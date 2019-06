Argentinien vs. Paraguay: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Ticker und Co. - Hier läuft die Copa America

Nach der Auftaktpleite steht Argentinien bereits vor dem Aus! Können Messi und Co. gegen Paraguay zurückschlagen? Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

Der zweite Spieltag der Copa America kann für manches Team schon das Ausscheiden mit sich bringen. Auch und Paraguay müssen dringend punkten, um noch Chancen auf den Viertelfinaleinzug zu haben. Anpfiff ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2.30 Uhr im Estadio Mineirao von Belo Horizonte.

Die Argentinier starteten denkbar schlecht ins Turnier, nachdem ihnen Kolumbien eine 0:2-Niederlage zufügte. "Wir wollten natürlich nicht auf diese Weise starten, aber wir müssen nun unsere Köpfe aufrichten und weitermachen", verriet Superstar Lionel Messi im Anschluss.

Paraguay verspielte zum Auftakt ebenfalls einen Sieg und das, obwohl es bereits mit 2:0 gegen führte. Doch ein kurioses Eigentor sorgte für das 2:2-Unentschieden.

Wecker stellen! Argentinien gegen Paraguay wird heute Nacht live übertragen! Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wo das Spiel läuft.

Argentinien vs. Paraguay: Die Daten zum Spiel der Copa America

Duell Argentinien vs. Paraguay Datum Do., 20. Juni 2019 | 2.30 Uhr Ort Estadio Mineirao, Belo Horizonte ( ) Zuschauer 62.000 Plätze

Argentinien vs. Paraguay: Läuft die Copa America heute Nacht im TV?

Wer sich an das Turnier von vor drei Jahren erinnert, hat sicherlich noch die Live-Übertragungen von Sat.1 und Kabel eins im Kopf. Bei der aktuellen Endrunde besitzen sie jedoch keine Übertragungsrechte. In diesem Abschnitt lest Ihr, wer stattdessen das Spiel heute Nacht live zeigt.

Zeigt das Free-TV Argentinien gegen Paraguay live?

Neben Sat.1 und Kabel eins zeigt auch kein anderer Sender des deutschen Free-TVs Spiele der Copa America. Kein deutscher Kanal sicherte sich die Rechte am Turnier.

Somit wird Argentinien gegen Paraguay nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Überträgt das Pay-TV das Spiel zwischen Argentinien gegen Paraguay?

Was die Free-TV-Sender nicht zeigen dürfen, wird oftmals von Sky übernommen. Doch die Copa America steht auch beim Pay-TV-Sender nicht im Programm.

Argentinien gegen Paraguay läuft also weder im Free-TV noch im Pay-TV. Wie Ihr das Spiel trotzdem an Euren TV-Geräten laufen lassen könnt, erklären wir Euch im folgenden Abschnitt.

Argentinien vs. Paraguay: Wer zeigt die Copa America heute Nacht im LIVE-STREAM?

Gute Nachricht für alle Copa-America-Fans: Das Spiel Argentinien gegen Paraguay wird heute Nacht auf DAZN im LIVE-STREAM gezeigt. Die Übertragung startet wenige Minuten vor Anpfiff um 2.30 Uhr, Kommentator der Partie ist Hans von Brockhausen.

Um den LIVE-STREAM abspielen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement von DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, solltet Ihr es dann weiterführen wollen, wird eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro fällig. Ansonsten könnt Ihr es wieder kostenlos kündigen, eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.

Sobald Euer Konto erstellt ist, könnt Ihr Euch mithilfe der DAZN-App ins Portal einloggen. Die App findet Ihr gratis im App Store und Google Play Store. Damit schaut Ihr die Streams ganz einfach am Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Solltet Ihr einen herkömmlichen Fernseher besitzen, könnt Ihr über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick eine Übertragung sichern. Alternativ könnt Ihr Euch noch am Laptop, PC oder MacBook einloggen.

Mit dem DAZN-Abo steht Euch dann nicht nur die Copa America zur Verfügung, sondern auch sämtlicher anderer Live-Sport. Verschafft Euch einen Überblick über das Programm unter diesem Link.

Argentinien vs. Paraguay: DAZN zeigt Euch die Highlights und das Re-Live

Anstoßzeiten mitten in der Nacht machen es den europäischen Fans nicht einfach, Spiele der Copa America live zu verfolgen. Wer seinen Schlafrhythmus nicht gefährden will, kann sich am nächsten Morgen jedoch die Highlights auf DAZN reinziehen.

Die Streaming-Plattform stellt einen Clip mit den wichtigsten Szenen zusammen, der Euch jederzeit auf Abruf zur Verfügung steht. Wem die Highlights nicht genügen, kann sogar auf das komplette Re-Live zugreifen. Einzige Voraussetzung ist ein DAZN-Abo.

Argentinien vs. Paraguay: Goal schreibt Euch einen TICKER zum Spiel

Solltet Ihr heute Nacht unterwegs sein und keinen LIVE-STREAM zur Hand haben, dann empfehlen wir Euch den Ergebnis-TICKER von Goal.

Hier informieren wir Euch in Höchstgeschwindigkeit über alle Tore, Vorlagen, Wechsel und Karten. Der Ticker ist dabei natürlich kostenlos.

Unter diesem Link gelangt Ihr direkt dorthin.

Copa America: Die letzten zehn Sieger