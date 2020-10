Arsenal will fixe Ablösesumme für Atleticos Thomas Partey zahlen

Unter Zeitdruck ist der FC Arsenal bereit, 50 Millionen Euro für Thomas Partey zu zahlen, um sein Mittelfeld noch zu verstärken.

Der wird nach Informationen von Goal und SPOX die fixe Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro zahlen, um Thomas Partey von zu verpflichten. Aktuell arbeitet die Rechtsabteilung der Gunners auf dem Arsenal-Trainingsgelände in Colney die Vertragsdetails aus. Der Medizincheck des Mittelfeldspielers soll in stattfinden. Der Deal muss noch am Montag perfekt gemacht werden, dann schließt das Transferfenster.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich Arsenal in Gesprächen mit Atletico wegen Partey befunden. Die Engländer hatten darauf gehofft, den Preis drücken zu können, doch das gelang ihnen nicht.

Partey will nicht bei Atletico verlängern

Nachdem mit Houssem Aouar von ein weiterer Arsenal-Wunschspieler seinen Verbleib in verkündet hat, steht Arsenal unter Zeitdruck, doch noch eine Verstärkung für das Mittelfeld präsentieren zu können.

Mehr Teams

"Ich kann garantieren, dass wir das Maximum machen, damit etwas klappt. Ob wir es am Ende schaffen oder nicht, weiß ich nicht", hatte Arsenal-Trainer Mikel Arteta im Bezug auf mögliche Neuzugänge am Sonntag nach dem 2:1 gegen Sheffield gesagt.

Atletico hatte darauf gehofft, Partey mit der Aussicht auf einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen halten zu können, doch der Ghanaer möchte gerne nach London wechseln.

Wenn sich der Spieler und Arsenal einig sind und die Gunners die fixe Ablösesumme zahlen, können die Madrilenen den Transfer nicht verhindern.