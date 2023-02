Ajax Amsterdam vs. Union Berlin heute live: Wer zeigt / überträgt die Europa League?

In der Europa League bekommt es Union Berlin mit Ajax zu tun. GOAL hat alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (16. Februar 2023) treffen Union Berlin und Ajax Amsterdam in der Europa League aufeinander. Das Spiel wird um 18.45 Uhr in der Amsterdam Arena in Amsterdam angepfiffen.

Union Berlin präsentiert sich aktuell in hervorragender Form. Das Team von Urs Fischer ist Bayern-Jäger Nummer eins und kann sich in dieser Saison echte Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen. Trotzdem will man natürlich auch im internationalen Geschäft so weit wie möglich kommen. Mit Ajax wartet heute aber sicher kein einfacher Gegner, auch wenn sich das Team aktuell mit Feyenoord Rotterdam, dem AZ Alkmaar und der PSV Eindhoven um die Tabellenführung in der Eredivisie streitet. Ob Eisern Union auch in der Europa League bestehen kann, erfahren wir heute Abend ab 18.45 Uhr.

Hier bei GOAL könnt Ihr alles Wichtige zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM nachlesen.

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Ajax Amsterdam vs. Union Berlin Wettbewerb Europa League Anpfiff 16. Februar - 18.45 Uhr Spielort Amsterdam Arena (Amsterdam)

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin heute live: Wo kann man das Spiel im TV sehen?

Grundsätzlich ist der Free-TV-Sender RTL für die Übertragung der Europa League zuständig. Nur dort könnt Ihr diesen Wettbewerb also live erleben. Allerdings zeigt RTL auch nur eine Partie pro Spieltag live.

Und heute wird nur die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und der AS Monaco um 21 Uhr live übertragen. Ajax Amsterdam vs. Union Berlin könnt Ihr bei RTL also heute leider nicht im TV sehen.

Getty Images

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Im TV überträgt RTL zwar immer nur eine Partie, allerdings bietet der Sender zu einigen ausgewählten Partien auch immer einen LIVE-STREAM bei RTL+ an. Dort könnt Ihr heute also die komplette Begegnung zwischen Ajax und Union Berlin per STREAM verfolgen.

Um Zugriff auf diesen LIVE-STREAM zu bekommen, müsst Ihr aber bezahlen. RTL+ hat dabei zwei Abos zur Auswahl. Mit dem Premium-Abo bekommt Ihr für 4,99 pro Monat diverse LIVE-STREAMS der Europa League geboten sowie viele Serien und Filme. Für 9,99 Euro monatlich könnt Ihr dort dann sogar Musik streamen, Serien herunterladen und mehr.

Außerdem bietet RTL+ auch einen kostenlosen Probemonat an. Damit könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel heute also sogar völlig kostenfrei sehen, wenn Ihr den Probemonat zuvor noch nicht in Anspruch genommen habt. Genaueres zu RTL+ und den Link zum Probemonat findet Ihr hier.

Getty

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr seid unterwegs, könnt den LIVE-STREAM nicht verfolgen und wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Euch.

Dort werdet Ihr fast in Echtzeit über alle relevanten Szenen der Partie informiert und das auch noch völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Ajax Amsterdam vs. Union Berlin.

Ajax Amsterdam vs. Union Berlin heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Kontrahenten könnt Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff sehen.