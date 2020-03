Ajax-Kapitän Dusan Tadic faltet Youngster Sergino Dest zusammen

Dusan Tadic, Kapitän von Amsterdam, hat erklärt, warum er dem jungen Rechtsverteidiger Sergino Dest im -Spiel gegen Heerenveen (3:1) am Samstagabend eine wütende Standpauke hielt.

😬 Let's just say tensions are running high with Ajax still looking for an opener! 🤬 Dusan Tadic is FURIOUS! ⚽ 0-0 at half time pic.twitter.com/TmliifuSEZ

Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff ging Tadic mit weit aufgerissenen Augen auf Dest zu und schrie den 19-jährigen US-Amerikaner an. Dest hatte dem Serben zunächst noch Contra gegeben.

Tadic hatte sich darüber echauffiert, dass der direkt hinter ihm spielende Dest, der beim FC Bayern auf dem Einkaufszettel stehen soll, auf ihrer rechten Außenbahn mitunter die Defensive vernachlässigte. "Das ist im Fußball normal. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht immer nach vorne gehen kann. Wenn ich in dieser Situation den Ball verloren hätte, wären wir möglicherweise 0:1 in Rückstand geraten. Ich war ein wenig emotional", sagte Tadic nach der Partie bei Fox Sports.

Auf dem Weg in die Kabine versöhnten sich die beiden bereits und Tadic erklärte Dest, was ihn auf die Palme gebracht hatte.

Dest frustrates me a lot too during games and I can understand that Tadic got frustrated and that it's his duty to let Dest know. But the way he did it was the only part I got annoyed with. This looks better.



Just an incident. Moving on again. pic.twitter.com/U8EEst6FEQ