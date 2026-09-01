Abschied nach nur einem Jahr! Transfer-Hammer um Nick Woltemade offiziell

Der Wechsel von Nick Woltemade zu Juventus ist perfekt. Die Alte Dame leiht den deutschen Nationalspieler für eine Saison von Newcastle United aus, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Die Leihgebühr liegt laut Berichten zwischen vier und fünf Millionen Euro.

Damit kehrt Woltemade den Magpies nur ein Jahr nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart in die Premier League schon wieder den Rücken, nachdem er in Newcastle nach einem grandiosen Start mit vier Toren in seinen ersten fünf Ligaspielen in ein Formloch gefallen war.

Das war allerdings auch bedingt dadurch, dass der damalige Newcastle-Trainer Eddie Howe Woltemade irgendwann in einer wesentlich tieferen Position hatte spielen lassen - quasi als Achter. Das hatte zumindest Woltemade stets angeführt, als er von Medien auf seine Torflaute angesprochen wurde.

"Von mir wird in jedem Spiel ein Tor oder eine Vorlage erwartet. Wenn ich aber nicht im Angriff spiele, ist es für mich deutlich schwieriger, in die torgefährlichen Räume zu kommen", betonte Woltemade im Juni gegenüber dem stern und knöpfte sich anschließend auch seine Kritiker in England vor, die seiner Meinung nach nicht verstanden hatten, dass er mittlerweile von Howe auf einer anderen Position eingesetzt wurde: "Trotzdem bin ich von manchen Experten weiterhin als Stürmer beurteilt worden. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair."

Newcastle United verpflichtet Ersatz für Nick Woltemade

Der 24-Jährige verlor in der Folge sowohl in Newcastle als auch im DFB-Team seinen Stammplatz. Bei der WM kam er nur im Sechzehntelfinale gegen Paraguay kurz vor Beginn der Verlängerung ins Spiel, beim anschließenden Elfmeterschießen vergab Woltemade dann ebenso wie Kai Havertz vor und Jonathan Tah nach ihm. Deutschland erlebte somit das nächste große WM-Debakel und schied aus.

Zuletzt hatte es auch Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga gegeben, sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund wurden mit dem Woltemade in Verbindung gebracht. In Newcastle besitzt er noch einen Vertrag bis 2031.

Die Engländer ersetzen Woltemade derweil durch Matias Fernandez-Pardo. Der 21-jährige belgische Nationalspieler mit spanischen Wurzeln stößt für eine kolportierte Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro von OSC Lille zur Mannschaft des neuen Newcastle-Trainer Matthias Jaissle, der in Woltemade laut eines Berichts der Sport Bild eigentlich einen wichtigen Baustein für seine Team gesehen haben soll.