FC Arsenal vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, TICKER und Co. - alles zur Übertragung des League Cups

Im - dem englischen Ligapokal - treffen heute Abend der und aufeinander. Das Viertelfinale wird um 21 Uhr im Londoner Emirates Stadium angepfiffen.

Beide Teams haben in der Premier League derzeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Während City auf Platz sieben rangiert, kämpft Arsenal auf Platz 15 derzeit sogar eher gegen den Abstieg.

Im Ligapokal könnten sich beide Teams nun Selbstvertrauen zurückholen. Wie das funktioniert, wissen die Cityzens nur zu gut. In den letzten drei Saisons fuhren sie im Carabao Cup den Titel ein.

Das Viertelfinale zwischen Arsenal und Manchester City könnt Ihr live sehen! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung im Fernsehen und via LIVE-STREAM.

Der englische Ligapokal wird auch hierzulande live übertragen. Somit könnt Ihr heute Abend neben dem auch spannenden Fußball von der Insel verfolgen.

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte am Carabao Cup gesichert und zeigt das Duell heute Abend live. Auf der Plattform könnt Ihr ab 20.45 Uhr den LIVE-STREAM abrufen.

Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl begleiten Euch dabei am Mikrofon. Egal, ob das Duell über 90 Minuten, 120 Minuten oder noch länger geht.

Um den LIVE-STREAM von DAZN sehen zu können, braucht Ihr allerdings ein Abonnement. Das gibt es derzeit für 11,99 Euro monatlich oder für einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Weitere Infos zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link.

FC Arsenal vs. Manchester City bei DAZN - die Übertragung im Detail:

Im Internet ist DAZN der exklusive Anbieter des Viertelfinals heute Abend. Doch wird der Carabao Cup heute auch im Fernsehen gezeigt? Goal klärt auf.

Einen TV-Sender, der das Spiel heute Abend live überträgt, gibt es nicht. Weder im Free-TV noch im Pay-TV läuft Arsenal gegen Manchester City live. Es gibt jedoch die Möglichkeit, das Duell dennoch am TV abzuspielen.

Mit DAZN könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Partie auch am Fernseher verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden und Euch mit Eurem Konto einloggen.

Wer sich noch nicht bei DAZN angemeldet hat, findet hier alle Informationen zur Registrierung.

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff präsentiert.

Sobald das passiert ist, findet Ihr sie hier!

Ihr habt die Live-Übertragung verpasst oder wollt heute Abend lieber den deutschen DFB-Pokal verfolgen? Kein Problem, denn DAZN lädt bereits kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights hoch.

Anschließend können sich alle DAZN-Abonnenten den Highlight-Clip jederzeit auf Abruf ansehen. Wem die Highlights nicht reichen, findet dort auch das komplette Re-Live auf Abruf.

Welche Spiele DAZN derzeit noch überträgt, lest Ihr unter diesem Link.

Goal ist ebenfalls beim Spiel in London vertreten und berichtet via LIVE-TICKER aus dem Emirates Stadium. Dort werden Euch alle wichtigen Szenen genauestens geschildert.

Und das Beste: Der TICKER ist für Euch natürlich kostenlos und ohne Abo abrufbar. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

