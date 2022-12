1860 München vs. Bayreuth heute im LIVE STREAM: Gibt es eine Übertragung?

1860 München tritt im Testspiel gegen die SpVgg Bayreuth an. Alle Infos dazu, wo und wann das Spiel übertragen wird, findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Nachmittag (20. Dezember 2022) um 13:30 Uhr treten 1860 München und die SpVgg Bayreuth bei einem Freundschaftsspiel gegeneinander an. Gespielt wird dabei auf dem Trainingsgelände an der Grünwalderstraße in München.

Im letzten Testspiel mussten sich die Löwen knapp mit 2:3 gegen die TSG Hoffenheim geschlagen geben. In der Liga konnte Bayreuth zuletzt einen 1:0-Sieg gegen 1860 München einfahren. Die Löwen waren dabei als Tabellendritter angereist - dass das Tabellenschlusslicht Bayreuth dann drei Punkte im Derby holen konnte, kam für viele überraschend.

Damit stehen die Münchener Löwen zur Winterpause auf Platz sechs. Bayreuth steht allerdings trotz des Sieges auf dem letzten Tabellenplatz.

Das große Ziel des Aufstiegs in die 2. Liga hat 1860 München indes weiterhin im Blick, zwischen dem zweiten und sechsten Platz liegen in der 3. Liga aktuell auch nur drei Punkte.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels per LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

1860 München vs. SpVgg Bayreuth heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung 1860 München vs. SpVgg Bayreuth Wettbewerb Testspiel Anpfiff 20. Dezember - 13:30 Uhr Spielort Trainingsgelände 1860 München

1860 München vs. SpVgg Bayreuth heute live: Gibt es eine TV Übertragung?

Nein, eine TV-Übertragung des Testspiels zwischen 1860 München und Bayreuth gibt es leider nicht. Sobald die Rückrunde losgeht, könnt Ihr aber auch wieder einige Spiele der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

1860 München vs. Bayreuth heute im LIVE STREAM sehen

Ganz verzichten auf eine Übertragung des Spiels müsst Ihr aber nicht. Das ganze Testspiel wird nämlich per LIVE-STREAM bei Löwen-TV übertragen. Hierbei handelt es sich um den YouTube-Kanal von 1860 München.

Dort werden Interviews und Pressekonferenzen gezeigt, sowie eben auch komplette Übertragungen von verschiedenen Testspielen. Heute Nachmittag könnt Ihr dort dann also auch das Freundschaftsspiel gegen Bayreuth live und in ganzer Länge sehen.

Alles, was Ihr braucht, um zusehen zu können, ist ein internetfähiges Gerät. Den Link zum YouTube-Kanal gibt es hier. Bezahlen müsst Ihr ebenfalls nichts, bei YouTube zuzusehen ist nämlich völlig kostenlos.

1860 München vs. SpVgg Bayreuth heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Falls Ihr den LIVE-STREAM nicht verfolgen könnt, aber trotzdem up to date bleiben wollt, was das Testspiel angeht, dann können wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz legen.

Dort werdet Ihr fast in Echtzeit informiert, wenn etwas Wichtiges passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

1860 München vs. Bayreuth heute im LIVE STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Die Aufstellungen der beiden Teams könnt Ihr hier eine Stunde vor Spielbeginn einsehen.