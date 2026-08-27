Der Wechsel des portugiesischen Nationalspielers Rafael Leao von der AC Mailand zu Galatasaray Istanbul nimmt immer konkretere Formen an.

The Athletic berichtet, die Lombarden hätten eine Offerte des türkischen Meisters für den Linksaußen angenommen. Das Angebot soll sich im Gesamtpaket auf 45 Millionen Euro belaufen.

Allerdings ist der Transfer Leaos in die Süper Lig damit nicht in trockenen Tüchern, es gibt noch Variablen: So muss der 27-Jährige Galatasaray noch sein Jawort geben. Zudem mischt auch Europa-League-Sieger Aston Villa noch in dem Poker mit. Allerdings sollen die Engländer, die am Donnerstag Ex-Bayer Leon Goretzka als Neuzugang präsentierten, noch keine offizielle Offerte unterbreitet haben. Es ist die Rede davon, dass Villa den WM-Teilnehmer lieber zunächst ausleihen möchte. Milan allerdings will seinen einstigen Starspieler am liebsten verkaufen.

Dahinter steckt, dass die Ehe zwischen Leao und den Rossoneri seit geraumer Zeit kriselt. Seine Leistungen in den vergangenen zwei Spielzeiten waren schwächer als jene in der Scudetto-Saison 2021/22 als er zum besten Spieler der Serie A gekürt wurde. Außerdem waren sein Verhalten und seine Theatralik auf dem Platz immer wieder ein großes Thema und kosteten ihn bei Tifosi und Verantwortlichen gleichermaßen jede Menge Sympathiepunkte.

Leao verkündete bereits vor einigen Monaten, dass er einen Abgang im Sommer plane und auch die Mailänder wollen ihn trotz eines noch bis 2028 gültigen Vertrags abgeben. Ihre Forderung soll sich auf 50 Millionen Euro belaufen. Den Auftakt in die neue Serie-A-Saison am vergangenen Wochenende verpasste Leao aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Wie viel Gehalt bietet Galatasaray Rafael Leao?

Sowohl Galatasaray als auch Villa können Leao mit der Aussicht auf Einsätze in der Champions League locken. Gehaltstechnisch sollen die Türken allerdings ein enorm lukratives Paket geschnürt haben und ihm zehn bis zwölf Millionen Euro netto pro Jahr bieten.

Ein kleiner Vorteil für Gala zudem sein, dass das Transferfenster in der Türkei erst am 4. September schließt, während in England bereits am 1. September Schluss ist.

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Milan holte Leao 2019 für 49,5 Millionen Euro Ablöse von OSC Lille. 80 Tore gelangen ihm seitdem in 291 Einsätzen. In den vergangenen Jahren war der Edeltechniker mehrfach auch als Neuzugang beim deutschen Rekordmeister FC Bayern im Gespräch. Konkret wurde dies allerdings nicht.