von den klassischen Einzelmatches über die Junior:innen-Spiele bis hin zu den Quad-Duellen - langweilig wird es auf den zahlreichen Courts in Melbourne nicht! Schauen wir uns mal ein paar der wichtigen Finaldaten an:

Rollstuhl: 27. Januar

Finale Mix Doppel: 28. Januar

Finale Junioren: 29. Januar

Finale Damen Einzel: 29. Januar

Finale Herren Doppel: 29. Januar

Finale Damen Doppel: 30. Januar

Finale Herren Einzel: 30. Januar

DAZN und Eurosport! Australian Open heute live sehen

Schon bald fangen also die Finalspiele an - Grund genug, sich spätestens jetzt mit der Übertragung der Australian Open zu beschäftigen. Dabei gibt es gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, zwei Anbieter übertragen das Turnier LIVE!

Eurosport und DAZN - das sind die beiden Sender, die heute und in den nächsten Tagen für die Übertragung zuständig sind. Fangen wir bei Eurosport an: Der Sender ist im Fernsehen kostenlos zu sehen! Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Australian Open 2022 im TV und STREAM: So wird Tennis heute live übertragen

Der Sender zeigt ausgewählte Spiele LIVE - die beliebten Topmatches sind natürlich allesamt bei dem Sender zu sehen. Dabei ist Eurosport kein Neuling auf dem Gebiet: Seit Jahren schon überträgt der Sender Tennisturniere!

Nun kommt auch noch DAZN dazu, und das aus einem bestimmten Grund: Der Sender hat sich nicht etwa die Übertragungslizenzen für die Australien Open gesichert, darf aber trotzdem das Turnier übertragen! Wie kann das sein?

DAZN und Eurosport heute kostenlos im TV und LIVE-STREAM? So sind Nadal und Co. zu sehen

Ganz einfach: DAZN hat einen Deal mit Eurosport, dass der Streamingdienst das gesamte Programm der beiden Eurosport-Sender (Eurosport 1 und Eurosport 2) im LIVE-STREAM zeigen darf! Man muss dafür keine Zusatzoption buchen - einfach DAZN aufrufen und schon wird in der ersten Reihe das Eurosport-Programm angezeigt.

Seit dem letzten Sommer hat DAZN auch eigene lineare Fernsehsender, diese sind allerdings nur über Sky und Vodafone als Zusatzoption zu empfangen. Abgesehen davon bringt das allen Tennisanhänger:innen nicht viel - das Eurosport-Programm ist nämlich nicht bei den Fernsehsendern DAZNs zu sehen.

Übertragung der Australian Open 2022 heute live: Das Grand-Slam-Turnier im LIVE-STREAM sehen

Die TV-Übertragung der Australian Open ist also geklärt, kommen wir nun zu dem Turnier im Internet - viele Menschen haben schließlich keinen Fernseher. Daher sind diese Fans auf einen LIVE-STREAM angewiesen, den bieten natürlich Eurosport und DAZN beide an.

Fangen wir bei Eurosport an - und hier gibt es keine so guten Nachrichten: Der Fernsehsender bietet sein Programm im Internet nicht kostenlos an. Der sogenannte Eurosport Player ist hier das Mittel der Wahl, allerdings müsst ihr dafür bezahlen.

Australian Open 2022 heute live sehen: Auch DAZN überträgt dieses Jahr Tennis!

Vielleicht lohnt sich DAZN also mehr - hier kriegt ihr schließlich viel mehr als nur Tennis: Fußball (Bundesliga, europäische Top-Ligen, Champions League...), Basketball, American Football, Darts, Wintersport, Motorsport... langweilig wird es hier nicht!

Dabei ist auch die Übertragung auf zwei Geräten kein Problem! Egal ob mit der kostenlosen App auf dem Handy, dem Tablet, der Spielekonsole, dem Smart-TV oder aber via Browser am PC oder Laptop - irgendwie kriegt ihr die DAZN-Übertragung schon eingerichtet!

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Sky, DAZN , Eurosport und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Tennis-Übertragung

