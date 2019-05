AC Mailand bei SPAL Ferrara: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Serie A

Ein Sieg wäre für Milan essentiell wichtig, um in die Champions League zu kommen. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

Nur noch ein Spieltag ist zu absolvieren, bis auch die Vereine der in Sommerpause gehen dürfen. Am 38. und letzten Spieltag muss der zu nach Ferrara, ab 20.30 Uhr geht es heute im Stadio Paolo Mazza rund.

Für den traditionsreichen Klub aus der Stadt der Mode wäre ein Sieg immens wichtig: Nur mit drei Punkten könnt man an dem Dritten Atalanta und dem Vierten noch vorbeiziehen. Sollte der Tabellenfünfte allerdings verlieren, könnte die Mailand verdrängen und man müsste in die unbeliebte Europa-League-Qualifikation.

Der Gegner beim Showdown um die wird sich aber nicht wehrlos geschlagen geben: Zwar ist für den elftplatzierten SPAL der Abstieg keine Option mehr, allerdings könnte man bei einer Niederlage bis auf Platz 15 abstürzen. Umgekehrt winkt bei einem Sieg Rang zehn, für Spannung wird also gesorgt sein.

Das Hinspiel zwischen der beiden Mannschaften ging 2:1 für Mailand aus, wobei AC-Flügelspieler Suso kurz vor Schluss des Feldes verwiesen wurde. Aktuell sind die Mailänder gut in Form, die letzten drei Spiele konnte man allesamt gewinnen, zuletzt gab es ein 2:0 gegen Frosinone. SPAL musste in den beiden vergangenen Partien Niederlagen entgegennehmen.

Fehlen wird den Mailändern auf jedem Fall Lucas Paqueta: Der brasilianische Nationalspieler holte sich im letzten Spiel seine fünfte Gelbe Karte der Saison ab und darf aus dem Grund nicht eingesetzt werden. Die italienischen Nationalspieler Giacomo Bonaventura und Mattia Caldara werden ebenfalls fehlen.

Auf Seiten von SPAL werden Felipe (Rückenprobleme) und Simone Missiroli (Prellung) wahrscheinlich ausfallen.

Duell SPAL Ferrara vs. AC Mailand Datum So., 26. Mai 2019 | 20.30 Uhr Ort Stadio Paolo Mazza, Ferrara Zuschauer 16.134 Plätze

Wird SPAL gegen AC Mailand heute live im TV übertragen?

Hier findet ihr eine Übersicht, welches Spiel in den nächsten Tagen stattdessen im TV übertragen wird. Die Serie A werdet ihr dabei leider nicht finden: Trotz der zahlreichen Fernsehsender, die regelmäßig Fußball übertragen, wird kein Spiel der italienischen Eliteliga live gezeigt- sei es Free- oder Pay-TV. Aus dem Grund gibt es auch keine Möglichkeit, das Spiel zwischen SPAL und AC Mailand im TV zu sehen. Doch keine Sorge - mit wenigen Klicks wird das Spiel trotzdem auf eurem Fernseher übertragen.

Die Rechte für die Übertragung hält nämlich der Streamingdienst DAZN. Dieser hat neben sämtlichen Serie-A-Spielen auch die Champions League, , die größten europäischen Ligen sowie andere Sportarten wie Basketball, Eishockey und American Football im Programm. Auch das Spiel zwischen SPAL und AC Mailand wird dementsprechend dort zu sehen sein.

Um das Spiel auf eurem Smart-TV zu schauen, braucht ihr nur die kostenlose DAZN-App, die sich ganz einfach auf dem Gerät installieren lässt. Um die App dann zu benutzen, braucht ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Wie das funktioniert, wird im nächsten Abschnitt erklärt.

AC Mailand bei SPAL Ferrara: Wie kann ich das Spiel im LIVE-STREAM sehen?

Das Spiel zwischen SPAL und AC Mailand wird also heute nur bei DAZN im LIVE-STREAM gezeigt. Die Übertragung startet wie des Spiel auch um 20:30 Uhr, eine Besonderheit gibt es heute Abend allerdings: Da es der letzte Spieltag der Serie A ist und viele Vereine noch um die Champions-League-Teilnahme oder um den Nicht-Abstieg spielen, hat sich DAZN folgendes überlegt: In der "Goalzone" werden alle Partien, die zeitgleich in der Serie A stattfinden, in einer Konferenz übertragen. So habt ihr heute Abend also die freie Wahl, ob ihr euch nur auf ein Spiel konzentrieren oder aber die volle Ladung Spannung zu Gesicht bekommen wollt.



Um bei DAZN Übertragungen schauen zu können, muss man DAZN-Abonnent sein. Um dieses Abo zu testen, gibt es die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das Abo 9,99 Euro monatlich, dafür bekommt ihr Unmengen an Sport zu sehen: Neben den bereits erwähnten Live-Übertragungen gibt es Highlights, Matchday Features, Analysen und vieles mehr. Das gesamte Programm von DAZN findet ihr hier.

Neben Smart-TVs lässt sich DAZN auch auf vielen weiteren Geräten übertragen: Mit nur wenigen Klicks könnt ihr die Spiele live auf MacBook und PC schauen, auch Playstation und Amazon Fire TV Stick stellen kein Problem dar. Wer sich das Programm auf dem Smartphone oder Tablet anschauen will, braucht nur die DAZN-App aus dem App Store oder Google Play Store.

SPAL vs. AC Mailand: Auch die Highlights gibt es bei DAZN

Wer sich nach dem Spiel nochmal die schönsten Tore und spektakulärsten Paraden anschauen will, kann auf DAZN bereits kurz nach der Partie die Highlights abrufen.

Für mehrere Tage stehen die Zusammenfassungen der Spiele bei DAZN auf Abruf zur Verfügung, weshalb ihr die freie Wahl habt, wann und wo ihr euch die Highlights anschaut.

Falls ihr ein Abo bei DAZN in Betracht zieht und euch fragt, wie man die monatlichen 9,99 Euro bezahlt, könnt ihr hier eine Übersicht über die unterschiedlichen Zahlungsmethoden finden.

AC Mailand zu Gast bei SPAL Ferrara: So verfolgt ihr das Spiel im LIVE-TICKER

Kein Geld, keine Zeit oder kein Datenvolumen für die Übertragung durch DAZN? Kein Problem! Dank des LIVE-TICKERS von Goal bleibt ihr ständig auf der Höhe des Geschehens.

Schon eine halbe Stunde vor Anpfiff gibt es hier zahlreichen Informationen zur Begegnung. Während des Spiels verpasst ihr dann garantiert keine Treffer, keine Verletzungen und keine Karten: Mit zahlreichen Aktualisierungen halten wir euch über die gesamte Spieldauer "up to date".

Auch interessante Statistiken und Zahlen könnt ihr beim LIVE-TICKER vorfinden, dieser ist selbstverständlich kostenlos.

SPAL gegen AC Mailand: So werden die Mannschaften auflaufen

Hier werden kurz vor Anpfiff die Aufstellungen bekanntgegeben.