Am Samstag um 20.30 Uhr kommt es im Zuge des 26. Spieltags in der 2. Bundesliga zum Spiel 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen. Somit gastiert der Spitzenreiter beim Siebten, wobei der FCH und die Hanseaten 39 und 48 Punkte mitnahmen. Das erste Saisonduell endete mit einem Heimerfolg.

Der 1. FC Heidenheim gewann nur eines seiner bislang letzten sechs Meisterschaftsspiele. Nach einem Heimerfolg gegen Hannover 96 erlebte die Mannschaft von Frank Schmidt zuerst eine Niederlage beim HSV und ein Remis in Dresden. Es folgten bisher ein Heimunentschieden gegen Sandhausen und am Freitag ein 2:3 in Darmstadt.

"Uns wurde der Stecker gezogen" – Lange sah der FCH auswärts beim @sv98 wie der Sieger des Abends aus. Die 2:0-Führung durch Kühlwetter und Leipertz gaben die Rot-Blau-Weißen in der Schlussphase jedoch noch aus der Hand.



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #SVDFCH — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) March 4, 2022

Im Gegensatz dazu gewann Werder Bremen neun seiner bislang letzten zehn Zweitliga-Auftritte. Hierbei geschah der einzige Punktverlust seit der Verpflichtung Ole Werner, ein Heimremis gegen Ingolstadt, zwischen Auswärtssiegen gegen Hansa Rostock sowie gegen den HSV. Danach gelang am Sonntag ein Heimerfolg gegen Dynamo Dresden.

Heute Abend um 20.30 Uhr geht das Aufeinandertreffen 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen über die Bühne. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 12. März 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Voith-Arena (Heidenheim an der Brenz)

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In den letzten Spielzeiten durfte ausschließlich Sky die Matches der 2. Bundesliga ausstrahlen. Jedoch traten mit dieser Saison neue Regeln in Kraft. Auch aus diesem Grund versorgt Euch GOAL mit sämtlichen Infos zur Übertragung des Spiels Heidenheim gegen Werder Bremen.

1. FC Heidenheim – Werder Bremen heute live auf Sport1 im Free-TV

Die Rückkehr der zweithöchsten Spielklasse ins Free-TV stellt die wichtigste Neuerung dar. Konkret liefert Euch Sport1 alle Partien, die samstags um 20.30 Uhr über die Bühne gehen, ins Haus. Dazu zählt folgerichtig auch das Kräftemessen 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen. Ihr benötigt hierfür kein Abo und ausschließlich einen Fernseher.

Gleichzeitig fiel der Spieltermin am Montagabend weg. Hingegen finden alle weiteren Spiele der 2. Bundesliga nach wie vor freitags um 18.30 Uhr und samstags sowie sonntags um 13.30 Uhr statt. Aber schreibt Euch jetzt die Schlüsselinfos zur Übertragung der Partie Heidenheim vs. Werder Bremen bei Sport1 auf:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Live auf Sky: So könnt Ihr 1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im Pay-TV anschauen

Sky sendet jedoch nach wie vor sämtliche Begegnungen der 2. Bundesliga. Somit könnt Ihr jene zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen genauso gut im Bezahlfernsehen mitverfolgen. Obendrein könnt Ihr Euch die Partie in der Voith-Arena ebenso in HD anschauen. Nachdem es sich um das einzige Zweitliga-Spiel mit dieser Anstoßzeit handelt, gibt es keine Konferenz. Nachfolgenden stehen die Eckdaten zur Übertragung des Matches Heidenheim gegen Werder Bremen beim Pay-TV-Anbieter:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Allerdings benötigt Ihr für die Ausstrahlung der Partie zwischen den Hanseaten und dem FCH das Bundesliga-Paket. Hierbei stehen das Einzelabo um 27 Euro und eine Kombi mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro zur Auswahl. Auf der Homepage von Sky findet Ihr alles, was Ihr diesbezüglich wissen müsst.

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Liga

Unterm Strich könnt Ihr hinsichtlich der TV-Übertragung der Zweitliga-Begegnung Heidenheim vs. Werder Bremen auf zwei Alternativen zurückgreifen. Zusätzlich könnt Ihr Euch das Spiel in der Voith-Arena im LIVE-STREAM ansehen. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung.

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go bildet die Erste davon. Ihr könnt Euch beim hauseigenen Streaming-Portal das gesamte Programm und somit ebenso die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen ansehen. Dafür müsst Ihr Euch lediglich einloggen. Zudem könnt Ihr diese Möglichkeit ebenso mit Smartphones und Tablets nützen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich bei einem heutigen Vertragsabschluss die Aktivierung nicht rechtzeitig ausgeht. Wenn Ihr Geduld habt, ist Euch mit einer Wiederholung geholfen. Ihr findet auf der Webseite sämtliche Sendetermine.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: 1. FC Heidenheim – Werder Bremen

Wir Euch das Kräftemessen zwischen Heidenheim gegen Werder Bremen mit Sicherheit live ansehen möchtet oder Euch nicht binden möchtet, ist Euch mit dem Sky Ticket geholfen. Damit erfolgt die Aktivierung sofort. Mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Geräten auf einmal vom gesamten Angebot mittels Live-Stream profitieren. Fußballfans kommen zusätzlich mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der englischen Premier League auf ihre Kosten. Dazu kommen die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 und die PGA-Tour.

Nicht nur in der Liga, sondern auch im europaweiten Vergleich Spitzenreiter 🤩



Was sonst noch los war, lest ihr hier 👉 https://t.co/JULPAM7QGe#Werder pic.twitter.com/qrRRbFXHCz — SV Werder Bremen (@werderbremen) March 7, 2022

1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga kostenlos

Zudem könnt Ihr auf der Webseite von Sport1 rund um die Uhr auf einen Live-Stream zurückgreifen. Dort könnt Ihr natürlich ebenso die Übertragung des heutigen Abendspiels Heidenheim vs. Werder Bremen ansehen. Und genauso wie für die TV-Ausstrahlung müsst Ihr dafür nichts bezahlen.

Zu 1. FC Heidenheim – Werder Bremen via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr ebenfalls kostenlos den LIVE-TICKER von GOAL nützen. Damit erfahrt Ihr alles zu den Schlüsselmomenten im Match 1. FC Heideheim gegen Werder Bremen. Im Zuge dessen bekommt Ihr Push-Nachrichten.

1. FC Heidenheim vs. Werder Bremen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

1. FC Heidenheim – Werder Bremen: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gegeben.