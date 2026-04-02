"Worauf lasse ich mich da nur ein?" Superstar hatte große Zweifel an Wechsel zu Real Madrid

In seinen sechs Jahren bei den Profis von Real Madrid hat Valverde einen beeindruckenden Werdegang hingelegt, der Schritt von Penarol aus Uruguay nach Spanien sei für den Mittelfeldmann aber nicht einfach gewesen, schließlich war selbst die Castilla, für die er ein Jahr spielte, ehe er anschließend für eine Saison an Deportivo La Coruna ausgeliehen wurde, eine ganz andere Welt.

"Es war unglaublich peinlich, es hat mich völlig fertiggemacht. Ich dachte: 'Ich weiß nicht, was ich hier mache'", erinnert sich Valverde an seine Anfangszeit in der Nachwuchsmannschaft der Königlichen. "Als ich auf dem Parkplatz ankam, bemerkte ich, dass meine Castilla-Teamkollegen richtig schicke Autos hatten, und ich konnte mir kaum ein anständiges leisten, obwohl ich schon in der ersten Liga für Penarol spielte."

Er habe angefangen nachzudenken: "Worauf lasse ich mich da nur ein? Ich ging in die Umkleidekabine und sah dort richtig teure Markenkleidung", so Valverde weiter. "Ich wollte mich gar nicht ausziehen oder zog mich ganz schnell aus, damit mich niemand sah. Das war ein böses Erwachen."