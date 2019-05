AS Rom vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Serie A heute

In der Serie A kommt es zum Duell zwischen der Roma und Juventus Turin. Hier erfahrt Ihr, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

AS Rom gegen Juventus Turin: In der kommt es am 36. Spieltag nochmals zu einem der traditionsreichsten Duelle Italiens. Anpfiff in der Ewigen Stadt ist am Sonntag um 20.30 Uhr.

Für Meister Juventus geht es ums Prestige, für die Römer um die Teilnahme an der UEFA - seit 2013 waren die Gastgeber immer unter den Top-3 in Italiens Eliteliga, jetzt bröckelt ihr Status.

In diesem Artikel bekommt Ihr alles Wissenswerte zum Aufeinandertreffen zwischen der Roma und Juventus geliefert - vor allem, wie das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells. Wer wissen will, welche Spiele heute noch live gezeigt werden, findet eine Übersicht in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

vs. : Das Duell im Überblick

Duell AS Rom - Juventus Datum Sonntag, 12. Mai 2019 | 20:30 Uhr Ort Stadio Olimpico, Rom ( ) Zuschauer 72.698 Plätze

AS Rom vs. Juventus Turin heute live im TV sehen: Geht das?

Sonntagabend, Serie A im TV schauen - das ist eine vielversprechende Abendgestaltung für alle Fans des italienischen Fußballs. Doch nun kommt die schlechte Nachricht: AS Rom vs. Juventus Turin ist hierzulande heute nicht live im TV zu sehen.

Der Grund: Keiner der etablierten TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der Partie aus Italiens Oberhaus gesichert - auch nicht der Pay-TV-Sender Sky.

Doch dennoch müssen die Fans von Rom und Juventus nicht verzagen: Denn die Partie wird in und Österreich trotzdem live zu sehen sein - nämlich im LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt dieses Artikels.

AS Rom vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, wird es einen LIVE-STREAM zu Rom gegen Juve geben. Das Zauberwort heißt hier DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München ist bereits seit der Saison 2016/17 Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Übertragungen aus der Serie A geht.

Der Stream zu Rom - Juve beginnt am Sonntagabend wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird. Als Kommentator wird Euch Carsten Fuß live am Mikrofon durch die Partie begleiten. Als Experte steht ihm Vincenzo D'Orta zur Seite.

Zu den LIVE-STREAMS von DAZN habt Ihr Zugang, wenn Ihr aktives Mitglied beim Streamingdienst seid. Wenn Ihr noch nicht mit von der Partie seid, könnt Ihr DAZN sogar einen Monat komplett kostenlos testen - der Streamingdienst schenkt euch den ersten Monat als kostenlosen Probemonat.

Wenn Ihr vom Angebot nicht überzeugt seid, könnt Ihr eure Mitgliedschaft mit nur wenigen Klicks beenden. Wollt Ihr die LIVE-STREAMS von DAZN weiterhin genießen, kostet der Zugang nur 9,99 Euro monatlich. Dafür bekommt Ihr im Jahr rund 8.000 LIVE-STREAMS aus der Welt des Sports geliefert.

Anschauen könnt Ihr die LIVE-STREAMS, also auch das Spiel AS Rom gegen Juventus, auf zahlreichen Plattformen. Denn DAZN ist nicht nur klassisch über den Browser von PC und Laptop verfügbar, sondern bietet auch für alle gängigen Plattformen kostenlose Apps an.

Hier die wichtigsten im Überblick:

AS Rom vs. Juventus Turin: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach, wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die Champions- und überträgt, zeigt alle Höhepunkte aus der italienischen Serie A bereits wenige Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars der Roma und von Juventus live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Sobald die Aufstellungen für die Partie zwischen AS Rom und Juventus Turin bekannt sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

AS Rom vs. Juventus Turin: Die Bilanz vor dem Duell heute

AS ROM (bislang wettbewerbsübergreifend 183 Duelle) JUVENTUS TURIN 45 Siege 86 51 Unentschieden 51 86 Niederlagen 45 195 Tore 279

AS Rom vs. Juventus Turin live im Ticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, AS Rom gegen Juve live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, muss trotzdem keine Sekunde der Partie verpassen: Der LIVE-TICKER von Goal zu Rom gegen Turin macht es möglich.

Hier erfahrt Ihr ab rund 20 Minuten vor Beginn der Partie alles Relevante, was im Vorfeld der Partie wichtig ist. Sobald der Ball ab 18.30 Uhr rollt, bekommt Ihr alle wichtigen Szenen vom Tickerer serviert und erfahrt alle Tore, Vorlagen, Gelbe Karten, Platzverweise oder Auswechslungen in Echtzeit.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot von Goal ist für Euch komplett kostenlos.