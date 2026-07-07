Im Atlanta Stadium treffen am 7. Juli die Weltmeister aus Argentinien auf Ägypten – ein Achtelfinale der FIFA Weltmeisterschaft 2026, das für beide Mannschaften historische Dimensionen hat.









Argentinien überstand die erste K.o.-Runde nur denkbar knapp. Gegen Kap Verde brauchte die Albiceleste die Verlängerung, um sich mit 3:2 durchzusetzen – ein Ergebnis, das Trainer Lionel Scaloni nach eigener Aussage als möglichen größten WM-Schock aller Zeiten bezeichnet hätte, wäre es anders ausgegangen. Lionel Messi, Topscorer im Rennen um den Goldenen Schuh, führt die argentinische Offensive weiterhin an.

Ägypten schrieb in Dallas bereits Geschichte. Die Pharaonen qualifizierten sich durch ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen gegen Australien für das Achtelfinale – zum ersten Mal seit 1934 steht das Team in der K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft. Mohamed Salah verwandelte dabei einen frechen Panenka und setzte damit ein Ausrufezeichen.

Die Vorbereitung des ägyptischen Trainerteams war dabei bemerkenswert präzise: Minuten vor dem Elfmeterschießen studierten die Spieler auf einem Laptop gezielt Videomaterial, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen – eine Methode, die offensichtlich aufging.

Argentinien strebt als amtierender Weltmeister den Einzug ins Viertelfinale an und wäre bei einem Titelgewinn das erste Team seit Brasilien 1958 und 1962, das den WM-Titel erfolgreich verteidigt. Ägypten hingegen träumt davon, als erst fünfte afrikanische Nation das Viertelfinale zu erreichen.

Wo und wie das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Das Spiel zwischen Argentinien und Ägypten beginnt am 07.07.2026 um 18:00 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Argentinien vs. Ägypten heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten wird in Deutschland auf zwei verschiedenen Sendern live übertragen.

Für die erste Option, MagentaTV, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Beim Pay-TV-Sender wird Argentinien vs. Ägypten von Wolff Fuss kommentiert.

Ihr könnt das Duell zwischen Messi und Salah aber auch live und kostenlos im Free-TV schauen. Die ARD überträgt Argentinien vs. Ägypten am Dienstagabend ebenfalls, Kommentatorin ist Christina Graf.

Anstoßzeit Argentinien gegen Ägypten

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Atlanta Stadium

Argentinien vs. Ägypten: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 13 A. Abou El Fotouh

Form

Argentinien kommt mit makellosem Formstand ins Achtelfinale: vier Siege aus vier WM-Partien, dazu ein Freundschaftsspielsieg gegen Island. Beim jüngsten 3:2-Erfolg gegen Kap Verde in der Verlängerung zeigte die Albiceleste Moral, nachdem sie zuvor Jordanien (3:1), Österreich (2:0) und Algerien (3:0) bezwungen hatte. Über die fünf Partien erzielte Argentinien zwölf Tore und kassierte lediglich vier.

Ägypten präsentiert sich mit einer gemischten, aber soliden Bilanz: drei Siege und zwei Unentschieden aus den jüngsten fünf Spielen, ohne Niederlage in der WM-Gruppenphase. Gegen Australien im Sechzehntelfinale stand es nach Verlängerung 1:1, im Elfmeterschießen behielten Salah und Co. die Oberhand. Davor gab es ein 1:1 gegen den Iran, einen Sieg gegen Neuseeland (3:1) sowie ein Remis gegen Belgien (1:1). Insgesamt erzielte Ägypten in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs.





Bilanz direkte Duelle

ARG Letztes Spiel ÄGY 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Ägypten 0 - 2 Argentinien 2 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Aus den verfügbaren Daten ist lediglich eine Begegnung zwischen beiden Mannschaften dokumentiert: Ein Freundschaftsspiel am 26. März 2008, das Argentinien mit 2:0 gewann. Ägypten war dabei Gastgeber. Weitere Duelle liegen in der Datenbasis nicht vor.





Argentinien vs. Ägypten: Die Tabellen

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