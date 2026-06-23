Wie es aktuell in der Tabelle der drittplatzierten Nationen aussieht, welche Konstellationen in der Runde der letzten 32 möglich sind und auf wen Deutschland treffen könnte, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)
Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Die TabelleFür das separate Ranking der Gruppendritten sind zunächst wenig überraschend die in der Gruppenphase gesammelten Punkte ausschlaggebend. Sollte es dabei Gleichstände geben, greifen anschließend weitere Kriterien in folgender Reihenfolge:
- Tordifferenz und mehr erzielte Tore: Bekannt aus der Bundesliga.
- Fairplay-Wertung: Hierfür ist die geringere Anzahl an Minunspunkten entscheidend. Einen Minuspunkt gibt es für eine Gelbe Karte, drei für eine Gelb-Rote Karte und vier für eine Rote Karte. Wer einmal Gelb und Rot in einem Spiel sieht, heimst seiner Nation fünf Minuspunkte ein.
- FIFA-Weltrangliste: Hilft das nicht, gilt die Platzierung in der Weltrangliste. Bei Gleichstand hier werden so lange vorherige Stände der Rangliste herangezogen, bis eine Entscheidung steht. Aktuelle Tabelle der Gruppendritten (Stand 23. Juni 2026):
Platz Team Gruppe Spiele Tore Punkte 1 Schweden F 2 6:6 3 2 Schottland C 2 1:1 3 3 Algerien J 2 2:4 3 4 Paraguay D 2 2:4 3 5 Kap Verde H 2 2:2 2 6 Belgien G 2 1:1 2 7 Portugal K 1 1:1 1 8 Tschechien A 2 2:3 1 / / / / / / 9 Ecuador E 2 0:1 1 10 Bosnien-H. B 2 2:5 1 11 Panama L 1 0:1 0 12 Senegal I 2 3:6 0
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Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)
Insgesamt gibt es 495 (!) mögliche Kombinationen dafür, welche acht Nationen als beste Gruppendritte in die K.-o.-Phase einziehen. Für jede dieser Konstellationen hat die FIFA eine feste Zuordnung erstellt, die den weiteren Turnierverlauf bestimmt und unter anderem verhindert, dass es bereits in der ersten K.-o.-Runde zu erneuten Duellen aus der Gruppenphase kommt. Die endgültige Zuordnung wird letztlich von einem Computerprogramm berechnet, das für sämtliche Szenarien vorbereitet ist.
Aus diesem Grund werden im Turnierbaum bei den jeweiligen Gruppensiegern mehrere mögliche Gegner aus dem Kreis der Gruppendritten aufgeführt. Deutschland könnte beispielsweise auf einen Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D oder F treffen. Allerdings sind die Wahrscheinlichkeiten nicht gleich verteilt: Für das DFB-Team ist ein Duell mit einem Dritten aus Gruppe C oder D deutlich wahrscheinlicher als ein Aufeinandertreffen mit dem Drittplatzierten aus Gruppe B.
Hier findet Ihr eine Übersicht der genauen Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Im Anschluss zeigen wir Euch, welche Sechzehntelfinal-Paarungen sich nach aktuellem Stand ergeben würden ...
Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale - Übersicht
- Mögliche Paarungen im WM-Sechzehntelfinale Stand 23. Juni:
Termin (MESZ) Paarung Konstellation 28. Juni, 21 Uhr Südkorea vs. Schweiz 2. Gruppe A vs. 2. Gruppe B 29. Juni., 19 Uhr Brasilien vs. Japan 1. Gruppe C vs. 2. Gruppe F 29. Juni., 22.30 Uhr Deutschland vs. Schottland 1. Gruppe E vs. 3. Gruppe A/B/C/D/F 30. Juni., 3 Uhr Niederlande vs. Marokko 1. Gruppe F vs. 2. Gruppe C 30. Juni., 19 Uhr Elfenbeinküste vs. Norwegen 2. Gruppe E vs. 2. Gruppe I 30. Juni., 23 Uhr Frankreich vs. Schweden 1. Gruppe I vs. 3. Gruppe C/D/F/G/H 1. Juli, 3 Uhr Mexiko vs. Kap Verde 1. Gruppe A vs. 3. Gruppe C/E/F/H/I 1. Juli, 18 Uhr England vs. Portugal 1. Gruppe L vs. 3. Gruppe E/H/I/J/K 1. Juli, 22 Uhr Ägypten vs. Tschechien 1. Gruppe G vs. 3. Gruppe A/E/H/I/J 2. Juli, 2 Uhr USA vs. Algerien 1. Gruppe D vs. 3. Gruppe B/E/F/I/J 2. Juli, 21 Uhr Spanien vs. Österreich 1. Gruppe H vs. 2. Gruppe J 3. Juli, 1 Uhr DR Kongo vs. Ghana 2. Gruppe K vs. 2. Gruppe L 3. Juli, 5 Uhr Kanada vs. Belgien 1. Gruppe B vs. 3. Gruppe E/F/G/I/J 3. Juli, 20 Uhr Australien vs. Iran 2. Gruppe D vs. 2. Gruppe G 4. Juli, 0 Uhr Argentinien vs. Uruguay 1. Gruppe J vs. 2. Gruppe H 4. Juli, 3.30 Uhr Kolumbien vs. Paraguay 1. Gruppe K vs. 3. Gruppe D/E/I/J/L
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Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB) - Übertragung im Free-TV und Livestream
Die Übertragung des Sechzehntelfinales teilen sich weiterhin die ARD und das ZDF im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowie MagentaTV, das sämtliche WM-Spiele live zeigt.
Der Telekom-Anbieter hat in der Runde der letzten 32 allerdings sechs Partien exklusiv im Programm und überträgt diese ausschließlich auf seiner Plattform.
Gruppendritte bei der WM 2026, Ranking: Welche Drittplatzierten wären aktuell weiter und gegen wen spielen sie in der K.o.-Phase? Duelle im Sechzehntelfinale und Gegner von Deutschland (DFB)- alle Gruppen in der Übersicht
Gruppe A Mexiko Südafrika Südkorea Tschechien Gruppe B Kanada Schweiz Bosnien-Herzegowina Katar Gruppe C Brasilien Marokko Schottland Haiti Gruppe D USA Türkei Paraguay Australien Gruppe E Deutschland Ecuador Elfenbeinküste Curacao Gruppe F Niederlande Japan Schweden Tunesien Gruppe G Belgien Ägypten Iran Neuseeland Gruppe H Spanien Uruguay Saudi-Arabien Kap Verde Gruppe I Frankreich Senegal Norwegen Irak Gruppe J Argentinien Österreich Algerien Jordanien Gruppe K Portugal Kolumbien Usbekistan DR Kongo Gruppe L England Kroatien Ghana Panama