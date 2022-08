1. FC Köln vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung – die Übertragung der Bundesliga

Heute steigt in der Bundesliga das Spiel 1. FC Köln – VfB Stuttgart. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung.

Wir befinden uns am 4. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Sonntag um 15.30 Uhr das Kräftemessen 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart statt. Die Domstädter und die Schwaben holten fünf und zwei Zähler.

Der 1. FC Köln startete mit einem Heimerfolg gegen Schalke 04 in die Meisterschaft. Danach erlebte das Team von Steffen Baumgart Unentschieden bei RB Leipzig und bei Eintracht Frankfurt. Am Donnerstag gelang in Ungarn beim Fehérvár FC der Einzug in die Gruppenphase der Europa Conference League. Der VfB Stuttgart wartet noch auf den ersten Liga-Erfolg. Denn: Nach Punktteilungen gegen RB Leipzig und in Bremen unterlag die Elf von Pellegrino Matarazzo zu Hause gegen Freiburg.

Heute findet in der Bundesliga das Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart statt. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung aus dem RheinEnergieStadion im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Die Eckdaten des Spiels in der Bundesliga auf einem Blick

Spiel: 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart Datum: Sonntag, 28. August 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln gegen VfB Stuttgart heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei DAZN

Die Begegnung zwischen den Geißböcken und den Schwaben findet an einem Sonntag statt. Infolgedessen zeichnet sich ausschließlich DAZN über die Übertragung verantwortlich. Wenn Ihr das Spiel 1. FC Köln – VfB Stuttgart live mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei könnt Jahres- und Monatsabos abschließen. Dafür müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro und 29,99 Euro auf den Tisch legen. Doch hier findet Ihr zahlreiche Infos zum Streaming-Anbieter:

Der Kauf geht einfach von der Hand. Anschließend müssen die Besitzer von Smart-TVs die kostenlose Apps installieren. Zusätzlich könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel etwa mit einem PC oder Notebook koppeln. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung aus der Domstadt auf:

Übertragungsbeginn: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

1. FC Köln vs. VfB Stuttgart dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Wenn Ihr einen geeigneten Internetzugang zur Hand habt, könnt Euch das vollzählige Portfolio von DAZN ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Infolgedessen könnt Ihr die Partie zwischen dem Effzeh und dem VfB Stuttgart von jedem beliebigen Ort aus mitverfolgen. Hierfür eignen sich genauso gut Smartphones und Tablets.

Zu 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem steht Euch der LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit erfährt Ihr alles zu den nennenswerten Ereignissen im Aufeinandertreffen 1. FC Köln – VfB Stuttgart. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr 1. FC Köln – VfB Stuttgart

Ergänzend dazu können sich die Abonnenten von DAZN unmittelbar nach dem Schlusspfiff im RheinEnergieStadion die Höhepunkte ansehen. Zusätzlich liefert Euch die ARD ab 23.15 Uhr bei den Tagesthemen die besten Szenen ins Haus. Obendrein versorgt Euch Uhr der öffentlich-rechtliche Sender rund um die Uhr mit einem Live-Stream.

So wird 1. FC Köln vs. VfB Stuttgart im TV und im LIVE-STREAM übertragen