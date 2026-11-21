Atalanta gegen Inter wird von DAZN Italia live übertragen. Über den folgenden Link gelangt Ihr zur Plattform und könnt das Spiel im Stream verfolgen.

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Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta empfängt Inter am Sonntag, 22. November 2026, in der New Balance Arena in Bergamo. Im Serie-A-Duell treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saison bislang sehr unterschiedlich verläuft.

Das Team von Cristian Chivu reist als Tabellenzweiter nach Bergamo und hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 im Derby gegen Milan.

Atalanta mit Trainer Maurizio Sarri durchlebt dagegen eine schwierige Phase. Die Mannschaft steht auf Platz zwölf und hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen. Die deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Parma hat den Druck auf das Team aus Bergamo erhöht.

Chivu kann endlich wieder auf John Stones und Curtis Jones zählen. Beide haben ihre Verletzungen auskuriert und sind nach der Pause bereit, ihren Beitrag zu leisten. Für Inter ist das ein wichtiger Qualitätsgewinn, auch wenn in der Offensive mit Lautaro Martinez und Marcus Thuram weiterhin zwei Spieler ausfallen.

Bei Atalanta sorgt der Fall Gianluca Scamacca für Gesprächsstoff. Der Stürmer, den Sarri zu Saisonbeginn als Mittelstürmer ausgewählt hatte, kam in den letzten sechs Ligaspielen auf gerade einmal 28 Minuten. Auf der Pressekonferenz beschrieb der Trainer aus der Toskana ihn als „gehemmt“: Scamacca bringe alles mit, um den Unterschied auszumachen, könne sein Potenzial derzeit aber nicht entfalten.

Hier findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr Atalanta gegen Inter live im TV und Stream verfolgen könnt.

Teamnews

Atalanta muss auf mehrere Spieler verzichten: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen und Raoul Bellanova stehen allesamt nicht zur Verfügung. Sarri dürfte auf folgende voraussichtliche Startelf setzen: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.

Inter muss auf Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic und Manuel Akanji verzichten. Chivu dürfte folgende Elf aufbieten: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Weitere Informationen zum Zustand der Spieler wird es kurz vor dem Anpfiff geben.

Aktuelle Form

Atalanta hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Zuletzt gelang in der Serie A ein 1:0-Auswärtssieg gegen Monza, der eine Negativserie beendete. Zuvor hatte Atalanta in der Conference League 1:1 gegen Kairat Almaty gespielt und zu Hause eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Parma hinnehmen müssen.

Inter hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, dabei elf Tore erzielt und sieben kassiert. Zuletzt gab es ein 2:0 zu Hause gegen Como in der Serie A und ein 3:0 auswärts gegen Feyenoord in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:3 im Derby gegen Milan. In drei der letzten vier Partien blieb Inter ohne Gegentor, ein Zeichen für die wiedergewonnene defensive Stabilität.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Teams fand am 14. März 2026 statt. Damals trennten sich Inter und Atalanta in der Serie A im San Siro mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen setzte sich Inter dreimal durch, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg von Atalanta. Zu diesen Ergebnissen zählen Inters 4:0 im August 2024, das 2:0 für Inter in Bergamo im März 2025 und Atalantas 1:0-Erfolg im Dezember 2025.

Tabelle

In der Serie A steht Inter auf dem zweiten Tabellenplatz, Atalanta ist Zwölfter.