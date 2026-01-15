Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Wirtz-GermanyGetty/GOAL
Oliver Maywurm

Deutschland bei der Fußball WM 2026, Turnierbaum: Gegen wen könnte das DFB Team in der K.o.-Phase (Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale) spielen?

Deutschland peilt bei der Fußball-WM 2026 den Weltmeistertitel an. Wie könnte der Weg des DFB-Teams dorthin aussehen? Hier gibt's den Turnierbaum.

Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika. Drei Tage später beginnt das Turnier dann auch für Deutschland, die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft in ihrem Auftaktspiel am 14. Juni auf WM-Neuling Curacao.

Melde Dich JETZT anNur MagentaTV überträgt alle Spiele der WM 2026 live!

Die weiteren Gruppengegner Elfenbeinküste und Ecuador sind da schon deutlich dickere Brocken, doch natürlich ist das klare Ziel des DFB-Teams der Einzug in die K.o.-Phase - bestenfalls als Gruppensieger.

Da erstmals 48 Mannschaften an einer WM-Endrunde teilnehmen und 32 davon nach der Vorrunde weiter kommen, startet die K.o.-Phase diesmal mit dem Sechzehntelfinale. Fünf K.o.-Spiele müssen also gewonnen werden, um Weltmeister zu werden - und wie der Weg des DFB-Teams aussehen könnte, zeigen wir Euch in diesem Artikel. Hier gibt's den Turnierbaum von Deutschland bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

  • Deutschlands Turnierbaum bei der Fußball WM 2026: Auf wen könnte das DFB-Team in der K.o.-Phase treffen?

    Mögliche deutsche Gegner im WM-Sechzehntelfinale als Gruppensieger:

    Termin29. Juni 2026
    Anstoß (deutsche Zeit)22.30 Uhr
    SpielortBoston (USA)
    Gegen wen?Einen der acht besten Gruppendritten
    Mögliche Gegner (Auswahl)Südkorea, Kanada, Schottland, Paraguay, Polen

    Mögliche deutsche Gegner im WM-Sechzehntelfinale als Gruppenzweiter:

    Termin30. Juni 2026
    Anstoß (deutsche Zeit)19 Uhr
    SpielortDallas (USA)
    Gegen wen?Zweiter der Gruppe I
    Wahrscheinlicher GegnerNorwegen oder Senegal
    Weitere mögliche Gegner
    • Frankreich
    • Gewinner Interkontinentale Playoffs (Irak, Bolivien oder Surinam)

    Mögliche deutsche Gegner im WM-Achtelfinale als Gruppensieger:

    Termin4. Juli 2026
    Anstoß (deutsche Zeit)23 Uhr
    SpielortPhiladelphia (USA)
    Gegen wen?Gewinner des Sechzehntelfinals: Erster Gruppe I vs. Gruppendritter
    Wahrscheinlicher GegnerFrankreich
    Weitere mögliche Gegner (Auswahl)
    • Norwegen
    • Senegal

    Mögliche deutsche Gegner im WM-Achtelfinale als Gruppenzweiter:

    Termin5. Juli 2026
    Anstoß (deutsche Zeit)22 Uhr
    SpielortNew Jersey (USA)
    Gegen wen?Gewinner des Sechzehntelfinals: Erster Gruppe C vs. Zweiter Gruppe F
    Wahrscheinlicher GegnerBrasilien
    Weitere mögliche Gegner (Auswahl)
    • Marokko
    • Japan
    • Niederlande
    • Werbung
  • Germany Press ConferenceGetty Images Sport

    Deutschland bei der Fußball WM 2026, Turnierbaum in der K.o.-Phase: Gegen wen könnte das DFB Team im Sechzehntelfinale spielen?

    Je nach der Platzierung der deutschen Nationalmannschaft in ihrer Vorrundengruppe ergeben sich unterschiedliche Wege in der K.o.-Phase. Sprich: Wenn das DFB-Team Gruppenerster wird, sieht der Turnierbaum anders aus als bei einem Weiterkommen als Zweiter oder Dritter. Platz eins oder zwei würden sicher zum Einzug ins Sechzehntelfinale reichen, aber auch Platz drei könnte dafür gut genug sein. Auch die acht besten der insgesamt zwölf Gruppendritten kommen bei der WM 2026 nämlich noch weiter.

    Deutschland geht trotz der beiden komplizierten Gegner Elfenbeinküste und Ecuador als klarer Favorit auf den Gruppensieg ins Turnier. Sollte das gelingen, würde das DFB-Team in der ersten K.o.-Runde auf einen der acht besten Gruppendritten treffen. Wer das sein könnte, ist vorab schwer zu sagen und natürlich noch völlig offen, da auch nicht klar ist, aus welcher Gruppe der deutsche Gegner kommen würde.

    Mögliche Sechzehntelfinalgegner bei einem deutschen Gruppensieg wären aber beispielsweise Südkorea, Co-Gastgeber Kanada, Schottland, Paraguay oder Australien. Den ganz dicken Brocken würde das DFB-Team also im Falle eines Gruppensiegs sehr wahrscheinlich im Sechzehntelfinale noch aus dem Weg gehen. Klar ist derweil schon, dass Deutschland als Gruppensieger sein Spiel in der ersten K.o.-Runde am 29. Juni um 22.30 Uhr deutscher Zeit in Boston (USA) bestreiten würde.

    Wie wichtig es wäre, seine Gruppe als Erster abzuschließen zeigt indes schon die Aussicht, auf wen Deutschland als Gruppenzweiter im Sechzehntelfinale treffen könnte. Dann würde man es nämlich mit dem Zweiten der Hammergruppe I zu tun bekommen - also wahrscheinlich Norwegen mit Superstürmer Erling Haaland oder der starke Senegal um Ex-Bayern-Star Sadio Mane. Im Worst Case könnte Deutschland sogar schon im Sechzehntelfinale auf Frankreich treffen, sollten Kylian Mbappe und Co. hinter Norwegen oder Senegal nur Zweiter werden.

    Noch wahrscheinlicher würde ein Hammergegner werden, wenn Deutschland in seiner Gruppe E lediglich Platz drei erreichen und als einer der besten Gruppendritten weiter kommen sollte. Dann wäre der erste K.o.-Gegner in jedem Fall ein Gruppenerster, beispielsweise England, Belgien oder Portugal. Bei glücklicher Konstellation könnte man als Gruppendritter aber auch auf einen Ersten aus einer schwächer besetzten Gruppe treffen, beispielsweise die USA oder Mexiko.

    Mögliche Gegner von Deutschland im Sechzentelfinale der WM 2026:

    • Als Gruppenerster: Einer der acht besten Gruppendritten (z.B. Südkorea, Kanada, Schottland oder Paraguay)
    • Als Gruppenzweiter: Zweiter der Gruppe I (Norwegen, Senegal, Frankreich oder ein Gewinner der Interkontinentalen Playoffs)
    • Als Gruppendritter: Ein Gruppenerster (z.B. England, Belgien oder Portugal)

  • Deutschland, Turnierbaum bei der WM 2026: Mögliche DFB-Gegner im Achtelfinale

    Da es ansonsten von nun an ein wenig unübersichtlich werden könnte, lassen wir den Fall, dass Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten in die K.o.-Phase einziehen würde, vorerst außen vor. Ab dem möglichen Gegner im Achtelfinale konzentrieren wir uns also auf zwei Szenarien: Das DFB-Team beendet seine Vorrundengruppe als Erster oder Zweiter.

    Bei Platz 1 und einem erfolgreichen Sechzehntelfinale gegen einen Gruppendritten droht Deutschland im Achtelfinale ein echtes Hammerlos. Denn es ist gut möglich, dass es die Nagelsmann-Elf in der Runde der letzten 16 dann mit Vize-Weltmeister Frankreich zu tun bekommt. In jedem Fall würde Deutschland auf den Sieger des Sechzehntelfinals zwischen dem Ersten der Gruppe I (Frankreich, Norwegen, Senegal oder ein Gewinner der Interkontinentalen Playoffs) und einem Gruppendritten treffen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es im WM-Achtelfinale am 4. Juli um 23 Uhr deutscher Zeit in Philadelphia zum Kracher Deutschland gegen Frankreich kommt.

