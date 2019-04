Juventus Turin krönt sich erneut zum Meister in der Serie A

Juventus Turin krönt die aktuelle Saison in der Liga und holt sich erneut den Scudetto. Damit stellen die Bianconeri zugleich einen Rekord auf.

Italiens Rekordmeister hat sich erneut die Meisterschaft in der gesichert. Am Samstag holte das Team von Trainer Massimiliano Allegri durch ein 2:1 gegen die Fiorentina am 33. Spieltag den Titel.

Der Titel ist bereits der achte in Serie und insgesamt der 34. in der Vereinsgeschichte. Zum letzten Mal nicht Meister wurde Juventus in der Saison 2010/11, als der den Scudetto holte.

In der laufenden Spielzeit konnte das Team um den im letzten Sommer verpflichteten Cristiano Ronaldo bislang 28 Siege in 33 Spielen feiern. Nur zweimal ging man als Verlierer vom Platz.

Alle nationalen Titel von Juventus Turin in der Übersicht: