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Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

"Aus einer anderen Galaxie": Historischer Start von Ex-BVB-Stürmer bei einem LaLiga-Aufsteiger

La Liga
FC Villarreal - Deportivo de A Coruna
FC Villarreal
Deportivo de A Coruna
P. Aubameyang

Auch im fortgeschrittenen Fußballeralter hat der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang nichts von seiner Treffsicherheit eingebüßt.

Der ehemalige Bundesligastar Pierre-Emerick Aubameyang (37) hat bei seinem neuen Klub Deportivo A Coruna einen Traumstart hingelegt. Beim 3:2-Erfolg auswärts gegen Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal am Samstagabend stellte er gleich mehrere Bestmarken auf.

Aubameyang lieferte zunächst zwei Assists, ehe er in der 88. Minute selbst das Siegtor für die Galizier markierte. Er ist damit der erste Spieler im Depor-Dress im 21. Jahrhundert, der in seinen ersten vier LaLiga-Partien stets traf.

Damit aber nicht genug. Mit 37 Jahren und 79 Tagen ist er außerdem der älteste Spieler, der im spanischen Oberhaus seit der Jahrhundertwende für seinen neuen Klub mindestens einen Scorerpunkt in den ersten vier Partien lieferte. Er den spanischen Ex-Nationalspieler Fernando Morientes ab, der einst beim FC Valencia voll eingeschlagen hatte.

Voll eingeschlagen hat eben auch Aubameyang bei A Coruna. Der Stürmer, der vor wenigen Tagen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft Gabuns verkündete, kam für 1,6 Millionen Euro Ablöse von Olympique Marseille zum Aufsteiger und unterschrieb dort einen bis 2028 gültigen Vertrag. Mittlerweile steht der ehemalige Angreifer des BVB bei sechs direkten Torbeteiligungen aus den ersten vier Partien und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Traditionsverein aktuell noch ungeschlagen ist und mit acht Punkten den vierten Tabellenplatz belegt.

Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Kein Wunder also, dass Fans und Medien in Spanien aus dem Häuschen sind. So schrieb etwa die Marca: "Auba stammt aus einer anderen Galaxie. Er ist zweifellos Depors bester Spieler zu Beginn der Meisterschaft."

Aubameyang ist beim ehemaligen Champions-League-Teilnehmer nicht der einzige namhafte Neuzugang: Der Klub von Cheftrainer Fernando Hidalgo (47) verpflichtete im Sommer unter anderem auch Jose Maria Gimenez (31, Atletico Madrid), Marc Casado (22, FC Barcelona), Adama Traore (30, West Ham United), Angelino (29, AS Rom) und Jonathan Asp Jensen (20, FC Bayern).

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