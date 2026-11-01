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Carrick-Man-UtdGetty
Marko Brkic

Auch Barca-Star im Visier: Manchester United plant offenbar große Transfer-Offensive im Winter

Premier League
La Liga
F. Lopez
D. Raum
P. Barrios

Bei Manchester United drückt derzeit an mehreren Stellen der Schuh. Auch im zentralen Mittelfeld sehen die Verantwortlichen offenbar Handlungsbedarf und wollen personell nachlegen.

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Wie Transferinsider Matteo Moretto berichtet, habe der englische Rekordmeister gleich zwei Mittelfeldspieler für einen möglichen Transfer im Winter ins Visier genommen. Dabei handele es sich um Fermin Lopez vom FC Barcelona und Pablo Barrios von Atletico Madrid.

Beide genießen bei ihren aktuellen Klubs allerdings einen hohen Stellenwert, weshalb Verpflichtungen schwierig werden dürften. Vor allem Lopez präsentiert sich bislang in herausragender Form: In 13 Pflichtspielen für die Katalanen erzielte er sechs Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Auch Barrios gehört bei Atletico zum Stammpersonal.

Dabei hatte United erst im Sommer mehr als 170 Millionen Euro für drei zentrale Mittelfeldspieler ausgegeben: knapp 76 Millionen Euro für Carlos Baleba, 56 Millionen Euro für Andrey Santos und 41 Millionen Euro für Youri Tielemans.

Doch das zentrale Mittelfeld ist längst nicht die einzige Baustelle der Red Devils. Wie The Athletic berichtet, möchte United auch auf der Linksverteidigerposition nachbessern. In diesem Zusammenhang fiel unter anderem der Name von David Raum von RB Leipzig.

Die personellen Probleme spiegeln die schwierige Gesamtsituation des Klubs wider. Manchester United steckt in einer der größten Krisen der jüngeren Vereinsgeschichte und erlebt den schlechtesten Saisonstart seiner Historie.

Nach neun Spieltagen steht lediglich ein Sieg zu Buche, wodurch die Red Devils tief im Tabellenkeller festhängen. Am Samstag setzte es mit dem 0:2 gegen den FC Chelsea die nächste Niederlage. Bereits nach dem deutlichen 0:3 gegen den AFC Bournemouth am Wochenende davor waren Stimmen laut geworden, die eine Entlassung von Trainer Michael Carrick forderten. Der frühere United-Profi, der nach einer erfolgreichen Interimsphase im Mai als Nachfolger von Ruben Amorim einen Zweijahresvertrag erhalten hatte, durfte jedoch zunächst im Amt bleiben.

Als mögliche Nachfolger wurden zuletzt bereits mehrere prominente Namen gehandelt. Dazu zählen unter anderem Antonio Conte und Fabian Hürzeler, der derzeit Brighton & Hove Albion trainiert. Ex-Nationaltrainer Julian Nagelsmann soll hingegen nicht mehr zu den Kandidaten zählen.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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