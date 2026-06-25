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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale gegen Frankreich spielt?

Weltmeisterschaft
Ecuador - Deutschland
Deutschland
Frankreich

Deutschland schließt Gruppe E als Gruppensieger ab und zieht souverän in die K.o.-Phase der WM 2026 ein. Bei welcher Konstellation würde das DFB-Team im Achtelfinale auf Frankreich treffen?

Deutschland hat es ins Sechzehntelfinale der WM 2026 geschafft, das stand bereits nach zwei Spieltagen in Gruppe E fest. Während das DFB-Team in der ersten K.o.-Runde damit auf einen der acht besten Gruppendritten trifft, könnte im Achtelfinale in echter Kracher warten.


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Was passieren muss, damit Deutschland im Achtelfinale der WM 2026 gegen Frankreich spielt, erfahrt Ihr jetzt.

  • WM 2026: Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale gegen Frankreich spielt?

    Da Deutschland Gruppensieger ist, ist klar: Für einen Achtelfinalkracher gegen Frankreich müssten die Franzosen in ihrer Gruppe I zunächst einmal ebenfalls Erster werden. Das ist trotz der beiden Auftaktsiege von Kylian Mbappe und Co. gegen Senegal (3:1) und Irak (3:0) noch nicht klar.

    Denn mit Norwegen hat eine weitere Mannschaft aus Gruppe I schon sechs Punkte gesammelt. Und im abschließenden Vorrundenspiel am Freitagabend kommt es damit zum direkten Duell um den Gruppensieg zwischen Frankreich und den Norwegern.

    Den Franzosen würde ein Unentschieden gegen die Skandinavier um Superstürmer Erling Haaland reichen, um Platz eins zu verteidigen. Denn Frankreich hat mit 6:1 (+5) das knapp bessere Torverhältnis als Norwegen (7:3, +4). Les Bleus brauchen also ein Unentschieden oder einen Sieg in ihrem letzten Gruppenspiel, um die Voraussetzungen für einen Achtelfinale gegen Deutschland zu schaffen.

    Sollte Frankreich verlieren und Zweiter werden, würde die Elf von Trainer Didier Deschamps in der anderen Hälfte des Turnierbaums landen und in dem Fall wäre ein Duell mit dem DFB-Team frühestens im WM-Finale möglich.

    Aber gehen wir mal davon aus, Frankreich spielt remis oder gewinnt gegen Norwegen und wird Gruppensieger. Dann müssten sowohl die Franzosen als auch die Deutschen natürlich noch ihr Sechzehntelfinale gewinnen ...

    Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale der WM 2026 gegen Frankreich spielt?

    • Frankreich wird mit Sieg oder Unentschieden gegen Norwegen ebenfalls Gruppensieger
    • Deutschland und Frankreich gewinnen ihr jeweiliges Sechzehntelfinale
    • Deutschland und Frankreich treffen im Achtelfinale am 4. Juli (Samstag) um 23 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia aufeinander

    Tabelle in Frankreichs Gruppe I nach dem 2. Spieltag:


    Platz

    Land

    Spiele

    Tore

    Punkte

    1

    Frankreich

    2

    6:1

    6

    2

    Norwegen

    2

    7:3

    6

    3

    Senegal

    2

    3:6

    0

    4

    Irak

    2

    1:7

    0


    • Werbung
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale gegen Frankreich spielt? Deutscher Gegner im Sechzehntelfinale

    Deutschland trifft im Sechzehntelfinale am Montag (29. Juni) auf den Gruppendritten aus Gruppe A, B, C, D oder F - je nachdem, welche Drittplatzierten zu den acht Besten gehören und sich damit für die K.o.-Phase qualifizieren.

    Möglicherweise ist erst mit Abschluss der Vorrunde am Sonntag klar, wer der erste K.o.-Gegner des DFB-Teams ist. Dann würden Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch gut 40 Stunden bleiben, um seine Mannschaft auf die anstehende Aufgabe vorzubereiten.

    Allerdings ist das Szenario, das Deutschland auf den Dritten der Gruppe D trifft, am wahrscheinlichsten. Das wäre aktuell Paraguay, die Südamerikaner könnten mit einem Sieg gegen Australien im direkten Duell am letzten Spieltag aber noch an den Socceroos vorbeiziehen. Dann wäre für Deutschland auch ein Sechzehntelfinale gegen die Australier möglich.

    So oder so wäre das DFB-Team in seinem ersten K.o.-Spiel bei der WM 2026 der klare Favorit. Und das Gleiche gilt für die Franzosen.

  • mbappe Getty Images

    WM 2026: Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale gegen Frankreich spielt? Frankreichs Gegner im Sechzehntelfinale

    Sollte Frankreich Platz eins in Gruppe I verteidigen, würde auch die Equipe Tricolore im Sechzehntelfinale auf einen der acht besten Gruppendritten treffen.

    Im Fall der Franzosen würde dieser aus Gruppe C, D, F, G oder H kommen. Schottland wäre also ein möglicher Gegner, ebenso wie Schweden - vorausgesetzt, die Skandinavier gewinnen am letzten Spieltag nicht gegen Japan und bleiben in Gruppe F Dritter.

  • WM 2026: Was muss passieren, damit Deutschland (DFB) im Achtelfinale gegen Frankreich spielt? Die Termine des DFB-Teams bis zu einem möglichen Finale


    Datum

    Anstoß (deutsche Zeit)

    Spiel

    Spielort

    Donnerstag, 25. Juni

    22 Uhr

    Deutschland vs. Ecuador (Gruppenphase, 3. Spieltag)

    New York/New Jersey (USA)

    Montag, 29. Juni

    22.30 Uhr

    Sechzehntelfinale

    Boston (USA)

    Samstag, 4. Juli

    23 Uhr

    Achtelfinale

    Philadelphia (USA)

    Donnerstag, 9. Juli

    22 Uhr

    Viertelfinale

    Boston (USA)

    Dienstag, 14. Juli

    21 Uhr

    Halbfinale

    Dallas (USA)

    Sonntag, 19. Juli

    21 Uhr

    Finale

    New York/New Jersey (USA)


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