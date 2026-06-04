"Wenn ich Präsident werde, wird er für Real Madrid spielen": Herausforderer von Florentino Perez kündigt gleich zwei Sensationstransfers an

Perez, der für die außerordentliche Wahl mit einer konfusen Pressekonferenz gesorgt hatte, wird offensichtlich den früheren Real-Coach Mourinho als Nachfolger von Alvaro Arbeloa zurückholen. Ein Video, das den 63-jährigen Mourinho in einem Real-Shirt zeigt, veröffentlichte Perez. Der Portugiese sagt dort schlicht "ja".

Überdies möchte der Amtsinhaber den früheren Bundesligaprofi Konaté nach Madrid holen. Sofern er gewählt würde, käme der ablösefreie Innenverteidiger nach dem Abschied vom FC Liverpool zum spanischen Rekordmeister.