    Auch als Gruppenzweiter könnte das DFB-Team derweil im Achtelfinale potenziell auf einen ganz großen Namen treffen: Rekordweltmeister Brasilien! Deutschland würde in diesem Fall am 5. Juli in New Jersey (22 Uhr deutsche Zeit) gegen den Gewinner des Sechzehntelfinals zwischen dem Ersten der Gruppe C (Brasilien, Marokko, Schottland oder Haiti) und dem Zweiten der Gruppe F (Niederlande, Japan, Tunesien oder ein UEFA-Playoff-Gewinner) treffen. Möglich wären also beispielsweise auch weitere klangvolle Achtelfinalduelle mit der Niederlande, Japan oder Marokko.

    Deutschland, Turnierbaum bei der WM 2026: Mögliche DFB-Gegner im Achtelfinale

    • Als Gruppensieger: Gewinner des Sechzehntelfinals Erster Gruppe I vs. Gruppendritter (z.B. Frankreich, Norwegen oder Senegal)
    • Als Gruppenzweiter: Gewinner des Sechzehntelfinals Erster Gruppe C vs. Zweiter Gruppe F (z.B. Brasilien, Marokko, Japan oder Niederlande)
  • Joshua Kimmich Germany 2025Getty Images

    Deutschland bei der Fußball WM 2026, Turnierbaum: Gegen wen könnte das DFB Team in Viertelfinale, Halbfinale und Finale spielen?

    Sollte Deutschland Gruppenerster werden und ein mögliches Hammer-Achtelfinale gegen Frankreich überstehen, wäre im Viertelfinale ein Nachbarschaftsduell mit der Niederlande ein wahrscheinliches Szenario. Zumindest für den Fall, dass Oranje seine Gruppe F als Erster abschließt. Weitere mögliche Viertelfinalgegner des DFB-Teams wären auch Mexiko, die Schweiz, Italien, Japan, Marokko oder auch Brasilien, sollte die Selecao in der Vorrunde lediglich Zweiter werden.

    Im Halbfinale könnte Deutschland dann beispielsweise auf Spanien treffen, während Duelle mit Weltmeister Argentinien oder England für das DFB-Team als Gruppensieger wahrscheinlich erst im Finale möglich wären.

    Als Gruppenzweiter hingegen könnte Deutschland schon im Viertelfinale mit England die Klingen kreuzen. Die Three Lions wären in diesem Fall sogar der wahrscheinlichste Gegner für die Runde der letzten Acht, während es im Halbfinale gegen Argentinien oder Portugal gehen könnte.

  • Deutschlands Termine bei der WM 2026 in der Übersicht

    Deutschland in der Gruppenphase:

    DatumUhrzeit (deutsche Zeit)SpielSpielort
    Sonntag, 14. Juni 202619 UhrDeutschland - CuracaoHouston (USA)
    Samstag, 20. Juni 202622 UhrDeutschland - ElfenbeinküsteToronto (Kanada)
    Donnerstag, 25. Juni 202622 UhrDeutschland - EcuadorNew Jersey (USA)

    Deutschland in der K.o.-Phase als Gruppensieger:

    RundeDatumUhrzeit (deutsche Zeit)Spielort
    SechzehntelfinaleMontag, 29. Juni 202622.30 UhrBoston (USA)
    AchtelfinaleSamstag, 4. Juli 202623 UhrPhiladelphia (USA)
    ViertelfinaleDonnerstag, 9. Juli 202622 UhrBoston (USA)
    HalbfinaleDienstag, 14. Juli 202621 UhrDallas (USA)
    Finale oder Spiel um Platz 3
    • Platz 3: Samstag, 18. Juli 2026
    • Finale: Sonntag, 19. Juli 2026
    • Platz 3: 23 Uhr
    • Finale: 21 Uhr
    • Platz 3: Miami (USA)
    • Finale: New Jersey (USA)

    Deutschland in der K.o.-Phase als Gruppenzweiter:

    RundeDatumUhrzeit (deutsche Zeit)Spielort
    SechzehntelfinaleDienstag, 30. Juni 202619 UhrDallas (USA)
    AchtelfinaleSonntag, 5. Juli 202622 UhrNew Jersey (USA)
    ViertelfinaleSamstag, 11. Juli 202623 UhrMiami (USA)
    HalbfinaleMittwoch, 15. Juli 202621 UhrAtlanta (USA)
    Finale oder Spiel um Platz 3
    • Platz 3: Samstag, 18. Juli 2026
    • Finale: Sonntag, 19. Juli 2026
    • Platz 3: 23 Uhr
    • Finale: 21 Uhr
    • Platz 3: Miami (USA)
    • Finale: New Jersey (USA)
0