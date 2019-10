Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - hier wird die Champions League live gezeigt

Bayer Leverkusen muss in der Champions League bei Atletico Madrid antreten. Goal liefert Euch alle Infos, wo das Spiel in TV und LIVE-STREAM läuft.

3. Spieltag in der - und eröffnet! Die Werkself reist nach Madrid und bekommt es dort am Dienstagabend (22. Oktober) mit Atletico zu tun. Anstoß im Wanda Metropolitano ist um 18.55 Uhr.

Leverkusen steht vor der schwierigen Aufgabe beim spanischen Vizemeister in CL-Gruppe D bereits mit dem Rücken zur Wand. Nach dem bitteren 1:2 zuhause gegen Lok Moskau zum Auftakt zogen die Rheinländer am 2. Spieltag bei Titel-Mitfavorit Juventus mit 0:3 den Kürzeren. Will Bayer sich noch leise Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale bewahren, muss man also eigentlich zwingend etwas Zählbares aus Madrid mit nach Hause nehmen.

Atletico ist indes voll im Soll. Die Elf von Trainer Diego Simeone erkämpfte sich zunächst ein 2:2 gegen Juventus und holte dann den Pflichtdreier bei Lok Moskau (2:0). Ein Heimsieg gegen Bayer wäre bereits ein großer Schritt in Richtung K.o.-Phase.

gegen Bayer Leverkusen - die Champions League läuft heute live im TV und im LIVE-STREAM! In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Sender Ihr dabei anwählen solltet und was Ihr tun müsst, um Atletico vs. Bayer 04 heute live zu sehen. Zudem erfahrt Ihr bei uns die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese rund eine Stunde vor Anpfiff (also gegen 18 Uhr am Dienstag) vorliegen.

Atletico Madrid vs. Bayer 04 Leverkusen: Die Daten zum Spiel in der Champions League

Duell Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen Datum Di., 22. Oktober 2019 | 18.55 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer 68.456 Plätze

Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's!

Die Champions League ist zurück! Und zu den beiden frühen Spielen am Dienstagabend, die den 3. Spieltag eröffnen, zählt neben Shachtjor Donezk vs. auch die Partie eines deutschen Teams: Bayer Leverkusen muss heute um 18.55 Uhr bei Atletico Madrid ran.

Fans der Werkself und Anhänger der deutschen Mannschaften in Europa also aufgepasst: Atletico vs. Leverkusen wird am Dienstag live und exklusiv in voller Länge auf DAZN gezeigt / übertragen! Der Streamingdienst aus Ismaning bei München, der sich schon seit der Saison 2018/19 die Rechte an der Live-Übertragung der Königsklasse in mit Sky aufteilt, ist die einzige Anlaufstelle für all diejenigen, die die vollen 90 Minuten des Auftritts der Leverkusener in Madrid sehen wollen.

Denn: Auf Sky wird Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen zwar auch gezeigt, allerdings nur in der Konferenz mit dem anderen Spiel, das um 18.55 Uhr angepfiffen wird - also wie bereits erwähnt Donezk vs. Zagreb.

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Um 18.40 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, geht DAZN am Dienstag mit Vorberichten zu Atletico vs. Bayer 04 auf Sendung.

Sobald der Ball rollt, wird Jan Platte die 90 Minuten als Euer Kommentator begleiten, ihm zur Seite steht Ex-Profi Ralph Gunesch als Experte. Moderiert wird die Übertragung von Alex Schlüter.

Atletico gegen Bayer: Dieses Team ist auf DAZN für Euch am Start

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Um auf DAZN bei der Übertragung dabei zu sein, müsst Ihr euch ein Abonnement beim Streamingdienst zulegen. Solltet Ihr noch nicht im Besitz eines solchen sein, kommt hier die allerbeste Nachricht: Denn dann könnt Ihr Atletico vs. Leverkusen heute sogar kostenlos im LIVE-STREAM sehen.

Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid: Die Champions League kostenlos im LIVE-STREAM sehen mit dem DAZN-Probemonat

DAZN schenkt nämlich jedem Neukunden seinen ersten Monat. Heißt: Die ersten 30 Tage sind kostenlos! Meldet Ihr Euch also heute an, seht Ihr nicht nur Atletico vs. Leverkusen kostenlos im LIVE-STREAM, sondern unter anderem auch folgende Champions-League-Spiele live und exklusiv in voller Länge an diesem Spieltag gratis:

Donezk - Dinamo Zagreb (Di., 18.55 Uhr)

- (Di., 21 Uhr)

(Di., 21 Uhr) Brügge - PSG (Di., 21 Uhr)

Tottenham - (Di., 21 Uhr)

- Atalanta (Di., 21 Uhr)

Juventus - Lok Moskau (Di., 21 Uhr)

- Zenit (Mi., 18.55 Uhr)

(Mi., 18.55 Uhr) - Chelsea (Mi., 18.55 Uhr)

Salzburg - Napoli (Mi., 21 Uhr)

Genk - Liverpool (Mi., 21 Uhr)

(Mi., 21 Uhr) - Barcelona (Mi., 21 Uhr)

(Mi., 21 Uhr) - Lyon (Mi., 21 Uhr)

Lille - Valencia (Mi., 21 Uhr)

Außerdem hat DAZN auch alle Spiele der live im Programm, über 40 Spiele aus der , dazu , , , EM-Qualifikation, Testspiele ... Ihr kommt auf jeden Fall ganz sicher auf Eure Kosten! Zumal DAZN neben Fußball auch anderen Top-Sport zeigt, zum Beispiel die NBA, die NFL, Tennis, Darts oder Boxen.

Überzeugt Euch DAZN trotz allem nicht, könnt Ihr Euer Abo natürlich bequem nach dem kostenlosen Probemonat wieder kündigen. Ansonsten - und das ist aus unserer Sicht deutlich wahrscheinlicher - habt Ihr nach den ersten 30 Gratis-Tagen zwei Optionen, Euer DAZN-Abo zu bezahlen: Entweder das Monatsabo (monatlich kündbar) für 11,99 Euro pro Monat. Oder das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro - der Vorteil dabei: Im Vergleich zum Monatsabo spart Ihr hochgerechnet rund 24 Euro jährlich.

Alle wichtigen Informationen zur Bezahlung Eures DAZN-Abos haben wir hier in einem Artikel übersichtlich zusammengefasst.

Anschauen könnt Ihr das Angebot von DAZN entweder am Laptop über www.dazn.com oder über Eure mobilen Endgeräte wie Smartphone, Tablet etc. Die kostenlose DAZN-App, die Ihr dafür benötigt, erhaltet Ihr hier:

Zudem steht die DAZN-App auch auf nahezu allen modernen TV-Geräten, sogenannten Smart-TVs, kostenlos zum Download bereit. Ihr könnt Atletico gegen Leverkusen also sogar live auf Eurem Fernseher schauen - mehr dazu gibt es in einem der folgenden Abschnitte.

Sky Go zeigt / überträgt Atletico vs. Leverkusen heute im LIVE-STREAM - ABER NUR IN DER KONFERENZ

Solltet Ihr ein Sky-Abo haben, habt Ihr auch die Möglichkeit, Atletico vs. Leverkusen bei Sky Go im LIVE-STREAM zu schauen - allerdings nur in der Konferenz mit dem anderen 18.55-Uhr-Spiel am Dienstag. Die vollen 90 Minuten von Bayer bei Atletico seht Ihr wie gesagt ausschließlich auf DAZN!

Um die Konferenz bei Sky Go empfangen zu können, müsst Ihr Euch des Login-PINS bedienen, der Euch beim Abschluss Eures Sky-Abos zur Verfügung gestellt wurde. Für weitere Informationen zu den Preisen und Paketen bei Sky empfehlen wir Euch die Webseite des Bezahlsenders.

Sky Ticket zeigt / überträgt Atletico Madrid gegen Leverkusen im LIVE-STREAM - ABER NUR IN DER KONFERENZ

Für alle Kurzentschlossenen hat Sky den Dienst Sky Ticket eingerichtet. Dabei braucht Ihr kein langfristiges Abonnement bei dem Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München, sondern könnt Euch kurzfristig für die gewünschten LIVE-STREAMS freischalten.

Das gilt natürlich auch am Dienstagabend für Atletico gegen Leverkusen - auch bei Sky Ticket laufen aber nicht die vollen 90 Minuten, läuft nicht das Einzelspiel, sondern Ihr seht nur Ausschnitte aus dem Wanda Metropolitano in der Konferenz.

Die Kosten für Sky Ticket liegen im ersten Monat bei 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Infos zu den Preisen und Abo-Möglichkeiten erhaltet Ihr HIER.

Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen: Die Champions League heute live im TV schauen

Wir haben es oben schon einmal angerissen, nun führen wir das Thema hier weiter aus: DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und kein TV-Sender und daher auch nicht im linearen Programm auf Eurem Fernseher empfangbar - dennoch könnt Ihr Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (Anpfiff um 18.55 Uhr) mit DAZN auch auf Eurem TV schauen. Die Lösung ist ein Smart-TV!

Denn auf jenen modernen TV-Geräten könnt Ihr Euch die DAZN-App ebenfalls kostenlos herunterladen und los streamen. Auch hier ist die Voraussetzung natürlich ein Abonnement beziehungsweise der Abschluss des kostenlosen Probemonats. Alles Weitere dazu haben wir Euch ja oben schon detailliert erklärt.

Nochmal zur Erinnerung: Wer die kompletten 90 Minuten Atletico vs. Leverkusen schauen will, kommt am Dienstag an DAZN nicht vorbei. Denn nur hier wird das Spiel in voller Länge gezeigt / übertragen. Also: DAZN an und LIVE-STREAM rein!

Sky zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute live im Pay-TV - ABER NUR IN DER KONFERENZ

Was für die Übertragung im LIVE-STREAM gilt, hat natürlich auch im TV seine Gültigkeit: Sky zeigt Atletico gegen Leverkusen nicht live im Einzelspiel, sondern nur in der Konferenz. Hier wird dann ständig zwischen dem Wanda Metropolitano und dem anderen 18.55-Uhr-Spiel (Donezk gegen Zagreb) hin- und hergewechselt.

Auf Sky Sport 1 respektive Sky Sport 1 HD beginnt die Übertragung um 18.30 Uhr mit Vorberichten aus dem Studio. Pünktlich zum Anpfiff um 18.55 Uhr wird dann nach Madrid live ins Stadion geschaltet.

Wird Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV übertragen?

Die Antwortet lautet Nein. Die Rechte an der Übertragung der Champions League liegt in Deutschland seit der Saison 2018/19 ausschließlich bei Sky und DAZN.

Sat1, RTL, ARD, ZDF oder Sport1 schauen also in die Röhre, keine Spiele der Champions League sind im Free-TV live zu sehen.

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen: So seht Ihr die Highlights

Ihr verpasst den Auftritt von Bayer Leverkusen bei Atletico Madrid am Dienstagabend und könnt nicht live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein? Dann zieht Euch doch einfach danach die Highlights rein!

Auf DAZN habt Ihr die Möglichkeit, die besten Szenen der Partie, also alle Tore, Chancen, Aufreger und so weiter schon wenige Minuten nach Abpfiff in einer Zusammenfassung zu sehen. Voraussetzung, um dafür freigeschaltet zu sein, ist auch hier ein Abo bei DAZN - oder Ihr befindet Euch eben noch im kostenlosen Probemonat.

Weiterer Bonus auf DAZN: Wenn Ihr Bock habt, das Spiel auch am späteren Dienstagabend, also nach dem Schlusspfiff, noch einmal in voller Länge zu schauen, ist das beim Streamingdienst aus Ismaning jederzeit auf Abruf möglich. Der Re-Live-Funktion sei Dank! Seid Ihr also während des Spiels noch unterwegs, ist das sicherlich eine sehr coole Option, um die kompletten 90 Minuten doch noch sehen zu können.

Zudem zeigt auch Sky die Highlights von Atletico vs. Leverkusen im Rahmen der Vorberichterstattung für die späten Spiele.

Atletico gegen Leverkusen: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer Atletico gegen Leverkusen am Dienstag weder live im TV noch im LIVE-STREAM schaut, greift mit Sicherheit gerne zu einem LIVE-TICKER, um trotzdem auf dem Laufenden zu bleiben. Auch Goal hat einen solchen Ticker natürlich kostenlos im Programm.

Nach einer kurzen Vorberichterstattung rollt ab 18.55 Uhr dann der Ball und der Tickerer beschreibt Euch alle wichtigen Szenen aus dem Wanda Metropolitano so genau und so lebensecht wie möglich. Zudem gibt es bei uns zahlreiche interessante Statistiken zum Duell, die Euch tiefergehende Infos liefern.

HIER gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal zu Atletico vs. Bayer!

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Aufstellungen

Wie schickt Diego Simeone seine Mannschaft von Atletico Madrid heute ins Rennen? Und auf welche Anfangsformation setzt Leverkusen-Trainer Peter Bosz? Ihr erfahrt es alles hier! Sobald die Aufstellungen rund eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 18 Uhr, da sind, könnt Ihr sie hier nachlesen!

Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen live: Die Bilanz