Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum steht Omar Marmoush bei Ägypten gegen Argentinien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

Weltmeisterschaft
Argentinien - Ägypten
Argentinien
Ägypten
O. Marmoush

Superstar Mohamed Salah hat in Ägyptens Angriff gegen Argentinien zunächst keine Unterstützung von Omar Marmoush. Warum steht der City-Star nicht in der Startelf?

Beim Achtelfinale der WM 2026 zwischen Ägypten und Argentinien am Dienstag (7. Juli) vermisst Ihr bei den Nordafrikanern möglicherweise Omar Marmoush in der Startelf.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden!


Ist der Offensivstar von Manchester City gesperrt? Liegt eine Verletzung vor? Nein, beides nicht. Marmoush steht zwar im WM-Kader von Ägypten, allerdings verzichtet Trainer Hossam Hassan im Duell mit Lionel Messi und Co. auf seinen zweitgrößten Namen nach Mohamed Salah. Weitere Informationen dazu folgen jetzt.

  • WM 2026: Warum steht Omar Marmoush bei Ägypten gegen Argentinien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

    Dass Omar Marmoush fit und nicht gesperrt ist, aber bei Ägypten heute dennoch zunächst auf der Bank sitzt, ist natürlich eine große Überraschung. Blickt man auf den bisherigen Verlauf der WM 2026 kommt die Entscheidung von Trainer Hassan aber zumindest nicht gänzlich aus dem Nichts.

    Beim Afrika-Cup rund um den Jahreswechsel und auch in den Wochen und Monaten vor der Weltmeisterschaft war der 27-jährige Angreifer in seiner Landesauswahl zwar gesetzt und auch in den ersten beiden Gruppenspielen der WM brachte Hassan Marmoush jeweils von Beginn an. Doch schon im abschließenden Vorrundenspiel gegen Iran (1:1) saß der frühere Bundesligastar von Eintracht Frankfurt zunächst auf der Bank und wurde erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

    Dabei konnte Marmoush ebenso wie in den ersten beiden Gruppenspielen als auch im nach Elfmeterschießen gewonnenen Sechzehntelfinale gegen Australien allerdings nicht sonderlich überzeugen. Im Duell mit den Australiern hatte Marmoush in Ägyptens Angriff an der Seite von Salah wieder in der Anfangsformation gestanden, blieb aber eher unauffällig. Eine direkte Torbeteiligung gelang dem Offensivmann von Manchester City bei dieser WM bisher noch nicht.

    Anstelle von Marmoush darf im Achtelfinale gegen Argentinien bei Ägypten übrigens Haissem Hassan in der Offensive starten. Der 24-Jährige vom spanischen LaLiga-Absteiger Real Oviedo wuchs in Frankreich auf und spielte einst noch für die U17 und U18 von Les Bleus. Erst wenige Monate vor der WM entschied sich Hassan, für Ägypten zu spielen und debütierte Ende März im Testspiel gegen Saudi-Arabien (4:0). Bisher hat er fünf Länderspiele absolviert, seine WM-Premiere feierte er mit der Einwechslung im Sechzehntelfinale gegen Australien.

    • Werbung
  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum steht Omar Marmoush bei Ägypten gegen Argentinien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung live im Free TV und Livestream

    Auch ohne Marmoush in der Startelf wollen natürlich viele Fußballfans das WM-Achtelfinale zwischen Ägypten und Argentinien live sehen. Und das könnt Ihr gleich bei zwei verschiedenen Sendern tun.

    MagentaTV zeigt die Partie wie alle 104 Spiele der WM 2026 live, mit einem Abo bei MagentaTV könnt Ihr Argentinien vs. Ägypten dort live verfolgen. Aber es geht auch kostenlos: Denn die ARD überträgt die Begegnung zwischen Messis Argentiniern und Salahs Ägyptern live im Free-TV sowie kostenfrei im Stream via sportschau.de oder ARD-Mediathek.

    Argentinien vs. Ägypten live im Free-TV und Livestream: Die Übertragung in der Übersicht


    Datum

    Dienstag, 7. Juli 2026

    Wettbewerb

    WM 2026, Achtelfinale

    Anstoß (deutsche Zeit)

    18 Uhr

    Übertragung live im TV

    MagentaTV, ARD

    Übertragung im Livestream

    MagentaTV, sportschau.de, ARD-Mediathek

    Kommentator bei MagentaTV

    Wolff Fuss

    Kommentatorin bei der ARD

    Christina Graf


  • WM 2026: Warum steht Omar Marmoush bei Ägypten gegen Argentinien nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung live im Free TV und Livestream - bisherige Länderspielkarriere von Omar Marmoush


    Länderspieldebüt

    8. Oktober 2021 (1:0 gegen Libyen in der WM-Qualifikation)

    Länderspiele

    54

    Tore

    11

    Erstes Länderspieltor

    8. Oktober 2021 (1:0 gegen Libyen in der WM-Qualifikation)

    Große Turniere

    Afrika Cup 2022 (7 Einsätze, 0 Tore, Platz zwei) / Afrika Cup 2024 (4 Einsätze, 1 Tor, Achtelfinale) / Afrika Cup 2025/26 (6 Einsätze, 2 Tore, Platz 4) / WM 2026 (bisher 4 Einsätze, 0 Tore)


    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen