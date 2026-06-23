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Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)

Weltmeisterschaft
Deutschland

Die Gruppenphase der WM befindet sich in der entscheidenden Phase. Im Anschluss steht erstmals in der Turniergeschichte das Sechzehntelfinale auf dem Programm. Doch welche Teams treffen dort aufeinander? Durch die neue Regelung, nach der auch die acht besten Gruppendritten in die K.o.-Runde einziehen, ist die Ermittlung der Paarungen deutlich komplexer geworden. Hier erfahrt Ihr, welche drittplatzierten Nationen derzeit den Sprung in die nächste Runde schaffen würden und welche möglichen Duelle sich für die Runde der letzten 32 ergeben.

Durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 48 Mannschaften wird bei einer Weltmeisterschaft erstmals ein Sechzehntelfinale ausgetragen. Neben den Gruppensiegern und Gruppenzweiten qualifizieren sich künftig auch die acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase. Welche Teams weiterkommen, entscheidet dabei ein separates Ranking der drittplatzierten Nationen.

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Wie es aktuell in der Tabelle der drittplatzierten Nationen aussieht, welche Konstellationen in der Runde der letzten 32 möglich sind und auf wen Deutschland treffen könnte, erfahrt Ihr hier bei GOAL

  • Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Die Tabelle

    Für das separate Ranking der Gruppendritten sind zunächst wenig überraschend die in der Gruppenphase gesammelten Punkte ausschlaggebend. Sollte es dabei Gleichstände geben, greifen anschließend weitere Kriterien in folgender Reihenfolge:
    • Tordifferenz und mehr erzielte Tore: Bekannt aus der Bundesliga. 
    • Fairplay-Wertung: Hierfür ist die geringere Anzahl an Minunspunkten entscheidend. Einen Minuspunkt gibt es für eine Gelbe Karte, drei für eine Gelb-Rote Karte und vier für eine Rote Karte. Wer einmal Gelb und Rot in einem Spiel sieht, heimst seiner Nation fünf Minuspunkte ein.
    • FIFA-Weltrangliste: Hilft das nicht, gilt die Platzierung in der Weltrangliste. Bei Gleichstand hier werden so lange vorherige Stände der Rangliste herangezogen, bis eine Entscheidung steht.
      • Aktuelle Tabelle der Gruppendritten (Stand 23. Juni 2026):
    PlatzTeamGruppeSpieleTorePunkte
    1SchwedenF26:63
    2SchottlandC21:13
    3AlgerienJ22:43
    4ParaguayD22:43
    5Kap VerdeH22:22
    6BelgienG21:12
    7PortugalK11:11
    8TschechienA22:31
    //////
    9EcuadorE20:11
    10Bosnien-H.B22:51
    11PanamaL10:10
    12SenegalI23:60
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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)

    Insgesamt gibt es 495 (!) mögliche Kombinationen dafür, welche acht Nationen als beste Gruppendritte in die K.-o.-Phase einziehen. Für jede dieser Konstellationen hat die FIFA eine feste Zuordnung erstellt, die den weiteren Turnierverlauf bestimmt und unter anderem verhindert, dass es bereits in der ersten K.-o.-Runde zu erneuten Duellen aus der Gruppenphase kommt. Die endgültige Zuordnung wird letztlich von einem Computerprogramm berechnet, das für sämtliche Szenarien vorbereitet ist.

    Aus diesem Grund werden im Turnierbaum bei den jeweiligen Gruppensiegern mehrere mögliche Gegner aus dem Kreis der Gruppendritten aufgeführt. Deutschland könnte beispielsweise auf einen Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D oder F treffen. Allerdings sind die Wahrscheinlichkeiten nicht gleich verteilt: Für das DFB-Team ist ein Duell mit einem Dritten aus Gruppe C oder D deutlich wahrscheinlicher als ein Aufeinandertreffen mit dem Drittplatzierten aus Gruppe B.

    Hier findet Ihr eine Übersicht der genauen Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Im Anschluss zeigen wir Euch, welche Sechzehntelfinal-Paarungen sich nach aktuellem Stand ergeben würden ...

  • Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale - Übersicht

    • Mögliche Paarungen im WM-Sechzehntelfinale Stand 23. Juni:
    Termin (MESZ)PaarungKonstellation
    28. Juni, 21 UhrSüdkorea vs. Schweiz2. Gruppe A vs. 2. Gruppe B 
    29. Juni., 19 UhrBrasilien vs. Japan 1. Gruppe C vs. 2. Gruppe F
    29. Juni., 22.30 UhrDeutschland vs. Schottland1. Gruppe E vs. 3. Gruppe A/B/C/D/F
    30. Juni., 3 UhrNiederlande vs. Marokko1. Gruppe F vs. 2. Gruppe C
    30. Juni., 19 UhrElfenbeinküste vs. Norwegen2. Gruppe E vs. 2. Gruppe I
    30. Juni., 23 UhrFrankreich vs. Schweden1. Gruppe I vs. 3. Gruppe C/D/F/G/H
    1. Juli, 3 UhrMexiko vs. Kap Verde1. Gruppe A vs. 3. Gruppe C/E/F/H/I
    1. Juli, 18 UhrEngland vs. Portugal1. Gruppe L vs. 3. Gruppe E/H/I/J/K
    1. Juli, 22 UhrÄgypten vs. Tschechien1. Gruppe G vs. 3. Gruppe A/E/H/I/J
    2. Juli, 2 UhrUSA vs. Algerien1. Gruppe D vs. 3. Gruppe B/E/F/I/J
    2. Juli, 21 UhrSpanien vs. Österreich1. Gruppe H vs. 2. Gruppe J
    3. Juli, 1 UhrDR Kongo vs. Ghana2. Gruppe K vs. 2. Gruppe L
    3. Juli, 5 UhrKanada vs. Belgien1. Gruppe B vs. 3. Gruppe E/F/G/I/J
    3. Juli, 20 UhrAustralien vs. Iran2. Gruppe D vs. 2. Gruppe G
    4. Juli, 0 UhrArgentinien vs. Uruguay1. Gruppe J vs. 2. Gruppe H
    4. Juli, 3.30 UhrKolumbien vs. Paraguay1. Gruppe K vs. 3. Gruppe D/E/I/J/L
    • Drittplatzierte Nationen gefettet
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB) - Übertragung im Free-TV und Livestream

    Die Übertragung des Sechzehntelfinales teilen sich weiterhin die ARD und das ZDF im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie MagentaTV, das sämtliche WM-Spiele live zeigt.

    Der Telekom-Anbieter hat in der Runde der letzten 32 allerdings sechs Partien exklusiv im Programm und überträgt diese ausschließlich auf seiner Plattform.

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  • Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)- alle Gruppen in der Übersicht

    Gruppe AMexikoSüdafrikaSüdkoreaTschechien
    Gruppe BKanadaSchweizBosnien-HerzegowinaKatar
    Gruppe CBrasilienMarokkoSchottlandHaiti
    Gruppe DUSATürkeiParaguayAustralien
    Gruppe EDeutschlandEcuadorElfenbeinküsteCuracao
    Gruppe FNiederlandeJapanSchwedenTunesien
    Gruppe GBelgienÄgyptenIranNeuseeland
    Gruppe HSpanienUruguaySaudi-ArabienKap Verde
    Gruppe IFrankreichSenegalNorwegenIrak
    Gruppe JArgentinienÖsterreichAlgerienJordanien
    Gruppe KPortugalKolumbienUsbekistanDR Kongo
    Gruppe LEnglandKroatienGhanaPanama
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