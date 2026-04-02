Federico Valverde zählt zu den besten und wichtigsten Spielern von Real Madrid, befindet sich vor den Duellen in der Champions League gegen den FC Bayern München in der Form seines Lebens. Wie der Superstar aus Uruguay nun verriet, hatte er nach einer bestimmten Aktion einst aber sogar Angst, der Klub würde ihn entlassen.
"Worauf lasse ich mich da nur ein?" Superstar hatte große Zweifel an Wechsel zu Real Madrid
Trainersohn verletzt! Valverde fürchtete sich vor Rauswurf
"Ich habe schon den einen oder anderen Torwart verletzt", erinnert sich Valverde im Podcast Terapia Picante, wobei ihm ein prominenter Name besondere Sorgen bereitete. "Ich habe Luca Zidane an der Schulter verletzt. Ich wollte im Boden versinken, dachte, sie würden mich rauswerfen - ich hatte Zidanes Sohn verletzt."
Die Schüsse des 27-Jährigen sind nicht nur bei den gegnerischen Torhütern gefürchtet, dabei habe Valverde, der sich nicht nur spitznamentechnisch von 'El Pajarito' (dt. Vögelchen) zu 'El Halcón' (dt. Der Falke) entwickelt hat, "sehr dünne Beine, ich weiß nicht, woher ich so viel Kraft in den Beinen nehme."
Valverde: "Wollte mich gar nicht ausziehen!"
In seinen sechs Jahren bei den Profis von Real Madrid hat Valverde einen beeindruckenden Werdegang hingelegt, der Schritt von Penarol aus Uruguay nach Spanien sei für den Mittelfeldmann aber nicht einfach gewesen, schließlich war selbst die Castilla, für die er ein Jahr spielte, ehe er anschließend für eine Saison an Deportivo La Coruna ausgeliehen wurde, eine ganz andere Welt.
"Es war unglaublich peinlich, es hat mich völlig fertiggemacht. Ich dachte: 'Ich weiß nicht, was ich hier mache'", erinnert sich Valverde an seine Anfangszeit in der Nachwuchsmannschaft der Königlichen. "Als ich auf dem Parkplatz ankam, bemerkte ich, dass meine Castilla-Teamkollegen richtig schicke Autos hatten, und ich konnte mir kaum ein anständiges leisten, obwohl ich schon in der ersten Liga für Penarol spielte."
Er habe angefangen nachzudenken: "Worauf lasse ich mich da nur ein? Ich ging in die Umkleidekabine und sah dort richtig teure Markenkleidung", so Valverde weiter. "Ich wollte mich gar nicht ausziehen oder zog mich ganz schnell aus, damit mich niemand sah. Das war ein böses Erwachen."
Valverde Matchwinner gegen Manchester City
Mittlerweile gilt Valverde als legitimer Nachfolger von Klublegende Toni Kroos, was nicht nur an dessen übernommener Rückennummer 8 liegt. Valverde ist für Trainer Alvaro Arbeloa längst unverzichtbar, schoss die Königlichen mit einem Dreierpack im Achtelfinalhinspiel der Königsklasse beim 3:0 gegen Manchester City quasi im Alleingang in die nächste Runde und war auch in den letzten drei Ligaspielen jeweils einmal erfolgreich. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2029.
Federico Valverde: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 42
Tore: 8
Assists: 12