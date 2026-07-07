WM 2026: Warum steht Omar Marmoush bei Ägypten gegen Argentinien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

Dass Omar Marmoush fit und nicht gesperrt ist, aber bei Ägypten heute dennoch zunächst auf der Bank sitzt, ist natürlich eine große Überraschung. Blickt man auf den bisherigen Verlauf der WM 2026 kommt die Entscheidung von Trainer Hassan aber zumindest nicht gänzlich aus dem Nichts.

Beim Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel und auch in den Wochen und Monaten vor der Weltmeisterschaft war der 27-jährige Angreifer in seiner Landesauswahl zwar gesetzt und auch in den ersten beiden Gruppenspielen der WM brachte Hassan Marmoush jeweils von Beginn an. Doch schon im abschließenden Vorrundenspiel gegen Iran (1:1) saß der frühere Bundesligastar von Eintracht Frankfurt zunächst auf der Bank und wurde erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Dabei konnte Marmoush ebenso wie in den ersten beiden Gruppenspielen als auch im nach Elfmeterschießen gewonnenen Sechzehntelfinale gegen Australien allerdings nicht sonderlich überzeugen. Im Duell mit den Australiern hatte Marmoush in Ägyptens Angriff an der Seite von Salah wieder in der Anfangsformation gestanden, blieb aber eher unauffällig. Eine direkte Torbeteiligung gelang dem Offensivmann von Manchester City bei dieser WM bisher noch nicht.

Anstelle von Marmoush darf im Achtelfinale gegen Argentinien bei Ägypten übrigens Haissem Hassan in der Offensive starten. Der 24-Jährige vom spanischen LaLiga-Absteiger Real Oviedo wuchs in Frankreich auf und spielte einst noch für die U17 und U18 von Les Bleus. Erst wenige Monate vor der WM entschied sich Hassan, für Ägypten zu spielen und debütierte Ende März im Testspiel gegen Saudi-Arabien (4:0). Bisher hat er fünf Länderspiele absolviert, seine WM-Premiere feierte er mit der Einwechslung im Sechzehntelfinale gegen Australien.