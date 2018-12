Adriano: Mourinho verhinderte Wechsel zu Manchester City

Er war einer der besten Stürmer der Welt und stürzte ab. Nun verriet Adriano Details seiner Karriere. Beteiligt: Jose Mourinho und Real Madrid.

Der frühere Stürmerstar Adriano hat verraten, dass Jose Mourinho einst seinen Wechsel von Inter Mailand zu Manchester City verhinderte. "Als er [Mourinho] anfing, wollte ich gerade zu Manchester City wechseln. Aber er bat mich darum, es nicht zu tun", sagte der 36-Jährige im Interview mit DAZN .

"Er wollte mich sehen und mit mir sprechen, war für mich ein sehr wichtiger Trainer", so Adriano weiter. Letztlich blieb der Brasilianer bei Inter, erzielte unter Mourinho in 22 Spielen sieben Tore. Seine Karriere geriet dennoch ins Straucheln, 2010 wechselte er zur Roma, zwei Jahre später war er bereits zum ersten Mal vereinslos.

Auch Chelsea und Real wollten Adriano

Zuvor zeigten auch andere Klubs Interesse am schussstarken Linksfuß: "In dieser Zeit wollte mich neben City auch Chelsea, als ich Parma verließ. Ich entschied mich letzlich für Inter. Und dann, ein paar Monate später, beobachtete mich Real Madrid, aber ich entschied mich gegen einen Wechsel dorthin." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Heute arbeitet Adriano, der zwischendurch verarmt in den Favelas von Rio lebte , an zwei Projekten: an einer Dokumentation über sein Leben und als Schauspieler an einem Comedy-Film.