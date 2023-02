AS Rom: Dybala vor Blitz-Abgang? Argentinier offenbar mit Ausstiegsklausel

Gehen Paulo Dybala und die AS Rom bald schon wieder getrennte Wege? Eine Ausstiegsklausel könnte das offenbar ermöglichen.

WAS IST PASSIERT? Laut der Sport ist in Paulo Dybalas Vertrag bei der Roma eine Ausstiegsklausel verankert. Diese soll demnach bei lediglich zwölf Millionen Euro liegen - sollte im kommenden Sommer also ein Klub diese Summe auf den Tisch legen, könnte der amtierende Weltmeister die Hauptstädter offenbar nach nur einem Jahr schon wieder verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im vergangenen Sommer wechselte Dybala ablösefrei zur Roma. Damals konnte er sich mit Juventus Turin nicht auf einen neuen Vertrag einigen, anschließend buhlten zahlreiche Top-Klubs um den Linksfuß.

Bei den Giallorossi unterschrieb der 29-Jährige einen bis 2025 laufenden Vertrag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Im Team von José Mourinho avancierte Dybala schnell zum Leistungsträger, das belegt auch ein Blick auf seine Statistiken. So kommt der Angreifer in der laufenden Spielzeit in 20 Partien bereits auf zehn Tore und sieben Vorlagen.

WIE GEHT ES WEITER? Aufgrund der starken Leistungen von Dybala scheint es durchaus möglich, dass im kommenden Sommer einige Top-Klubs ein Auge auf den Argentinier werfen werden. Sollte es tatsächlich die Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro geben, dürfte die Wahrscheinlichkeit auf einen Dybala-Abgang steigen.

Denn dessen Marktwert liegt deutlich über dieser Summe und wird aktuell auf 30 Millionen Euro beziffert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty