1860 München vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute

3. Liga am Samstag: Der TSV 1860 München trifft zu Hause auf Hansa Rostock. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am Samstag ist es wieder so weit, die geht in die nächste Runde. Dieses Mal empfängt der TSV 1860 München den FC Hansa Rostock. Gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München ab 14.00 Uhr. Die zwei Mannschaften trennt nur ein Punkt in der Tabelle. Aufstiegschancen haben theoretisch beide noch.

Beide Mannschaften konnten zuletzt einen Sieg erzielen. gelang der Dreier gegen den KFC Uerdingen. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit drehten die Löwen nochmals auf und holten dank einer kämpferischen Leistung am Ende einen 3:1-Sieg.

Rostock hingegen kam gegen Magdeburg nie ins Straucheln und fuhr einen Start-Ziel-Sieg ein. Hier stand es bereits zur Halbzeit 1:0 für Rostock. Am Ende konnten die Norddeutschen das Ergebnis noch auf 3:1 hochschrauben.

Wie Ihr das Spiel 1860 München gegen Hansa Rostock heute live im TV und im LIVE-STREAM seht und wie die zwei Mannschaften auflaufen werden, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

1860 München vs. Hansa Rostock live im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zur 3. Liga heute

Spiel 1860 München vs. Hansa Rostock Wettbewerb 3. Liga, 32. Spieltag Datum Samstag, 13. Juni 2020 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Grünwalder Stadion, München

1860 München vs. Hansa Rostock live im TV sehen: Wie wird die 3. Liga heute übertragen?

Wer die 3. Liga sehen möchte, hat dafür grundlegend zwei Möglichkeiten. Entweder Magenta Sport oder die ARD und deren Regionalsender. Das Problem bei der Übertragung im öffentlich-rechtlichen Raum ist, dass nicht jedes Spiel der 3. Liga hier gezeigt wird. Deshalb klärt Goal Euch auf, wo das Spiel heute zu sehen ist.

1860 München vs. Hansa Rostock live im Free-TV sehen: Die Übertragung im NDR und BR

Dieses Mal haben Fans beider Teams Glück, denn das Spiel zwischen 1860 München und Hansa Rostock läuft im Free-TV. Wer das Spiel kostenlos im TV sehen möchte, sollte den NDR oder den BR einschalten.

Hier läuft das Spiel ab 14.00 Uhr live und in voller Länge. Kommentiert wird im NDR von Patrick Halatsch.

Sender im Free-TV: NDR und BR

NDR und BR Anstoß: 14.00 Uhr

1860 München vs. Hansa Rostock live im TV sehen: Die Übertragung auf Magenta Sport

Neben dem kostenlosen Angebot des NDR und des BR bietet auch Magenta Sport das Spiel live im TV an. Hierführ muss allerdings gezahlt werden. Fans, die bereits Kunde bei der Telekom sind, können in den ersten 12 Monaten kostenlos Magenta Sport sehen. Alle Nicht-Kunden zahlen ab 9,95 Euro im Monat. Mehr Infos zu den Angeboten bekommt Ihr hier.

Beginnen wird die Übertragung um 13.45 Uhr mit den Vorberichten, bevor dann um 14.00 Uhr das Spiel live beginnt und kommentiert wird von Franz Büchner.

1860 München vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Neben den TV-Übertragungen bieten NDR, BR und Magenta Sport auch jeweils einen LIVE-STREAM an. So könnt Ihr die Begegnung zwischen 1860 München und Hansa Rostock auch unterwegs verfolgen. Wie das im Einzelnen geht, steht in den nächsten Abschnitten.

1860 München vs. Hansa Rostock kostenlos im LIVE-STREAM sehen: NDR / BR zeigt / überträgt die 3. Liga heute

Der NDR und der BR bieten ihr gesamtes Programm auch als LIVE-STREAM im Internet an. Über die Seite des NDR und des BR gelangt Ihr direkt zum Spiel TSV 1860 vs. Hansa Rostock. Ihr seht hier den identischen Inhalt zur TV-Übertagung, sodass Ihr auch hier ab 14.00 live dabei sein könnt - und das wie im TV kostenlos!

1860 München vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM sehen: Das Angebot von Magenta Sport

Auch Magenta Sport bietet das Spiel im LIVE-STREAM an. Hierfür benötigt Ihr das gleiche Abonnement wie für die Übertragung im TV. Anschließend könnt Ihr Euch auf der Webseite einloggen und das Spiel live sehen.

1860 München vs. Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Wein, Erdmann, Berzel - Willsch, Moll, Dressel, Steinhart - Bekiroglu - Lex, Mölders

Satte acht personelle Veränderungen gibt es in der Startelf des TSV 1860 München im Vergleich zum 3:1 in Uerdingen am Dienstag. Neu dabei sind bei den Löwen heute Willsch, Erdmann, Dressel, Moll, Bekiroglu, Steinhart, Lex und Mölders.

Mit folgender Aufstellung geht Hansa Rostock in die Partie:

Kolke - Neidhart, Sonnenberg, Riedel, Scherff - Reinthaler, Bülow - Vollmann - Opoku, Verhoek, Granatowski

Drei Wechsel gibt es bei Hansa gegenüber dem 3:1 gegen Magdeburg unter der Woche: Statt Ahlschwede, Pepic und Butzen stehen heute Neidhart, Reinthaler und Granatowski in der Startelf von Rostock.

1860 München vs. Hansa Rostock heute live verfolgen: Die 3. Liga im LIVE-TICKER von Goal

Keine Zeit das Spiel live zu sehen? Dann schaut im LIVE-TICKER von Goal zur Partie 1860 München vs. Hansa Rostock vorbei. Hier werden alle wichtigen Aktionen des Spiels geschildert und mit Analysen und Statistiken garniert. Das Angebot ist kostenlos für Euch.

