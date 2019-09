Armenien vs. Bosnien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - so wird die EM-Qualifikation heute übertragen

In Gruppe J der EM-Qualifikation geht es am Sonntag weiter mit der Begegnung Armenien vs. Bosnien. Goal verrät, wo die Begegnung live übertragen wird.

In Gruppe J treffen mit Bosnien-Herzegowina und Armenien zwei Teams aufeinander, die sich durchaus noch Chancen auf den Platz hinter Primus ausrechnen. Die Begegnung findet am Sonntag (8. September) um 15 Uhr statt.

Austragungsstätte ist das Wasken Sarkissjan Stadion in Jerewan (Armenien). Dort wollen die mit bereits sechs Punkten verwöhnten Armenier heute Nachmittag erneut etwas Zählbares feiern. Hinter Italien und bekleidet man derzeit Platz drei.

Auf der Gegenseite hat Bosnien bislang zwei von fünf Spielen gewinnen können, eines davon gegen den heutigen Gegner. Im März gab es einen knappen 2:1-Sieg, danach ließ man gegen (2:2) und bei den Niederlagen gegen die Finnen und die Squadra Azzurra Punkte liegen.

Armenien vs. Bosnien live in der EM-Qualifikation: Goal liefert alle Infos, wo die Begegnung in TV und LIVE-STREAM kommt. Außerdem: Die Aufstellungen beider Nationalmannschaften.

Armenien vs. Bosnien heute live: Die EM-Qualifikation auf einen Blick

Duell Armenien vs. Bosnien Datum Sonntag, 8. September 2019 | 15 Uhr Ort Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion, Jerewan Zuschauer 14.403 Plätze

Armenien vs. Bosnien heute live im TV sehen - geht das?

Die EM-Qualifikation für das Turnier im Sommer 2020 gibt es leider nicht im deutschen Fernsehen zu sehen. Das liegt daran, dass sich kein deutscher Sender die Rechte an den vielen Begegnungen ohne deutsche Beteiligung gesichert hat.

Heißt im Umkehrschluss: Armenien vs. Bosnien wird am Sonntagnachmittag leider nicht live und in voller Länge im TV gezeigt. Einzig die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden übertragen, darum geht es in diesem Artikel jedoch nicht.

Weder im Free-TV noch im Pay-TV sind jedoch Bilder von Armenien vs. Bosnien zu sehen, sodass Ihr Euch nun, auf Basis dieses Wissens, nach einer Alternative umschauen könnt / müsst. Mit einem LIVE-STREAM habt Ihr keine Schwierigkeiten, die Begegnung in voller Länge zu sehen. Im kommenden Abschnitt erfahrt Ihr, an wen Ihr Euch wenden müsst.

Armenien vs. Bosnien: Die EM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

Ihr wisst nun also, dass die Begegnung Armenien vs. Bosnien heute nicht live im Fernsehen kommt. Mit welchem LIVE-STREAM kommt Ihr jedoch an die vollen 90 Minuten?

Armenien vs. Bosnien-Herzegowina heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Die Begegnung der beiden Teams in Gruppe J beginnt am Sonntag bereits um 15 Uhr und wird ab wenigen Minuten vor Anpfiff live und in voller Länge von DAZN gezeigt / übertragen.

Armenien vs. Bosnien und alle weiteren Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung gibt es im Internet im LIVE-STREAM zu sehen. DAZN hat die Übertragungsrechte und zeigt, sofern das DFB-Team nicht beteiligt ist, alle Partien live.

Bei DAZN könnt Ihr kostenlos zuschlagen, denn aktuell hat der Sender einen Gratismonat für jeden im Angebot, der sich neu beim Streamingdienst anmeldet. Bei dem Abonnement könnt Ihr zwischen einem Monatspreis von 11,99 Euro oder einem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro wählen. Nach der Testphase könnt Ihr immer noch entscheiden, ob Ihr den Streamingdienst abonnieren wollt oder nicht. Keine Scheu also! Was Euch sonst so geboten wird, lest Ihr hier.

Wie könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM zu Armenien vs. Bosnien jedoch herzaubern? Die einfache Antwort ist eine App, nämlich die von DAZN. Die Inhalte könnt Ihr ganz einfach auf allen mobilen Geräten abrufen, die App findet Ihr im Google Play Store und im App Store . Die LIVE-STREAMS könnt Ihr sogar an Eurem Smart-TV abrufen oder mithilfe der Playstation auf herkömmlichen TV-Geräten laufen lassen. Hier gibt's alle Antworten auf die häufig gestellten Fragen:

Armenien vs. Bosnien heute live im Stream von Sky sehen - geht das?

Sky hat keine Rechte an Länderspielen, die im Rahmen der EM-Qualifikation ausgetragen werden. Deswegen läuft auch die Begegnung Armenien vs. Bosnien nicht live im Stream von Sky Go oder Sky Ticket.

Ihr müsst also DAZN bedienen, um die vollen 90 Minuten zu sehen.

Armenien vs. Bosnien: DAZN zeigt die Highlights der EM-Qualifikation

Armenien vs. Bosnien live im Stream von DAZN verpasst? Kein Problem, denn die besten Szenen reichen oft schon aus, um die vollen 90 Minuten analysieren zu können.

Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff in Armenien werden die Highlights der Begegnung auf die Plattform von DAZN geladen, ehe Ihr sie dann anschauen könnt. Zudem gibt es ein weiteres Highlight: die Re-Live-Funktion, mit der Ihr die komplette Partie auf Abruf anschauen könnt, wann Ihr wollt.

Armenien vs. Bosnien: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der beiden Mannschaften werden hier gegen 14 Uhr erscheinen. Um 15 Uhr geht's dann los.

Armenien vs. Bosnien: Die weiteren Begegnungen in Gruppe J am 6. Spieltag