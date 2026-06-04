Englands Vizemeister Manchester City hat wütend darauf reagiert, dass Torjäger Erling Haaland offensichtlich unfreiwillig eine Hauptrolle im Präsidentschaftswahlkampf des spanischen Edelklubs Real Madrid spielt.
Zoff um Erling Haaland eskaliert: Manchester City droht mit rechtlichen Schritten
Die Skyblues veröffentlichten am Donnerstag ein Statement, in dem sie unter anderem mit rechtlichen Schritten drohen. Auslöser waren Aussagen des Präsidentschaftskandidaten Enrique Riquelme, der im Falle eines Wahlsiegs mit Haaland und Europameister Rodri gleich zwei Spieler aus Manchester nach Madrid holen möchte.
Haaland habe den Wunsch, zu Real zu kommen, behauptete der 37 Jahre alte Geschäftsmann bei Antena 3. City widerspricht dem deutlich: "Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang."
Auch Haalands Entourage widersprach Riquelmes Behauptung. Vater Alfi Haaland und Beraterin Rafaela Pimenta werden von Transferexperte Fabrizio Romano so zitiert: "Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen bei Real Madrid alles Gute."
Haaland, der 2022 für 60 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund kam, steht bei ManCity nach einer Verlängerung im Januar 2025 noch bis 2034 unter Vertrag. Der ehemalige BVB-Stürmer war auch in der vergangenen Saison mit 38 Plichtspieltreffern in 52 Spielen mit Abstand bester Torschütze seines Klubs.
- AFP
Enrique Riquelme will auch Rodri zu Real Madrid holen
Neben dem 25-jährigen Norweger möchte Riquelme auch noch den früheren Ballon-d'Or-Gewinner Rodri in die spanische Hauptstadt lotsen. Zu dem Mittelfeldspieler kündigte er an, dieser habe "einen Vertrag bei Manchester City, den wir respektieren müssen. Wir würden aber bereits am Montag Gespräche aufnehmen."
In der Tat sucht Real für das Mittelfeld nach einem neuen Taktgeber und um eine mögliche Spanien-Rückkehr von Ex-Atletico-Spieler wird seit geraumer Zeit spekuliert. Riquelme kündigte an: "Wenn ich Präsident werde, wird er für Real Madrid spielen." Rodris Vertrag bei ManCity läuft im Sommer 2027 aus.
Die Präsidentschaftswahl bei Real geht am Sonntag über die Bühne. Zur Wahl stehen Riquelme und Amtsinhaber Florentino Perez (79). Dieser gilt als Favorit.
Die Rekordtransfers von Real Madrid:
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro