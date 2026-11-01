Auch Barca-Star im Visier: Manchester United plant offenbar große Transfer-Offensive im Winter

Wie Transferinsider Matteo Moretto berichtet, habe der englische Rekordmeister gleich zwei Mittelfeldspieler für einen möglichen Transfer im Winter ins Visier genommen. Dabei handele es sich um Fermin Lopez vom FC Barcelona und Pablo Barrios von Atletico Madrid.

Beide genießen bei ihren aktuellen Klubs allerdings einen hohen Stellenwert, weshalb Verpflichtungen schwierig werden dürften. Vor allem Lopez präsentiert sich bislang in herausragender Form: In 13 Pflichtspielen für die Katalanen erzielte er sechs Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Auch Barrios gehört bei Atletico zum Stammpersonal.

Dabei hatte United erst im Sommer mehr als 170 Millionen Euro für drei zentrale Mittelfeldspieler ausgegeben: knapp 76 Millionen Euro für Carlos Baleba, 56 Millionen Euro für Andrey Santos und 41 Millionen Euro für Youri Tielemans.

Doch das zentrale Mittelfeld ist längst nicht die einzige Baustelle der Red Devils. Wie The Athletic berichtet, möchte United auch auf der Linksverteidigerposition nachbessern. In diesem Zusammenhang fiel unter anderem der Name von David Raum von RB Leipzig.

Die personellen Probleme spiegeln die schwierige Gesamtsituation des Klubs wider. Manchester United steckt in einer der größten Krisen der jüngeren Vereinsgeschichte und erlebt den schlechtesten Saisonstart seiner Historie.

Nach neun Spieltagen steht lediglich ein Sieg zu Buche, wodurch die Red Devils tief im Tabellenkeller festhängen. Am Samstag setzte es mit dem 0:2 gegen den FC Chelsea die nächste Niederlage. Bereits nach dem deutlichen 0:3 gegen den AFC Bournemouth am Wochenende davor waren Stimmen laut geworden, die eine Entlassung von Trainer Michael Carrick forderten. Der frühere United-Profi, der nach einer erfolgreichen Interimsphase im Mai als Nachfolger von Ruben Amorim einen Zweijahresvertrag erhalten hatte, durfte jedoch zunächst im Amt bleiben.

Als mögliche Nachfolger wurden zuletzt bereits mehrere prominente Namen gehandelt. Dazu zählen unter anderem Antonio Conte und Fabian Hürzeler, der derzeit Brighton & Hove Albion trainiert. Ex-Nationaltrainer Julian Nagelsmann soll hingegen nicht mehr zu den Kandidaten zählen.