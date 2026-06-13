WM 2026: Warum spielt Xherdan Shaqiri bei der Schweiz nicht? Verletzung, aussortiert oder Rücktritt?

Dass Xherdan Shaqiri bei der WM 2026 nicht mehr für die Schweiz spielt, hat einen einfachen Grund: Der Edeltechniker mit dem fulminanten Torabschluss hat seine Nationalmannschaftskarriere vor knapp zwei Jahren beendet.

Nach der EM 2024 in Deutschland verkündete Shaqiri mit damals 32 Jahren seinen Rücktritt aus der Schweizer Landesauswahl. "Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden", schrieb der frühere Liverpooler im Juli 2024 bei X.

Wenige Tage zuvor hatte er im EM-Viertelfinale gegen England das letzte seiner insgesamt 125 Länderspiele absolviert. Shaqiri war kurz vor dem Ende der Verlängerung eingewechselt worden, auch nach 120 Minuten stand es 1:1. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen, Shaqiri verwandelte seinen Versuch. Doch letztlich hatten die Engländer das bessere Ende für sich und für die Schweiz war in der Runde der letzten Acht Schluss.

Zweieinhalb Wochen zuvor hatte Shaqiri für sein letztes Highlight im Nationaltrikot gesorgt: Im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Schottland erzielte er ein absolutes Traumtor zum 1:1-Ausgleich und gleichzeitig auch Endstand.