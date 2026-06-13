WM 2026: Warum spielt Xherdan Shaqiri bei der Schweiz nicht? Verletzung, aussortiert oder Rücktritt?

Im März 2010 hatte Shaqiri als 18-Jähriger für die Schweizer A-Nationalmannschaft debütiert. Bei einer 1:3-Testspielniederlage gegen Uruguay wurde der Youngster seinerzeit vom damaligen Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld von Beginn an gebracht, spielte eine Halbzeit.
Hitzfeld nahm Shaqiri wenige Monate später dann auch mit zur WM 2010, dort reichte es beim enttäuschenden Vorrunden-Aus allerdings nur für einen Kurzeinsatz beim 0:0 gegen Honduras im letzten Gruppenspiel.
Sein erstes Länderspieltor gelang Shaqiri im September 2010, als er bei einer 1:3-Testspielniederlage gegen England das einzige Tor für seine Mannschaft erzielte. Das erste große Turnier, bei dem Shaqiri eine Hauptrolle spielte, war die WM 2014 in Brasilien. Beim 3:0 zum Vorrundenabschluss gegen Honduras schnürte er einen Hattrick, letztlich war im Achtelfinale gegen den späteren Vize-Weltmeister Argentinien nur knapp Endstation (0:1 n.V.).
Mit der EM 2016, der WM 2018, der EM 2021, der WM 2022 und der EM 2024 nahm Shaqiri an fünf weiteren großen Turnieren teil. Das beste Abschneiden waren dabei die beiden Viertelfinals bei EM 2021 und 2024. Beide Male schlugen sich Shaqiri und Co. gegen einen großen Favoriten wacker, sowohl gegen Spanien 2021 als auch gegen England 2024 scheiterte die Schweiz erst nach Elfmeterschießen.
Xherdan Shaqiri: Seine Nationalmannschaftskarriere in Zahlen
Länderspieldebüt
3. März 2010 (1:3 gegen Uruguay, Testspiel)
Länderspiele
125
Länderspieltore
32
Erstes Länderspieltor
7. September 2010 (1:3 gegen England, Testspiel)
Letztes Länderspieltor
19. Juni 2024 (1:1 gegen Schottland, EM 2024)
Letztes Länderspiel
6. Juli 2024 (EM-Viertelfinale 2024 gegen England)
WM-Teilnahmen
2010 (1 Spiel, 0 Tore, Vorrunde), 2014 (4 Spiele, 3 Tore, Achtelfinale), 2018 (4 Spiele, 1 Tor, Achtelfinale), 2022 (3 Spiele, 1 Tor, Achtelfinale)
EM-Teilnahmen
2016 (4 Spiele, 1 Tor, Achtelfinale), 2021 (5 Spiele, 3 Tore, Viertelfinale), 2024 (2 Spiele, 1 Tor, Viertelfinale)