Mit etwas mehr Mühe als erwartet hat Argentinien das Ticket für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft gelöst. Gegen WM-Debütant Kap Verde musste der Titelverteidiger bis zum Schluss kämpfen, ehe der 3:2-Erfolg feststand. Nun wartet mit Ägypten der nächste Gegner, der sich im Sechzehntelfinale erst nach einem Elfmeterschießen gegen Australien durchsetzen konnte.

Auch diesmal geht die Mannschaft um Lionel Messi als deutlicher Favorit in die Partie. Doch die K.-o.-Runde hat schon oft gezeigt, dass Favoriten sich ihren Platz in der nächsten Runde erst verdienen müssen.

Vor dem Anpfiff stellt sich für viele Fans allerdings eine andere Frage: Wo wird das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten heute live im TV und Livestream übertragen? Läuft die Partie in der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? GOAL liefert die Antwort.

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Ägypten bei der WM 2026?

Wer das Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten live verfolgen möchte, hat heute zwei Möglichkeiten. Das Duell wird kostenlos im Free-TV in der ARD übertragen. Insgesamt zeigen ARD und ZDF bei der Weltmeisterschaft jeweils 30 Partien und kommen damit gemeinsam auf 60 der 104 Spiele.

Das komplette Turnier ist dagegen bei MagentaTV zu sehen. Der Telekom-Sender besitzt die Übertragungsrechte für alle 104 Begegnungen der WM und zeigt somit neben den exklusiven Partien auch alle Spiele, die im Free-TV laufen. Argentinien gegen Ägypten wird daher sowohl in der ARD als auch bei MagentaTV live übertragen.

Spiel Argentinien - Ägypten Datum Dienstag, 7. Juli Anstoß (deutsche Zeit) 18 Uhr Spielort Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Live Stream sportschau.de / ARD-Mediathek Übertragung live im Pay-TV / Live Stream mit Abo MagentaTV

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Ägypten bei der WM 2026? - Übertragung in der ARD

Die ARD stimmt ihre Zuschauer ab 17 Uhr auf das Achtelfinale ein und startet damit eine Stunde vor dem Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Durch die Sendung führen Moderatorin Lea Wagner und Experte Thomas Hitzlsperger, die aus dem Kölner WM-Studio die wichtigsten Themen rund um die Partie einordnen.

Kurz vor Spielbeginn schaltet die ARD dann nach Atlanta. Von dort kommentiert Christina Graf das Duell zwischen Argentinien und Ägypten, unterstützt von Co-Kommentatorin Almuth Schult.

Fußball heute live: Argentinien vs. Ägypten im Free-TV in der ARD

Übertragungsbeginn 17 Uhr Anstoß 18 Uhr Moderation Lea Wagner Experte Thomas Hitzlsperger Kommentatoren Christina Graf, Almuth Schult

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Ägypten bei der WM 2026? - Übertragung bei MagentaTV

Auch MagentaTV geht um 17 Uhr auf Sendung und begleitet die Zuschauer damit eine Stunde vor dem Anpfiff in Richtung Achtelfinale. Für den Zugriff auf die Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Eine Option ist MagentaTV Flex, das für elf Euro pro Monat erhältlich und jederzeit kündbar ist.

Am Mikrofon begleitet Wolff Fuss die Partie zwischen Argentinien und Ägypten. Durch die Sendungen führen bei der WM Johannes B. Kerner und Laura Wontorra, die gemeinsam mit den Experten Mats Hummels, Jürgen Klopp, Thomas Müller und Tabea Kemme auf das Geschehen blicken. Müller ist inzwischen allerdings seltener im Einsatz, da die Sommerpause bei seinem Klub, den Vancouver Whitecaps, vorüber ist.

Fußball heute live: Argentinien vs. Ägypten bei MagentaTV

Übertragungsbeginn 17 Uhr Anstoß 18 Uhr Moderation Johannes B. Kerner, Laura Wontorra Experten Jürgen Klopp, Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: ARD, ZDF oder MagentaTV für Argentinien vs. Ägypten bei der WM 2026? - Weg ins Viertelfinale