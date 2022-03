Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche finden die Hinspiele des Achtelfinales in der Europa League statt. Hierbei kommt es am Donnerstag um 21 Uhr etwa zum Aufeinandertreffen von Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen. Ebenso wie die Werkself befinden sich die Italiener mitten im Rennen um ein Champions-League-Ticket.

Atalanta Bergamo bezwang im Play-off das griechische Aushängeschild Olympiakos Piräus. Hierbei gewann die Mannschaft von Gian Piero Gasperini sowohl daheim als auch auswärts, der Gesamtscore war am Ende ein 5:1.

Hingegen bestreitet Bayer Leverkusen sein erstes Europacupspiel seit Dezember. Denn: Die Elf von Gerardo Seoane schloss die Gruppe G auf dem ersten Platz ab. Dabei setzte sich die Werkself gegen Real Betis, Celtic Glasgow und Ferencvaros durch.

In einem Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League gastiert Bayer Leverkusen um 21 Uhr bei Atalanta Bergamo. Bei GOAL bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen Datum: Donnerstag, 10. März 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Gewiss Stadium (Bergamo)

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

RTL Deutschland hält die Senderechte an der Europa League und an der Conference League. Daher strahlt der Sender in jeder Europapokal-Woche zahlreiche Begegnungen davon aus. Und Ihr könnt Euch ein Match bei RTL oder bei NITRO im Free-TV anschauen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Kräftemessens zwischen Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen?

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich gute Nachrichten für. Denn: RTL zeigt heute um 21 Uhr das Europa-League-Hinspiel von Bayer Leverkusen bei Atalanta Bergamo. Und das bedeutet folgerichtig, dass Ihr Euch den Auftritt der Werkself bei den Orobici aus Eurer Sicht völlig kostenlos ansehen könnt. Obendrein könnt Ihr die Begegnung im Gewiss Stadium in HD genießen. Doch schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung von Atalanta gegen Leverkusen auf:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Sender: RTL

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM bei RTL+

Außerdem könnt Ihr Euch die Übertragung des Spiels Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM ansehen. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen der Ausstrahlung als Einzelspiel und der Konferenz im Live-Stream von RTL entscheiden. Nachdem es sich allerdings um Premium-Inhalte handelt, benötigt Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo. Dafür müsst Ihr beim Streamingportal der RTL Gruppe, das bis Anfang November TVNow hieß, monatlich 4,99 Euro bzw. 7,99 Euro bezahlen. Für die drei Euro Aufpreis erhaltet Ihr die Möglichkeit, das Paket mit zwei Geräten gleichzeitig zu nutzen. Hier findet Ihr alle Einzelheiten zu den Deals mit RTL+.

Das heutige Europapokal-Angebot bei RTL+ umfasst insgesamt acht Partien. Hiervon gehen vier um 21 Uhr über die Bühne. Zusätzlich zu Atalanta vs. Leverkusen könnt Ihr Euch Barcelona vs. Galatasaray, Glasgow Rangers vs. Roter Stern Belgrad und die Conference-League-Begegnung PSV vs. FC Kopenhagen ansehen. Zuvor könnt Ihr drei Conference-League-Matches mit Anpfiff um 18.45 Uhr mitverfolgen. Konkret zeigt Euch der Bezahlanbieter die Matches Vitesse Arnheim vs. AS Rom, Partizan Belgrad vs. Feyenoord und PAOK vs. KAA Gent. Zudem kommt Ihr in den Genuss des Europa-League-Matches Sevilla vs. West Ham United.

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen heute bei RTL+ schauen: Die Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit RTL+ erfolgt binnen weniger Minuten. Danach könnt Ihr Euch das oben genannte Angebot auf dem Streamingportal ansehen. Dafür eignen sich nicht ausschließlich PC und Notebooks, sondern ebenso Tablets und Smartphones. Außerdem können Besitzer von Smart-TV-Geräten die kostenfreie App installieren. Und wenn Ihr ausschließlich einen herkömmlichen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr diesen per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln.

Zudem können die Premium- und Premium-Duo-Abonnenten beim Streamingportal genauso gut auf die Live-Streams der anderen Sender der RTL-Gruppe zurückgreifen. Konkret könnt Ihr Euch etwa RTL II, Super RTL, VOX und NITRO rund um die Uhr ansehen. Zudem erstreckt sich das Sportprogramm auch noch auf die Auftritte des Fußball-Nationalteams sowie auf den Motorsport.

Zu Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL hinsichtlich des Spiels Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen im Bilde bleiben. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Live-Ticker ausschließlich zum Match im Gewiss Stadium und einer Konferenz mit allen Europapokal-Begegnungen um 21 Uhr entscheiden. Auf jeden Fall informieren wir Euch zu den Treffern, weiteren bedeutenden Torchancen, Platzverweisen, Verwarnungen und Wechseln.

Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen zur Europa League

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.