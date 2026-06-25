WM 2026: Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale gegen Frankreich spielt?

Da Deutschland Gruppensieger ist, ist klar: Für einen Achtelfinalkracher gegen Frankreich müssten die Franzosen in ihrer Gruppe I zunächst einmal ebenfalls Erster werden. Das ist trotz der beiden Auftaktsiege von Kylian Mbappe und Co. gegen Senegal (3:1) und Irak (3:0) noch nicht klar.

Denn mit Norwegen hat eine weitere Mannschaft aus Gruppe I schon sechs Punkte gesammelt. Und im abschließenden Vorrundenspiel am Freitagabend kommt es damit zum direkten Duell um den Gruppensieg zwischen Frankreich und den Norwegern.

Den Franzosen würde ein Unentschieden gegen die Skandinavier um Superstürmer Erling Haaland reichen, um Platz eins zu verteidigen. Denn Frankreich hat mit 6:1 (+5) das knapp bessere Torverhältnis als Norwegen (7:3, +4). Les Bleus brauchen also ein Unentschieden oder einen Sieg in ihrem letzten Gruppenspiel, um die Voraussetzungen für einen Achtelfinale gegen Deutschland zu schaffen.

Sollte Frankreich verlieren und Zweiter werden, würde die Elf von Trainer Didier Deschamps in der anderen Hälfte des Turnierbaums landen und in dem Fall wäre ein Duell mit dem DFB-Team frühestens im WM-Finale möglich.

Aber gehen wir mal davon aus, Frankreich spielt remis oder gewinnt gegen Norwegen und wird Gruppensieger. Dann müssten sowohl die Franzosen als auch die Deutschen natürlich noch ihr Sechzehntelfinale gewinnen ...

Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale der WM 2026 gegen Frankreich spielt?

Frankreich wird mit Sieg oder Unentschieden gegen Norwegen ebenfalls Gruppensieger

Deutschland und Frankreich gewinnen ihr jeweiliges Sechzehntelfinale

Deutschland und Frankreich treffen im Achtelfinale am 4. Juli (Samstag) um 23 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia aufeinander

Tabelle in Frankreichs Gruppe I nach dem 2. Spieltag:





Platz Land Spiele Tore Punkte 1 Frankreich 2 6:1 6 2 Norwegen 2 7:3 6 3 Senegal 2 3:6 0 4 Irak 2 1:7 0



