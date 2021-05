3. Liga: So schafft es 1860 München heute in die Relegation zur 2. Bundesliga

2017 musste 1860 München zwangsabsteigen, heute könnten die Sechziger einen großen Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen - Goal erklärt wie!

Es wäre das Comeback in die zweite Bundesliga: 1860 München hat einen Spieltag vor Schluss der 3. Liga noch die Chance auf den Aufstieg.

Die ersten beiden der dritten Liga steigen auf, der dritte geht in die Relegation: Wie auch in der zweiten Bundesliga sind die Regeln der 3. Liga klar definiert. 1860 München befindet sich aktuell auf dem vierten Platz - die Löwen müssen also liefern.

Mit an Bord bei der Mannschaft aus der Bayerischen Landeshauptstadt ist auch der frisch gekürte Spieler der Saison: Sascha Mölders, der vor kurzem auch sein Debüt für DAZN gegeben hat, lässt nicht nur auf dem Platz Taten sprechen.

Nach dem Zwangsabstieg in die Viertklassigkeit 2017 bietet sich nun die Möglichkeit, zurück in die 2. Bundesliga zu kommen. Goal erklärt, was 1860 dafür bewerkstelligen muss.

Schafft 1860 München den Aufstieg? Das Duell gegen den FC Ingolstadt 04 im Überblick

Begegnung FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München Datum Samstag | 22.05.2021 (heute) Wettbewerb Bundesliga | Rückrunde | 34. Spieltag Anstoß 13.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Audi-Sportpark | Ingolstadt

Schafft es 1860 München heute in die Relegation zur 2. Bundesliga? Die Ausgangslage vor dem 38. Spieltag

Weit hat es 1860 an diesem Wochenende wahrlich nicht, das letzte Spiel der Ligaspielzeit steht an, Gegner: der FC Ingolstadt. Der Rivale nördlich von München ist heute Gastgeber, wobei dieser alles geben wird - den Grund dafür erklären wir gleich.

Was bereits jetzt feststeht: Der direkte Aufstieg ist für Sascha Mölders und die Himmelblauen nicht mehr machbar: 66 Punkte haben die 60er nach 37 Spieltagen, der Zweitplatzierte Hansa Rostock hat bereits 70 Zähler und ist somit nicht mehr innerhalb von einem Spieltag aufzuholen.

Wer wird heute Meister, wer steigt noch auf? So sieht es aktuell in der 3. Liga aus

Den vierten Platz hat 1860 aber sicher: Mit den 66 Punkten hat man vor dem Spieltag sieben mehr als der Fünftplatzierte 1. FC Saarbrücken. Das dürfte den Münchner aber egal sein - der Aufstieg soll schließlich her.

Schauen wir nun auf die Tabelle: Rang zwei und vier kennen wir ja bereits. Auf der Eins verweilt aktuell Dynamo Dresden, die den Aufstieg mit 72 Zählern bereits sichern konnten. Drittligameister sind sie aber noch nicht, schließlich kann Rostock die Sachsen noch einholen.

1860-Gegner Ingolstadt auf der Drei: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag verspricht Spannung pur!

Nun der Blick auf Rang drei, und der ist für 1860 besonders interessant: Dort befindet sich, wie das Schicksal es will, der FC Ingolstadt! Richtig gelesen, am letzten Spieltag gibt es also das Finalspiel zwischen dem Dritt- und Viertplatzierten! In der Tabelle sieht das dann so aus:

Rang Verein Torverhältnis Differenz Punkte 1 Dynamo Dresden 60:29 31 72 2 Hansa Rostock 51:32 19 70 3 FC Ingolstadt 04 53:39 14 68 4 TSV 1860 München 68:32 36 66 5 1. FC Saarbrücken 66:49 17 59

Steigt 1860 München in die 2. Bundesliga auf? Das Aufstiegsrennen der 3. Liga

Der FC Ingolstadt und 1860 München treffen heute aufeinander, es wird das Finale im Aufstiegsrennen! Das ist für Anhänger:innen beider Mannschaften nicht nur spannender als ein gewöhnliches Fernduell, sondern erspart uns auch etliche Rechenspiele, da man so nicht auf die anderen Spielfelder der 3. Liga zur gleichen Zeit schauen muss.

Für die Sechziger kommt es nur darauf an, das Spiel zu gewinnen! Nur so bekommt man die drei Punkte, welche man braucht, um am FC Ingolstadt vorbeizuziehen. Währenddessen würde ja durch den 1860-Sieg sowie die Ingolstadt-Niederlage feststehen, dass die Schanzer keine Punkte bekommen.

1860-Sieg ist alles was zählt: So steigen die Sechziger, so die Schanzer auf

So hätte 1860 zum Ende der Saison 69 Punkte und Ingolstadt derer nur 68 - 1860 München dürfte also in die Relegation. Der Gegner hier steht noch nicht fest: Eintracht Braunschweig, der VfL Osnabrück, der SV Sandhausen und Jahn Regensburg könnten es allesamt werden.

Für den FC Ingolstadt ist heute ein bizarrer Spieltag - schließlich ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle ein kleiner: Bei einem Sieg besteht sogar noch die Chance auf den Direktaufstieg in die 2. Bundesliga sollte Rostock gegen den VfB Lübeck verlieren, auf der anderen Seite hätte man bei einer Niederlage nichts mehr mit einem Aufstieg am Hut.

Der Thriller um den Aufstieg: 1860 München läuft heute im Free-TV!

Es ist also ein denkbar spannendes Duell zwischen den beiden Rivalen - dass die Stimmung auf dem Platz aufgeheizt sein kann ist nicht neu. Sascha Mölders ging verbal beispielsweise nicht gerade sanft mit den Stadtrivalen vom FC Bayern München II um.

Umso besser, dass wir den heutigen Thriller im Free-TV verfolgen können: Der Bayerische Rundfunk, ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender der ARD, überträgt das Spiel heute LIVE! Die kostenlose App findet ihr im Play Store und App Store.

FC Ingolstadt 04 vs. 1860 München heute LIVE: So wird die 3. Liga übertragen