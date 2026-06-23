Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)

Insgesamt gibt es 495 (!) mögliche Kombinationen dafür, welche acht Nationen als beste Gruppendritte in die K.-o.-Phase einziehen. Für jede dieser Konstellationen hat die FIFA eine feste Zuordnung erstellt, die den weiteren Turnierverlauf bestimmt und unter anderem verhindert, dass es bereits in der ersten K.-o.-Runde zu erneuten Duellen aus der Gruppenphase kommt. Die endgültige Zuordnung wird letztlich von einem Computerprogramm berechnet, das für sämtliche Szenarien vorbereitet ist.

Aus diesem Grund werden im Turnierbaum bei den jeweiligen Gruppensiegern mehrere mögliche Gegner aus dem Kreis der Gruppendritten aufgeführt. Deutschland könnte beispielsweise auf einen Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D oder F treffen. Allerdings sind die Wahrscheinlichkeiten nicht gleich verteilt: Für das DFB-Team ist ein Duell mit einem Dritten aus Gruppe C oder D deutlich wahrscheinlicher als ein Aufeinandertreffen mit dem Drittplatzierten aus Gruppe B.

Hier findet Ihr eine Übersicht der genauen Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Im Anschluss zeigen wir Euch, welche Sechzehntelfinal-Paarungen sich nach aktuellem Stand ergeben würden ...