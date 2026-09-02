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Hamburger SV v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Andreas Königl

20 Millionen Euro Gewinn! VfB Stuttgart gibt Überraschungstransfer bekannt

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Chema Andrés

Chema Andres verlässt den VfB Stuttgart nach nur einem Jahr etwas überraschend schon wieder und wechselt in die Premier League zu Brighton.

Bundesligist VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Chema Andres gehen nach nur einem Jahr wieder getrennte Wege. Wie der Klub bekanntgab, schließt sich der 21-Jährige Brighton & Hove Albion an. Laut Medienberichten zahlt der Premier-League-Klub bis zu 23 Millionen Euro für den Spanier, der einen Vertrag bis 2031 erhält.

"Kurzfristig" habe sich für den Spieler die Option ergeben, nach England zu wechseln, erklärte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Aus sportlicher Sicht hätten wir Chema gerne gehalten, dem gegenüber stand der Wechselwunsch des Spielers. Wir haben den Transfer an entsprechende finanzielle Bedingungen geknüpft, die erfüllt wurden, sodass wir dem Transfer letztlich zugestimmt haben."

Chema war 2025 für drei Millionen Euro von Real Madrid nach Stuttgart gekommen. In der vergangenen Saison bestritt er insgesamt 39 Pflichtspiele für die Schwaben, in denen er vier Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. In der laufenden Spielzeit kam der spanische U21-Nationalspieler sowohl im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) als auch beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München (1:5) zum Einsatz.

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