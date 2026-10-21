Absagen-Hagel! Bayer Leverkusen wollte wohl vier deutsche Nationalspieler holen

Denn wie die Sport Bild berichtet, habe die Werkself in der Transferperiode eigentlich vier Spieler verpflichten wollen, die bis auf eine Ausnahme im September dann auch von Jürgen Klopp in seinen 44-Mann-Kader berufen wurden.

Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand sei jedoch zu teuer gewesen, während man sich von Malick Thiaw (Newcastle United) einen Korb abgeholt habe. Auch Angelo Stiller, der bis zum 15. Juli per Ausstiegsklausel in Höhe von 36,5 Millionen Euro zu haben war, soll in Leverkusen Begehrlichkeiten geweckt haben, doch auch der Mittelfeldregisseur des VfB Stuttgart sagte Bayer ab.

Hintergrund laut Sport Bild: Stiller habe lieber mit den Schwaben Champions League spielen wollen, während die Werkself "nur" in der Europa League unterwegs ist. Von Klopp bekam Stiller im September jedoch keinen Anruf. Schon unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann hatte er einen nicht ganz einfachen Stand, war aber dennoch Teil des WM-Kaders.

Wollte Bayer Leverkusen Julian Brandt zurückholen?

Neben Stiller war auch Chris Führich im Sommer nach Angaben des Blattes ein ernsthaftes Thema für die linke und rechte Offensivseite. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 19 Millionen Euro hätte wohl keine Probleme dargestellt.

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Allerdings entschied die sportliche Führung um Simon Rolfes sich für die Verpflichtung von Afonso Moreira, der für 30 Millionen von Olympique Lyon kam, und eine Rückholaktion von Moussa Diaby aus Saudi Arabien (25 Millionen). Führich kam im ersten Länderspiel unter Klopps Leitung gegen die Niederlande zum Einsatz.

Darüber hinaus soll Bayer-CEO Fernando Carro intern eine Rückkehr von Julian Brandt forciert haben, dafür aber keine Mehrheit unter den Entscheidern bekommen haben. Rolfes hatte bereits im März die Tür für Brandt, dessen Vertrag beim BVB im Sommer ausgelaufen war, verbal zugeschlagen.

"Wir haben auf der Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich in den nächsten Jahren hervorragend entwickeln wird. Von daher wird Julian kein Thema bei uns sein", stellte er im Doppelpass bei Sport1 klar.

Brandt schloss sich im Sommer dann ablösefrei Ajax Amsterdam an und steht dort schon bei beeindruckenden acht Toren in 14 Pflichtspielen. Eine Einladung von Klopp zur Nationalmannschaft hatte er dennoch nicht erhalten. Sein bis dato letztes Länderspiel absolvierte der 30-Jährige vor fast exakt zwei Jahren beim 1:1 gegen Ungarn (19. November).

Bayer Leverkusen: Schaffen Eichhorn und Culbreath den Sprung ins DFB-Team unter Klopp?

Drei Kandidaten gibt es aktuell noch im Kader, die die Nationalmannschaftsdiskussionen in Leverkusen etwas abkühlen könnten. Dass Klopp Ex-Kapitän Robert Andrich aber noch einmal für den Neuanfang des DFB-Teams in Betracht zieht, darf angesichts seines Reservistendaseins in Leverkusen bezweifelt werden.

Leverkusens aktuelle DFB-Hoffnungen dürften derweil auf Montrell Culbreath und natürlich allen voran auf Kennet Eichhorn liegen. Der hochbegabte defensive Mittelfeldspieler fällt seit seinem aufsehenerregdenem Wechsel von Hertha BSC im Sommer mit einer Stoffwechselerkrankung aus, soll Anfang des Jahres aber wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Eichhorn könnte die Zukunft auf seiner Position in der deutschen Nationalmannschaft gehören.

Culbreath schaffte in der vergangenen Saison nach dem Jahreswechsel überraschend den Durchbruch und avancierte in der Rückrunde zum Stammspieler auf dem rechten Flügel. Der 19-Jährige kann sowohl als Zehner, als auch als rechter Mittelfeldspieler und rechter Verteidiger eingesetzt werden. Alles Positionen, die im DFB-Team durchaus umkämpft sind, aber gerade die Rechtsverteidigerposition ist seit Jahren die Großbaustelle in der deutschen Nationalmannschaft.

Klopp dürfte dort zunächst auf Philipp Treu vom SC Freiburg setzen. Der 25-Jährige kam in drei von vier Nations-League-Spielen über 90 Minuten zum Einsatz und hinterließ einen durchaus guten Eindruck. Dahinter ist der Konkurrenzkampf jedoch völlig offen. Allerdings erlitt Culbreath im Testspiel Anfang August gegen den FC Sevilla eine gravierende Fußverletzung, die ihn zwei Monate ausbremste. Mitte Oktober kehrte er immerhin wieder ins Mannschaftstraining zurück.