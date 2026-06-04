Zoff um Erling Haaland eskaliert: Manchester City droht mit rechtlichen Schritten

Die Skyblues veröffentlichten am Donnerstag ein Statement, in dem sie unter anderem mit rechtlichen Schritten drohen. Auslöser waren Aussagen des Präsidentschaftskandidaten Enrique Riquelme, der im Falle eines Wahlsiegs mit Haaland und Europameister Rodri gleich zwei Spieler aus Manchester nach Madrid holen möchte.

Haaland habe den Wunsch, zu Real zu kommen, behauptete der 37 Jahre alte Geschäftsmann bei Antena 3. City widerspricht dem deutlich: "Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang."

Auch Haalands Entourage widersprach Riquelmes Behauptung. Vater Alfi Haaland und Beraterin Rafaela Pimenta werden von Transferexperte Fabrizio Romano so zitiert: "Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen bei Real Madrid alles Gute."

Haaland, der 2022 für 60 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund kam, steht bei ManCity nach einer Verlängerung im Januar 2025 noch bis 2034 unter Vertrag. Der ehemalige BVB-Stürmer war auch in der vergangenen Saison mit 38 Plichtspieltreffern in 52 Spielen mit Abstand bester Torschütze seines Klubs.