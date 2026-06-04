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Erling Haaland Man CityGetty
Falko Blöding

Zoff um Erling Haaland eskaliert: Manchester City droht mit rechtlichen Schritten

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E. Haaland

Der Präsidentschaftswahlkampf bei Real Madrid treibt wilde Blüten. Manchester City schmeckt das gar nicht.

Englands Vizemeister Manchester City hat wütend darauf reagiert, dass Torjäger Erling Haaland offensichtlich unfreiwillig eine Hauptrolle im Präsidentschaftswahlkampf des spanischen Edelklubs Real Madrid spielt.

  • Die Skyblues veröffentlichten am Donnerstag ein Statement, in dem sie unter anderem mit rechtlichen Schritten drohen. Auslöser waren Aussagen des Präsidentschaftskandidaten Enrique Riquelme, der im Falle eines Wahlsiegs mit Haaland und Europameister Rodri gleich zwei Spieler aus Manchester nach Madrid holen möchte.

    Haaland habe den Wunsch, zu Real zu kommen, behauptete der 37 Jahre alte Geschäftsmann bei Antena 3. City widerspricht dem deutlich: "Die Berichte aus Spanien über die Zukunft von Erling Haaland sind falsch. Es besteht keine Chance, dass dies geschieht, und es gibt keine Vertragsklausel, die dies ermöglichen würde. Wir erwägen rechtliche Schritte wegen der Verwendung des Bildes unseres Spielers in diesem Zusammenhang."

    Auch Haalands Entourage widersprach Riquelmes Behauptung. Vater Alfi Haaland und Beraterin Rafaela Pimenta werden von Transferexperte Fabrizio Romano so zitiert: "Das ist alles sehr unterhaltsam, aber nicht wahr. Wir wünschen beiden Kandidaten bei den Wahlen bei Real Madrid alles Gute."

    Haaland, der 2022 für 60 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund kam, steht bei ManCity nach einer Verlängerung im Januar 2025 noch bis 2034 unter Vertrag. Der ehemalige BVB-Stürmer war auch in der vergangenen Saison mit 38 Plichtspieltreffern in 52 Spielen mit Abstand bester Torschütze seines Klubs.

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    Enrique Riquelme will auch Rodri zu Real Madrid holen

    Neben dem 25-jährigen Norweger möchte Riquelme auch noch den früheren Ballon-d'Or-Gewinner Rodri in die spanische Hauptstadt lotsen. Zu dem Mittelfeldspieler kündigte er an, dieser habe "einen Vertrag bei Manchester City, den wir respektieren müssen. Wir würden aber bereits am Montag Gespräche aufnehmen."

    In der Tat sucht Real für das Mittelfeld nach einem neuen Taktgeber und um eine mögliche Spanien-Rückkehr von Ex-Atletico-Spieler wird seit geraumer Zeit spekuliert. Riquelme kündigte an: "Wenn ich Präsident werde, wird er für Real Madrid spielen." Rodris Vertrag bei ManCity läuft im Sommer 2027 aus.

    Die Präsidentschaftswahl bei Real geht am Sonntag über die Bühne. Zur Wahl stehen Riquelme und Amtsinhaber Florentino Perez (79). Dieser gilt als Favorit.

  • Die Rekordtransfers von Real Madrid:

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Jude BellinghamMittelfeldBorussia Dortmund2023127 Millionen Euro
    Eden HazardMittelfeldFC Chelsea2019120,8 Millionen Euro
    Gareth BaleAngriffTottenham Hotspur2013101 Millionen Euro
    Cristiano RonaldoAngriffManchester United200994 Millionen Euro
    Aurelien TchouameniMittelfeldAS Monaco202280 Millionen Euro
    Zinedine ZidaneMittelfeldJuventus200177,5 Millionen Euro
    James RodriguezMittelfeldAS Monaco201475 Millionen Euro
    KakaMittelfeldAC Mailand200967 Millionen Euro
    Luka JovicAngriffEintracht Frankfurt201963 Millionen Euro
    Dean HuijsenAbwehrAFC Bournemouth202462,5 Millionen Euro